Почему даже свежий Chevrolet Corvette E-Ray не вызвал ажиотажа на аукционе и что это значит для рынка спорткаров

1 февраля 2026, 16:10
Владелец Corvette E-Ray попытался продать почти новый кабриолет, но рынок удивил
Владелец Corvette E-Ray попытался продать почти новый кабриолет, но рынок удивил
Владелец практически нового Chevrolet Corvette E-Ray Convertible выставил автомобиль на продажу всего через несколько месяцев после покупки, но не смог получить желаемую цену. Ситуация показывает, как меняется спрос на культовые спорткары в 2026 году.
История с попыткой продать почти новый Chevrolet Corvette E-Ray Convertible зацепила многих автолюбителей. Владелец, проехавший на кабриолете всего 4 000 миль за семь месяцев, решил расстаться с машиной, рассчитывая на высокий процент прибыли и достойную цену. Однако реальность оказалась совсем иной: максимальная ставка на аукционе оказалась на 30 000 долларов ниже предпочтительной стоимости, и продавец отказался завершить ход.
Этот случай показывает, что даже самые свежие и технологичные версии Corvette уже не являются показателем прибыльных перепродаж. Еще недавно такие автомобили уходили на аукционе за сумму, превышающую прайс-листы новых авто, но сейчас ситуация изменилась. Как отмечают эксперты, рынок спорткаров в США начал остывать, и даже культовые модели теперь не ценятся у коллекционеров.
Причины перемен кроются не только в насыщении рынка. Покупатели стали осторожнее, спрос на дорогие и мощные автомобили постепенно падает. В условиях экономической неопределенности и роста цен многие предпочитают не рисковать крупными вложениями в машины, которые быстро теряют в цене.
Владелец Corvette E-Ray, не дождавшись желаемой цены, с иронией заметил, что, видимо, придётся просто прокатиться на своём кабриолете ещё раз. Его реакция отражает новую реальность: даже эксклюзивные спорткары перестают быть гарантированно прибыльными инвестициями. Для тех, кто рассчитывал на быструю перепродажу с доходом, наступили непростые времена.
Этот случай — не единичный. Как сообщает Autoevolution, всё больше владельцев современных спорткаров сталкиваются с тем, что рынок больше не готов платить прежние суммы. Тенденция касается не только Chevrolet, но и других марок, которые ещё недавно считались образцом ликвидности.
В итоге попытка продать почти новый Corvette E-Ray по цене, близкой к заводской, обернулась разочарованием. Рынок дал чёткий сигнал: эпоха лёгких денег на перепродаже спорткаров уходит в прошлое. Теперь даже за самые свежие и редкие модели покупатели не спешат выкладывать сверхсуммы, вынуждая продавцов идти на компромиссы и проявлять терпение
Похожие материалы Шевроле
-
29.01.2026, 19:40
Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд
В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
27.01.2026, 12:12
Chevrolet Corvette Stingray 2022: тюнинг, пробег и спорная цена на вторичке
Chevrolet Corvette Stingray 2022 года с серьезными доработками и пробегом почти 35 000 км выставили на аукцион, но владелец не согласился на максимальную ставку в 61 000 долларов. В чем особенности этой машины и почему ее цена вызывает споры - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.01.2026, 15:07
Владелец Chevrolet Corvette 2020 года отказался продавать авто за 5,6 млн рублей
Владелец редкого Chevrolet Corvette 2020 года не принял щедрое предложение на аукционе. Машина с минимальным пробегом и богатой комплектацией. Он уверен, что его авто стоит гораздо дороже. Чем закончится эта история - вопрос.Читать далее
-
23.01.2026, 05:56
Дилер отказался продать Chevrolet Corvette Z06 с огромной скидкой - покупатели в шоке
Chevrolet Corvette Z06 еще недавно был мечтой коллекционеров. Теперь дилеры не могут найти на него покупателя даже с крупной скидкой. Аукцион закончился провалом, и это тревожный сигнал для рынка. Что происходит с легендарным спорткаром?Читать далее
-
21.01.2026, 09:27
Великобритания встречает Corvette ZR1: цена шокирует даже миллионеров
Впервые Corvette ZR1 официально добрался до Великобритании. Цена оказалась в разы выше американской. Автомобиль доступен только с левым рулем. Почему спрос все равно огромен - разбираемся.Читать далее
-
20.01.2026, 09:33
Дилер из Мичигана продал новый Corvette ZR1 2026 за 14 тысяч долларов сверх MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с редкой комплектацией ушел с молотка за 257 тысяч долларов. Внутри - черная кожа, снаружи - строгий черный цвет. Цена кажется выгодной, но так ли это на самом деле? Подробности сделки удивляют.Читать далее
-
16.01.2026, 19:12
Chevrolet Corvette C8 2026 превратился в 1250-сильного монстра от SVE Yenko SC
SVE представила уникальные версии Corvette C8 2026 года с двумя турбинами. Мощность доходит до 1250 л.с., а тираж ограничен 50 экземплярами. Автомобиль получил эксклюзивные детали и заводскую гарантию. Новинка уже вызвала ажиотаж среди коллекционеров.Читать далее
-
14.01.2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
29.01.2026, 19:40
Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд
В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
27.01.2026, 12:12
Chevrolet Corvette Stingray 2022: тюнинг, пробег и спорная цена на вторичке
Chevrolet Corvette Stingray 2022 года с серьезными доработками и пробегом почти 35 000 км выставили на аукцион, но владелец не согласился на максимальную ставку в 61 000 долларов. В чем особенности этой машины и почему ее цена вызывает споры - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.01.2026, 15:07
Владелец Chevrolet Corvette 2020 года отказался продавать авто за 5,6 млн рублей
Владелец редкого Chevrolet Corvette 2020 года не принял щедрое предложение на аукционе. Машина с минимальным пробегом и богатой комплектацией. Он уверен, что его авто стоит гораздо дороже. Чем закончится эта история - вопрос.Читать далее
-
23.01.2026, 05:56
Дилер отказался продать Chevrolet Corvette Z06 с огромной скидкой - покупатели в шоке
Chevrolet Corvette Z06 еще недавно был мечтой коллекционеров. Теперь дилеры не могут найти на него покупателя даже с крупной скидкой. Аукцион закончился провалом, и это тревожный сигнал для рынка. Что происходит с легендарным спорткаром?Читать далее
-
21.01.2026, 09:27
Великобритания встречает Corvette ZR1: цена шокирует даже миллионеров
Впервые Corvette ZR1 официально добрался до Великобритании. Цена оказалась в разы выше американской. Автомобиль доступен только с левым рулем. Почему спрос все равно огромен - разбираемся.Читать далее
-
20.01.2026, 09:33
Дилер из Мичигана продал новый Corvette ZR1 2026 за 14 тысяч долларов сверх MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с редкой комплектацией ушел с молотка за 257 тысяч долларов. Внутри - черная кожа, снаружи - строгий черный цвет. Цена кажется выгодной, но так ли это на самом деле? Подробности сделки удивляют.Читать далее
-
16.01.2026, 19:12
Chevrolet Corvette C8 2026 превратился в 1250-сильного монстра от SVE Yenko SC
SVE представила уникальные версии Corvette C8 2026 года с двумя турбинами. Мощность доходит до 1250 л.с., а тираж ограничен 50 экземплярами. Автомобиль получил эксклюзивные детали и заводскую гарантию. Новинка уже вызвала ажиотаж среди коллекционеров.Читать далее
-
14.01.2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее