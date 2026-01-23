Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

23 января 2026, 15:07

Почему хозяин спорткара не согласился на крупную сумму — интрига

Владелец редкого Chevrolet Corvette 2020 года не принял щедрое предложение на аукционе. Машина с минимальным пробегом и богатой комплектацией. Он уверен, что его авто стоит гораздо дороже. Чем закончится эта история - вопрос.

В 2020 году один энтузиаст стал обладателем нового Chevrolet Corvette Stingray Convertible 2LT. За пять с небольшим лет он проехал на нем почти 20 тысяч миль (32 800 км) и недавно решил расстаться с машиной. Однако, когда на онлайн-аукционе за его спорткар предложили 5,6 миллионов рублей, владелец неожиданно отказался от сделки. Он убежден: его Corvette стоит куда больше, чем готовы платить сегодня.

В момент покупки автомобиля ему пришлось заплатить 88 тысяч долларов - тогда спрос на C8 был просто бешеным. Сейчас такие машины на вторичном рынке обходятся примерно от 55 до 70 тысяч долларов, но хозяин не готов мириться с падением цен. Он уверен, что его экземпляр особенный и требует большего внимания.

Что же делает этот Corvette таким привлекательным? Под капотом - атмосферный V8 LT2 объемом 6,2 литра, выдающий до 495 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента. С опциональным пакетом Z51 Performance спорткар разгоняется до 100 км/ч всего за 2,9 секунды. В этот пакет входят спортивная подвеска, усиленные тормоза, выпускная система с изменяемой геометрией, электронный дифференциал и другие доработки для настоящих ценителей драйва.

Это Chevrolet Corvette (C7) 2LT Convertible принадлежал одному владельцу, имеет чистую историю без аварий, что подтверждено отчетом Carfax. В комплектацию входят сиденья с подогревом и вентиляцией, проекционный дисплей, передняя камера и аудиосистема Bose. Также установлены жесткая складная крыша, магнитная подвеска, спортивные сиденья GT2, система подъема переда и диски на 19 и 20 дюймов.

За машиной тщательно следили: в 2021 году поменяли шины и проверили электрику, а масло с фильтром меняли в 2022 и 2024 годах. В комплекте есть все документы и два ключа.

Нынешний владелец считает пробег очень небольшим для пятилетнего спорткара. Он не согласен с текущей аукционной оценкой и надеется найти покупателя, который оценит автомобиль выше, чем предлагаемые 5,6 миллиона рублей.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
