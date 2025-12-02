Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 05:26

Покупка мечты обернулась неожиданной потерей – почему владелец продал спорткар так дешево

Владелец нового Chevrolet Corvette Stingray 2023 года проехал на нем всего 6 тысяч миль. После этого он выставил кабриолет на аукцион без минимальной цены. Итоговая сумма продажи оказалась на 30 тысяч долларов ниже изначальной стоимости. Что стало причиной такого решения и как это произошло – читайте в нашем материале.

В начале 2023 года один из автолюбителей приобрел новый Chevrolet Corvette Stingray Convertible в эффектном цвете Red Mist Metallic. Машина была укомплектована пакетом Z51 Performance и расширенной комплектацией 3LT, что делало ее одной из самых желанных версий среди поклонников марки. На момент покупки автомобиль стоил почти 98 тысяч долларов, что вполне объяснимо для столь оснащенного спорткара.

Владелец не стал хранить Corvette в гараже и активно использовал его в течение года, накатав около 6 тысяч миль. Несмотря на то, что пробег для подобной машины считается небольшим, спустя время владелец решил расстаться с автомобилем. Для продажи он выбрал аукцион с передачей через дилерский центр и не стал устанавливать минимальную цену, рассчитывая на интерес со стороны коллекционеров и энтузиастов.

Однако реальность оказалась не столь радужной. Итоговая цена, за которую был продан этот Corvette, составила всего 67 тысяч долларов, не считая небольшой комиссии для покупателя. Таким образом, за год эксплуатации и 6 тысяч миль пробега владелец потерял порядка 30 тысяч долларов от первоначальной стоимости машины. Это довольно ощутимая сумма даже для сегмента дорогих спорткаров.

Причины столь резкого падения цены могут быть разными. Во-первых, рынок новых и подержанных автомобилей в последние годы переживает серьезные колебания. Во-вторых, Corvette Stingray, несмотря на культовый статус, выпускается в достаточно больших объемах, что снижает его эксклюзивность. Кроме того, потенциальные покупатели предпочитают машины с минимальным пробегом, а любые дополнительные мили сразу отражаются на цене.

Как отмечают эксперты, подобные случаи не редкость для современных спорткаров. Даже если автомобиль оснащен топовой комплектацией и находится в отличном состоянии, быстрая потеря стоимости после покупки – обычное явление. Владельцы, рассчитывающие на инвестиционную привлекательность таких машин, часто сталкиваются с разочарованием. Впрочем, для многих Corvette остается не столько вложением, сколько способом получить удовольствие от вождения, пусть и с финансовыми потерями.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
