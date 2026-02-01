Почему даже свежий Chevrolet Corvette E-Ray не вызвал ажиотажа на аукционе и что это значит для рынка спорткаров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

1 февраля 2026, 16:10

Владелец практически нового Chevrolet Corvette E-Ray Convertible выставил автомобиль на продажу всего через несколько месяцев после покупки, но не смог получить желаемую цену. Ситуация показывает, как меняется спрос на культовые спорткары в 2026 году.

История с попыткой продать почти новый Chevrolet Corvette E-Ray Convertible зацепила многих автолюбителей. Владелец, проехавший на кабриолете всего 4 000 миль за семь месяцев, решил расстаться с машиной, рассчитывая на высокий процент прибыли и достойную цену. Однако реальность оказалась совсем иной: максимальная ставка на аукционе оказалась на 30 000 долларов ниже предпочтительной стоимости, и продавец отказался завершить ход.

Этот случай показывает, что даже самые свежие и технологичные версии Corvette уже не являются показателем прибыльных перепродаж. Еще недавно такие автомобили уходили на аукционе за сумму, превышающую прайс-листы новых авто, но сейчас ситуация изменилась. Как отмечают эксперты, рынок спорткаров в США начал остывать, и даже культовые модели теперь не ценятся у коллекционеров.

Причины перемен кроются не только в насыщении рынка. Покупатели стали осторожнее, спрос на дорогие и мощные автомобили постепенно падает. В условиях экономической неопределенности и роста цен многие предпочитают не рисковать крупными вложениями в машины, которые быстро теряют в цене.

Владелец Corvette E-Ray, не дождавшись желаемой цены, с иронией заметил, что, видимо, придётся просто прокатиться на своём кабриолете ещё раз. Его реакция отражает новую реальность: даже эксклюзивные спорткары перестают быть гарантированно прибыльными инвестициями. Для тех, кто рассчитывал на быструю перепродажу с доходом, наступили непростые времена.

Этот случай — не единичный. Как сообщает Autoevolution, всё больше владельцев современных спорткаров сталкиваются с тем, что рынок больше не готов платить прежние суммы. Тенденция касается не только Chevrolet, но и других марок, которые ещё недавно считались образцом ликвидности.

В итоге попытка продать почти новый Corvette E-Ray по цене, близкой к заводской, обернулась разочарованием. Рынок дал чёткий сигнал: эпоха лёгких денег на перепродаже спорткаров уходит в прошлое. Теперь даже за самые свежие и редкие модели покупатели не спешат выкладывать сверхсуммы, вынуждая продавцов идти на компромиссы и проявлять терпение

