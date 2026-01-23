Почему хозяин спорткара не согласился на крупную сумму — интрига

23 января 2026, 15:07
Владелец Chevrolet Corvette 2020 года отказался продавать авто за 5,6 млн рублей
Владелец Chevrolet Corvette 2020 года отказался продавать авто за 5,6 млн рублей
Владелец редкого Chevrolet Corvette 2020 года не принял щедрое предложение на аукционе. Машина с минимальным пробегом и богатой комплектацией. Он уверен, что его авто стоит гораздо дороже. Чем закончится эта история - вопрос.
В 2020 году один энтузиаст стал обладателем нового Chevrolet Corvette Stingray Convertible 2LT. За пять с небольшим лет он проехал на нем почти 20 тысяч миль (32 800 км) и недавно решил расстаться с машиной. Однако, когда на онлайн-аукционе за его спорткар предложили 5,6 миллионов рублей, владелец неожиданно отказался от сделки. Он убежден: его Corvette стоит куда больше, чем готовы платить сегодня.
В момент покупки автомобиля ему пришлось заплатить 88 тысяч долларов - тогда спрос на C8 был просто бешеным. Сейчас такие машины на вторичном рынке обходятся примерно от 55 до 70 тысяч долларов, но хозяин не готов мириться с падением цен. Он уверен, что его экземпляр особенный и требует большего внимания.
Что же делает этот Corvette таким привлекательным? Под капотом - атмосферный V8 LT2 объемом 6,2 литра, выдающий до 495 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента. С опциональным пакетом Z51 Performance спорткар разгоняется до 100 км/ч всего за 2,9 секунды. В этот пакет входят спортивная подвеска, усиленные тормоза, выпускная система с изменяемой геометрией, электронный дифференциал и другие доработки для настоящих ценителей драйва.
Это Chevrolet Corvette (C7) 2LT Convertible принадлежал одному владельцу, имеет чистую историю без аварий, что подтверждено отчетом Carfax. В комплектацию входят сиденья с подогревом и вентиляцией, проекционный дисплей, передняя камера и аудиосистема Bose. Также установлены жесткая складная крыша, магнитная подвеска, спортивные сиденья GT2, система подъема переда и диски на 19 и 20 дюймов.
За машиной тщательно следили: в 2021 году поменяли шины и проверили электрику, а масло с фильтром меняли в 2022 и 2024 годах. В комплекте есть все документы и два ключа.
Нынешний владелец считает пробег очень небольшим для пятилетнего спорткара. Он не согласен с текущей аукционной оценкой и надеется найти покупателя, который оценит автомобиль выше, чем предлагаемые 5,6 миллиона рублей.
Похожие материалы Шевроле
-
23.01.2026, 05:56
Дилер отказался продать Chevrolet Corvette Z06 с огромной скидкой - покупатели в шоке
Chevrolet Corvette Z06 еще недавно был мечтой коллекционеров. Теперь дилеры не могут найти на него покупателя даже с крупной скидкой. Аукцион закончился провалом, и это тревожный сигнал для рынка. Что происходит с легендарным спорткаром?Читать далее
-
21.01.2026, 09:27
Великобритания встречает Corvette ZR1: цена шокирует даже миллионеров
Впервые Corvette ZR1 официально добрался до Великобритании. Цена оказалась в разы выше американской. Автомобиль доступен только с левым рулем. Почему спрос все равно огромен - разбираемся.Читать далее
-
20.01.2026, 09:33
Дилер из Мичигана продал новый Corvette ZR1 2026 за 14 тысяч долларов сверх MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с редкой комплектацией ушел с молотка за 257 тысяч долларов. Внутри - черная кожа, снаружи - строгий черный цвет. Цена кажется выгодной, но так ли это на самом деле? Подробности сделки удивляют.Читать далее
-
16.01.2026, 19:12
Chevrolet Corvette C8 2026 превратился в 1250-сильного монстра от SVE Yenko SC
SVE представила уникальные версии Corvette C8 2026 года с двумя турбинами. Мощность доходит до 1250 л.с., а тираж ограничен 50 экземплярами. Автомобиль получил эксклюзивные детали и заводскую гарантию. Новинка уже вызвала ажиотаж среди коллекционеров.Читать далее
-
14.01.2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
28.12.2025, 17:54
Виртуальный Corvette SUV: как мог бы выглядеть конкурент Lamborghini Urus
В сети появился эффектный рендер внедорожника Corvette. Дизайнер объединил спортивные черты купе с практичностью кроссовера. Модель может составить конкуренцию люксовым SUV, но по более доступной цене. Подробности о возможных характеристиках и перспективах - в нашем материале.Читать далее
-
28.12.2025, 12:10
Hennessey раскрыла реальные возможности Corvette ZR1: мощность превзошла ожидания
В июле 2024 года дебютировал новый Corvette ZR1. Его мощность оказалась выше заявленной. Hennessey провела испытания на диностенде. Результаты удивили даже экспертов. Подробности о настоящем потенциале суперкара – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:09
Corvette ZR1 устанавливает новый рекорд скорости с елкой на крыше от Hennessey
Автомобильный мир снова удивлен: Corvette ZR1 с елкой на крыше разогнался почти до 200 миль в час. Hennessey вновь экспериментирует с необычными рекордами. Как американцы сочетают скорость и праздничное настроение? Неожиданные подробности и яркие детали – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
23.01.2026, 05:56
Дилер отказался продать Chevrolet Corvette Z06 с огромной скидкой - покупатели в шоке
Chevrolet Corvette Z06 еще недавно был мечтой коллекционеров. Теперь дилеры не могут найти на него покупателя даже с крупной скидкой. Аукцион закончился провалом, и это тревожный сигнал для рынка. Что происходит с легендарным спорткаром?Читать далее
-
21.01.2026, 09:27
Великобритания встречает Corvette ZR1: цена шокирует даже миллионеров
Впервые Corvette ZR1 официально добрался до Великобритании. Цена оказалась в разы выше американской. Автомобиль доступен только с левым рулем. Почему спрос все равно огромен - разбираемся.Читать далее
-
20.01.2026, 09:33
Дилер из Мичигана продал новый Corvette ZR1 2026 за 14 тысяч долларов сверх MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с редкой комплектацией ушел с молотка за 257 тысяч долларов. Внутри - черная кожа, снаружи - строгий черный цвет. Цена кажется выгодной, но так ли это на самом деле? Подробности сделки удивляют.Читать далее
-
16.01.2026, 19:12
Chevrolet Corvette C8 2026 превратился в 1250-сильного монстра от SVE Yenko SC
SVE представила уникальные версии Corvette C8 2026 года с двумя турбинами. Мощность доходит до 1250 л.с., а тираж ограничен 50 экземплярами. Автомобиль получил эксклюзивные детали и заводскую гарантию. Новинка уже вызвала ажиотаж среди коллекционеров.Читать далее
-
14.01.2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
28.12.2025, 17:54
Виртуальный Corvette SUV: как мог бы выглядеть конкурент Lamborghini Urus
В сети появился эффектный рендер внедорожника Corvette. Дизайнер объединил спортивные черты купе с практичностью кроссовера. Модель может составить конкуренцию люксовым SUV, но по более доступной цене. Подробности о возможных характеристиках и перспективах - в нашем материале.Читать далее
-
28.12.2025, 12:10
Hennessey раскрыла реальные возможности Corvette ZR1: мощность превзошла ожидания
В июле 2024 года дебютировал новый Corvette ZR1. Его мощность оказалась выше заявленной. Hennessey провела испытания на диностенде. Результаты удивили даже экспертов. Подробности о настоящем потенциале суперкара – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:09
Corvette ZR1 устанавливает новый рекорд скорости с елкой на крыше от Hennessey
Автомобильный мир снова удивлен: Corvette ZR1 с елкой на крыше разогнался почти до 200 миль в час. Hennessey вновь экспериментирует с необычными рекордами. Как американцы сочетают скорость и праздничное настроение? Неожиданные подробности и яркие детали – в нашем материале.Читать далее