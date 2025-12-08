Почему владелец отказался продавать свой Chevrolet Corvette за 50 тысяч – неожиданный поворот

8 декабря 2025, 17:42
Владелец Corvette Stingray 2021 не согласился на 50 тысяч долларов за авто с пробегом
Владелец Chevrolet Corvette Stingray 2021 года с пробегом почти 29 тысяч миль отказался продавать авто за 50 тысяч долларов. Он уверен, что его машина стоит дороже, несмотря на износ и потерю стоимости. Что влияет на цену таких автомобилей и почему продавец не готов уступить – разбираемся в деталях.
Не каждый автолюбитель готов смириться с тем, как быстро снижается цена даже престижного спорткара. Особенно если речь идет о Chevrolet Corvette Stingray 2021 года, который когда-то стоил более 90 тысяч долларов. Владелец приобрел этот кабриолет в феврале 2025 года, но факт сделки предпочел не разглашать. Спустя несколько месяцев он решил выставить машину на продажу через популярную онлайн-площадку. Итоговая ставка составила 50 тысяч долларов, но продавец не намерен расстаться с автомобилем за эти деньги.
На первый взгляд этот Corvette выглядит ухоженным, однако его сложно назвать новым — почти 29 тысяч миль (около 46,7 тысячи км) на одометре оставили следы эксплуатации. В салоне заметны потертости на панелях и сиденьях, а на кузове присутствуют сколы и царапины. Важным преимуществом является чистая история без серьёзных аварий, что подтверждается отчётом Carfax, но состояние автомобиля уже далеко от идеального.
Владелец дополнил машину рядом изменений: спортивной выпускной системой, новым задним спойлером, чёрной защитной плёнкой на капоте, наклейками на заднем стекле, а также добавил отсек для хранения в центральную консоль. Эти доработки могут привлечь одних покупателей и отпугнуть других, ценящих оригинальный вид.
Комплектация Corvette Stingray действительно впечатляет. Автомобиль оснащён пакетом Z51 Performance, который включает усиленные тормоза с красными суппортами, изменённое передаточное число задней оси, электронный дифференциал повышенного трения и адаптивную подвеску Magnetic Selective Ride Control. Колёсные диски — 19-дюймовые спереди и 20-дюймовые сзади. Также присутствуют автоматическая складная крыша, аудиосистема Bose и сиденья с подогревом и вентиляцией.
Под капотом находится атмосферный двигатель V8 объёмом 6,2 литра, выдающий 495 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента. В паре с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач он разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 2,9 секунды, а максимальная скорость достигает 312 км/ч. Последнее техническое обслуживание, включая замену масла и фильтра, было проведено на пробеге 43 182 км, а предыдущее — в феврале при 34 356 км. Новому владельцу останется лишь заправить автомобиль и отправиться в путь.
Что касается цены, владелец, вероятно, рассчитывает на сумму выше 50 тысяч долларов. Однако рынок вносит свои коррективы: с одной стороны, это редкий и хорошо оснащённый спорткар, с другой — пробег и следы эксплуатации не позволяют оценивать его на уровне нового автомобиля. Остаётся открытым вопрос: какую сумму вы бы согласились заплатить за такой экземпляр?
