Почему новый гибридный Corvette E-Ray не нашел покупателя даже за 92 тысячи долларов на аукционе в США

2 февраля 2026, 12:52
Владелец Chevrolet Corvette E-Ray отказался продавать авто дешевле MSRP на онлайн-аукционе
Владелец Chevrolet Corvette E-Ray отказался продавать авто дешевле MSRP на онлайн-аукционе
Chevrolet Corvette E-Ray 2025 года в версии кабриолет не ушел с молотка на аукционе в США - владелец не согласился на предложение в 92 тысячи долларов, хотя это ниже рекомендованной цены. Ситуация отражает новые тенденции на рынке спортивных автомобилей.
Ситуация с продажей Chevrolet Corvette E-Ray 2025 года на онлайн-аукционе в США показывает, как изменились ожидания владельцев современных автомобилей. Несмотря на то, что это гибридная версия культового Corvette, оснащенная передовыми технологиями и обладающая впечатляющими характеристиками, владелец отказался от предложения в 92 тысячи долларов, посчитав сумму недостаточной. Это решение вызвало бурное обсуждение среди автолюбителей и экспертов, ведь речь идет о машине, которая еще недавно считалась одной из самых желанных новинок на рынке.
Chevrolet Corvette E-Ray — первая в истории марки электрифицированная модель и одновременно первая с полным приводом. Под капотом находится гибридная силовая установка на базе 6,2-литрового V8, выдающая 655 лошадиных сил и 807 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды, а четверть мили автомобиль преодолевает за 10,5 секунды. Речь идет о кабриолете в комплектации 2LZ, который был куплен новым в июне 2025 года и с тех пор проехал около 6800 километров.
На момент аукциона стартовая цена нового E-Ray составляла 108 600 долларов без учета доставки, а конкретно этот экземпляр обошелся владельцу в 125 320 долларов. Тем не менее максимальная ставка на аукционе достигла лишь 92 тысяч, что на 16 600 долларов ниже ожидаемой владельцем суммы. Он, судя по всему, не был готов расстаться с автомобилем по такой цене, хотя рассматривал варианты покупки как классических зарубежных моделей, так и современных спорткаров, например Maserati MC20. Однако после завершения торгов он решил пока оставить Corvette у себя.
Автомобиль окрашен в черный цвет, кузов и салон соответствуют стандарту Carfax, история не содержит аварий. В оснащение входят карбон-керамические тормоза, 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние диски, система подъема передней части, электропривод жесткой крыши, подогрев руля, спортивные сиденья с электрорегулировками, вентиляцией и подогревом, аудиосистема Bose и ряд других опций. За все время эксплуатации обращение в сервис было связано только с заменой одной шины на пробеге 5723 км.
В комплекте с машиной идут дополнительные аксессуары: спойлер, комплект для охлаждения тормозов, сетка для багажника, кронштейн накладки на тормозные диски, а также коврики, руководство пользователя, заводская наклейка и два переключателя. При этом потенциальным покупателям следует учитывать, что право собственности на автомобиль перейдет к ним только после полного погашения текущего кредита.
Эта история с отказом продавать Corvette E-Ray по цене ниже ожиданий демонстрирует, как изменился рынок автомобилей в США. Владельцы новых и эксклюзивных моделей все чаще не готовы мириться со значительной потерей стоимости сразу после покупки. Это отражает не только эмоциональную привязанность к автомобилю, но и ожидание определенной динамики цен на уникальные версии в будущем. Вопрос о реальной рыночной стоимости таких машин остается открытым, особенно на фоне растущего интереса к гибридным и электрифицированным спорткарам.
