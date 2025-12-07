Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

7 декабря 2025, 17:27

DeLorean DMC-12 простоял без движения три десятилетия - что с ним стало сейчас

DeLorean DMC-12 обрёл бессмертную славу благодаря фильму «Назад в будущее», однако реальная жизнь этого автомобиля оказалась куда прозаичнее. Один из владельцев когда-то попытался разогнать свою машину до заветных 88 миль в час, но у него ничего не вышло. После этого DeLorean 30 лет простоял в гараже без движения и лишь недавно впервые за десятилетия прошёл полноценную мойку.

DeLorean DMC-12 занимает особое место в истории автомобилестроения. В начале 1980-х этот спорткар не оправдал ожиданий: его производство сопровождалось множеством проблем, а динамические характеристики разочаровали даже самых преданных фанатов. Однако спустя годы модель стала настоящей иконой благодаря трилогии «Назад в будущее» и своему уникальному облику.

Кузов из нержавеющей стали и эффектные подъемные двери сделали DeLorean объектом восхищения дизайнеров и коллекционеров. Но за футуристической внешностью скрывались технические сложности: автомобиль был недостаточно быстрым, а его двигатель не позволял достичь заветных 88 миль в час, как у киногероев. Многие владельцы, разочаровавшись в его возможностях, оставляли машины пылиться в гаражах на долгие годы.

Как сообщает autoevolution, один из таких автомобилей простоял без движения целых три десятилетия. Его владелец когда-то пытался воспроизвести знаменитый трюк из фильма, но DeLorean не смог разогнаться до нужной скорости. После этого машину поставили в укромное место, где она и провела большую часть своей жизни, покрываясь слоем пыли и уступая место новым моделям.

Недавно владелец решил вернуть культовому спорткару былый блеск и впервые за 30 лет отправил его на мойку. Процесс оказался не таким простым: за годы простоя кузов покрылся стойкими загрязнениями, а некоторые детали требовали особого внимания. Несмотря на это, после тщательной очистки DeLorean вновь засиял, напоминая о своей необычной судьбе и роли в массовой культуре.

История этого автомобиля — это не только история разочарования, но и возвращения интереса к уникальным машинам прошлого. Даже спустя десятилетия DeLorean DMC-12 продолжает привлекать внимание, оставаясь символом мечты и ностальгии для целого поколения автолюбителей.

