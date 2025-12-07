Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

7 декабря 2025, 09:37

Почему доработанный Colorado ZR2 Bison не заинтересовал покупателей – цена или пробег?

Chevrolet Colorado ZR2 Bison с уникальным цветом и тюнингом не нашел покупателя на аукционе. Максимальная ставка оказалась намного ниже изначальной цены. Пробег и доработки не помогли привлечь интерес. Владелец оказался перед непростым выбором.

На аукционе недавно появился необычный экземпляр Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2024 года выпуска. Этот среднеразмерный пикап выделяется не только редким оттенком Sand Dune Metallic, но и доработанным интерьером в черно-зеленых тонах Jet Black и Artemis. Владелец вложил немало сил и средств в тюнинг, рассчитывая, что это повысит интерес к автомобилю среди ценителей.

Однако реальность оказалась иной. Несмотря на свежий год выпуска и эффектный внешний вид, максимальная ставка на аукционе составила всего 41 750 долларов. Это почти на треть меньше рекомендованной производителем цены в 63 535 долларов. Причиной такой разницы, по мнению экспертов, стал не только пробег в 12 900 миль, но и общее отношение покупателей к доработанным автомобилям на вторичном рынке.

Потенциальные покупатели, судя по всему, не были готовы платить за индивидуальные модификации, которые зачастую отражают вкус только одного владельца. К тому же, пробег для машины 2024 года уже не выглядит минимальным, что также могло повлиять на интерес публики. В результате пикап так и не нашел нового хозяина, а его владелец оказался перед дилеммой: продолжать вкладываться в автомобиль или все же попытаться продать его дешевле, чем рассчитывал изначально.

Как сообщает autoevolution, ситуация с этим Chevrolet Colorado ZR2 Bison наглядно демонстрирует, что даже эксклюзивные доработки не всегда гарантируют успех на аукционе. Покупатели все чаще обращают внимание на практичность, состояние и остаточную стоимость, а не на индивидуальные особенности. Для владельца это стало неожиданным уроком: иногда вложения в тюнинг не окупаются, а выбор между любимым автомобилем и финансовой стабильностью становится особенно острым.

Упомянутые модели: Chevrolet Colorado
Упомянутые марки: Chevrolet