Похожие материалы Шевроле
-
01.02.2026, 16:10
Владелец Corvette E-Ray попытался продать почти новый кабриолет, но рынок удивил
Владелец практически нового Chevrolet Corvette E-Ray Convertible выставил автомобиль на продажу всего через несколько месяцев после покупки, но не смог получить желаемую цену. Ситуация показывает, как меняется спрос на культовые спорткары в 2026 году.Читать далее
-
29.01.2026, 19:40
Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд
В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
27.01.2026, 12:12
Chevrolet Corvette Stingray 2022: тюнинг, пробег и спорная цена на вторичке
Chevrolet Corvette Stingray 2022 года с серьезными доработками и пробегом почти 35 000 км выставили на аукцион, но владелец не согласился на максимальную ставку в 61 000 долларов. В чем особенности этой машины и почему ее цена вызывает споры - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.01.2026, 15:07
Владелец Chevrolet Corvette 2020 года отказался продавать авто за 5,6 млн рублей
Владелец редкого Chevrolet Corvette 2020 года не принял щедрое предложение на аукционе. Машина с минимальным пробегом и богатой комплектацией. Он уверен, что его авто стоит гораздо дороже. Чем закончится эта история - вопрос.Читать далее
-
23.01.2026, 05:56
Дилер отказался продать Chevrolet Corvette Z06 с огромной скидкой - покупатели в шоке
Chevrolet Corvette Z06 еще недавно был мечтой коллекционеров. Теперь дилеры не могут найти на него покупателя даже с крупной скидкой. Аукцион закончился провалом, и это тревожный сигнал для рынка. Что происходит с легендарным спорткаром?Читать далее
-
21.01.2026, 09:27
Великобритания встречает Corvette ZR1: цена шокирует даже миллионеров
Впервые Corvette ZR1 официально добрался до Великобритании. Цена оказалась в разы выше американской. Автомобиль доступен только с левым рулем. Почему спрос все равно огромен - разбираемся.Читать далее
-
20.01.2026, 09:33
Дилер из Мичигана продал новый Corvette ZR1 2026 за 14 тысяч долларов сверх MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с редкой комплектацией ушел с молотка за 257 тысяч долларов. Внутри - черная кожа, снаружи - строгий черный цвет. Цена кажется выгодной, но так ли это на самом деле? Подробности сделки удивляют.Читать далее
-
16.01.2026, 19:12
Chevrolet Corvette C8 2026 превратился в 1250-сильного монстра от SVE Yenko SC
SVE представила уникальные версии Corvette C8 2026 года с двумя турбинами. Мощность доходит до 1250 л.с., а тираж ограничен 50 экземплярами. Автомобиль получил эксклюзивные детали и заводскую гарантию. Новинка уже вызвала ажиотаж среди коллекционеров.Читать далее
-
14.01.2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
01.02.2026, 16:10
Владелец Corvette E-Ray попытался продать почти новый кабриолет, но рынок удивил
Владелец практически нового Chevrolet Corvette E-Ray Convertible выставил автомобиль на продажу всего через несколько месяцев после покупки, но не смог получить желаемую цену. Ситуация показывает, как меняется спрос на культовые спорткары в 2026 году.Читать далее
-
29.01.2026, 19:40
Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд
В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
27.01.2026, 12:12
Chevrolet Corvette Stingray 2022: тюнинг, пробег и спорная цена на вторичке
Chevrolet Corvette Stingray 2022 года с серьезными доработками и пробегом почти 35 000 км выставили на аукцион, но владелец не согласился на максимальную ставку в 61 000 долларов. В чем особенности этой машины и почему ее цена вызывает споры - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.01.2026, 15:07
Владелец Chevrolet Corvette 2020 года отказался продавать авто за 5,6 млн рублей
Владелец редкого Chevrolet Corvette 2020 года не принял щедрое предложение на аукционе. Машина с минимальным пробегом и богатой комплектацией. Он уверен, что его авто стоит гораздо дороже. Чем закончится эта история - вопрос.Читать далее
-
23.01.2026, 05:56
Дилер отказался продать Chevrolet Corvette Z06 с огромной скидкой - покупатели в шоке
Chevrolet Corvette Z06 еще недавно был мечтой коллекционеров. Теперь дилеры не могут найти на него покупателя даже с крупной скидкой. Аукцион закончился провалом, и это тревожный сигнал для рынка. Что происходит с легендарным спорткаром?Читать далее
-
21.01.2026, 09:27
Великобритания встречает Corvette ZR1: цена шокирует даже миллионеров
Впервые Corvette ZR1 официально добрался до Великобритании. Цена оказалась в разы выше американской. Автомобиль доступен только с левым рулем. Почему спрос все равно огромен - разбираемся.Читать далее
-
20.01.2026, 09:33
Дилер из Мичигана продал новый Corvette ZR1 2026 за 14 тысяч долларов сверх MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с редкой комплектацией ушел с молотка за 257 тысяч долларов. Внутри - черная кожа, снаружи - строгий черный цвет. Цена кажется выгодной, но так ли это на самом деле? Подробности сделки удивляют.Читать далее
-
16.01.2026, 19:12
Chevrolet Corvette C8 2026 превратился в 1250-сильного монстра от SVE Yenko SC
SVE представила уникальные версии Corvette C8 2026 года с двумя турбинами. Мощность доходит до 1250 л.с., а тираж ограничен 50 экземплярами. Автомобиль получил эксклюзивные детали и заводскую гарантию. Новинка уже вызвала ажиотаж среди коллекционеров.Читать далее
-
14.01.2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее