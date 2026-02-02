Почему новый гибридный Corvette E-Ray не нашел покупателя даже за 92 тысячи долларов на аукционе в США

Владелец Chevrolet Corvette E-Ray отказался продавать авто дешевле MSRP на онлайн-аукционе

Chevrolet Corvette E-Ray 2025 года в версии кабриолет не ушел с молотка на аукционе в США - владелец не согласился на предложение в 92 тысячи долларов, хотя это ниже рекомендованной цены. Ситуация отражает новые тенденции на рынке спортивных автомобилей.

Chevrolet Corvette E-Ray 2025 года в версии кабриолет не ушел с молотка на аукционе в США - владелец не согласился на предложение в 92 тысячи долларов, хотя это ниже рекомендованной цены. Ситуация отражает новые тенденции на рынке спортивных автомобилей.

Ситуация с продажей Chevrolet Corvette E-Ray 2025 года на онлайн-аукционе в США показывает, как изменились ожидания владельцев современных автомобилей. Несмотря на то, что это гибридная версия культового Corvette, оснащенная передовыми технологиями и обладающая впечатляющими характеристиками, владелец отказался от предложения в 92 тысячи долларов, посчитав сумму недостаточной. Это решение вызвало бурное обсуждение среди автолюбителей и экспертов, ведь речь идет о машине, которая еще недавно считалась одной из самых желанных новинок на рынке.

Chevrolet Corvette E-Ray — первая в истории марки электрифицированная модель и одновременно первая с полным приводом. Под капотом находится гибридная силовая установка на базе 6,2-литрового V8, выдающая 655 лошадиных сил и 807 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды, а четверть мили автомобиль преодолевает за 10,5 секунды. Речь идет о кабриолете в комплектации 2LZ, который был куплен новым в июне 2025 года и с тех пор проехал около 6800 километров.

На момент аукциона стартовая цена нового E-Ray составляла 108 600 долларов без учета доставки, а конкретно этот экземпляр обошелся владельцу в 125 320 долларов. Тем не менее максимальная ставка на аукционе достигла лишь 92 тысяч, что на 16 600 долларов ниже ожидаемой владельцем суммы. Он, судя по всему, не был готов расстаться с автомобилем по такой цене, хотя рассматривал варианты покупки как классических зарубежных моделей, так и современных спорткаров, например Maserati MC20. Однако после завершения торгов он решил пока оставить Corvette у себя.

Автомобиль окрашен в черный цвет, кузов и салон соответствуют стандарту Carfax, история не содержит аварий. В оснащение входят карбон-керамические тормоза, 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние диски, система подъема передней части, электропривод жесткой крыши, подогрев руля, спортивные сиденья с электрорегулировками, вентиляцией и подогревом, аудиосистема Bose и ряд других опций. За все время эксплуатации обращение в сервис было связано только с заменой одной шины на пробеге 5723 км.

В комплекте с машиной идут дополнительные аксессуары: спойлер, комплект для охлаждения тормозов, сетка для багажника, кронштейн накладки на тормозные диски, а также коврики, руководство пользователя, заводская наклейка и два переключателя. При этом потенциальным покупателям следует учитывать, что право собственности на автомобиль перейдет к ним только после полного погашения текущего кредита.

Эта история с отказом продавать Corvette E-Ray по цене ниже ожиданий демонстрирует, как изменился рынок автомобилей в США. Владельцы новых и эксклюзивных моделей все чаще не готовы мириться со значительной потерей стоимости сразу после покупки. Это отражает не только эмоциональную привязанность к автомобилю, но и ожидание определенной динамики цен на уникальные версии в будущем. Вопрос о реальной рыночной стоимости таких машин остается открытым, особенно на фоне растущего интереса к гибридным и электрифицированным спорткарам.