DeLorean DMC-12 простоял без движения три десятилетия - что с ним стало сейчас

7 декабря 2025, 17:27
Владелец DeLorean спустя 30 лет впервые помыл культовый спорткар из «Назад в будущее»
Владелец DeLorean спустя 30 лет впервые помыл культовый спорткар из «Назад в будущее»
DeLorean DMC-12 обрёл бессмертную славу благодаря фильму «Назад в будущее», однако реальная жизнь этого автомобиля оказалась куда прозаичнее. Один из владельцев когда-то попытался разогнать свою машину до заветных 88 миль в час, но у него ничего не вышло. После этого DeLorean 30 лет простоял в гараже без движения и лишь недавно впервые за десятилетия прошёл полноценную мойку.
DeLorean DMC-12 занимает особое место в истории автомобилестроения. В начале 1980-х этот спорткар не оправдал ожиданий: его производство сопровождалось множеством проблем, а динамические характеристики разочаровали даже самых преданных фанатов. Однако спустя годы модель стала настоящей иконой благодаря трилогии «Назад в будущее» и своему уникальному облику.
Кузов из нержавеющей стали и эффектные подъемные двери сделали DeLorean объектом восхищения дизайнеров и коллекционеров. Но за футуристической внешностью скрывались технические сложности: автомобиль был недостаточно быстрым, а его двигатель не позволял достичь заветных 88 миль в час, как у киногероев. Многие владельцы, разочаровавшись в его возможностях, оставляли машины пылиться в гаражах на долгие годы.
Как сообщает autoevolution, один из таких автомобилей простоял без движения целых три десятилетия. Его владелец когда-то пытался воспроизвести знаменитый трюк из фильма, но DeLorean не смог разогнаться до нужной скорости. После этого машину поставили в укромное место, где она и провела большую часть своей жизни, покрываясь слоем пыли и уступая место новым моделям.
Недавно владелец решил вернуть культовому спорткару былый блеск и впервые за 30 лет отправил его на мойку. Процесс оказался не таким простым: за годы простоя кузов покрылся стойкими загрязнениями, а некоторые детали требовали особого внимания. Несмотря на это, после тщательной очистки DeLorean вновь засиял, напоминая о своей необычной судьбе и роли в массовой культуре.
История этого автомобиля — это не только история разочарования, но и возвращения интереса к уникальным машинам прошлого. Даже спустя десятилетия DeLorean DMC-12 продолжает привлекать внимание, оставаясь символом мечты и ностальгии для целого поколения автолюбителей.
Похожие материалы
-
07.12.2025, 20:38
Владелец потратил 12 лет на восстановление Pontiac GTO 1967 года и выставил его на продажу
Двенадцать лет кропотливой работы и тысячи часов в гараже. Владелец завершил восстановление культового Pontiac GTO 1967 года и решил расстаться с ним. Сколько стоит такой труд? Почему он решился на продажу? История, которая не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.Читать далее
-
07.12.2025, 20:18
ЛуАЗ-969: как советский мини-вездеход обошел по проходимости УАЗ и Ниву
ЛуАЗ-969 часто называют самым проходимым внедорожником СССР. Его компактность и малый вес позволяли преодолевать сложные участки, где другие автомобили сдавались. В чем секрет успеха этого необычного автомобиля? Узнайте, почему ЛуАЗ-969 стал настоящей легендой среди любителей бездорожья.Читать далее
-
07.12.2025, 19:58
Что думают китайцы о Chery, Geely и Haval: плюсы и минусы по отзывам
Отзывы владельцев из Китая о Chery Tiggo 7 Pro, Geely Monjaro и Haval Jolion удивляют. Какие плюсы и минусы отмечают сами китайцы? Узнайте, что важно знать перед покупкой. Не все очевидно – есть нюансы, которые могут повлиять на выбор.Читать далее
-
07.12.2025, 19:38
Редкий Dodge Charger 1969 года найден в гараже спустя 40 лет простоя
Легендарный Dodge Charger 1969 года вновь увидел свет после десятилетий забвения. Машина с уникальной историей, купленная новой и простоявшая в гараже с 1984 года, теперь возвращается в центр внимания. Владелец обменял Chevrolet Impala 1961 года на этот Charger. Команда энтузиастов из Калифорнии раскрыла тайны автомобиля, который стал настоящей находкой для поклонников классических маслкаров.Читать далее
-
07.12.2025, 19:23
Почему провалился проект суперкара Маруся и что стало его главной ошибкой
История провала проекта Маруся до сих пор вызывает споры. Почему амбициозный российский суперкар не смог выйти на рынок? Какие просчеты и решения стали фатальными для команды? Разбираемся в причинах закрытия и неожиданных деталях.Читать далее
-
07.12.2025, 19:03
McLaren готовит свой первый кроссовер: дебют мощного SUV с V8 в 2028 году
McLaren впервые выходит на рынок кроссоверов. Новый SUV появится в 2028 году. Ожидается агрессивный дизайн и гибридная силовая установка. Подробности о платформе и характеристиках держатся в секрете. Конкуренты уже насторожились, но британцы уверены в успехе.Читать далее
-
07.12.2025, 18:55
Ландо Норрис впервые стал чемпионом мира Формулы 1 в Абу-Даби
В финале сезона Формулы 1 в Абу-Даби Ландо Норрис оформил свой первый чемпионский титул, финишировав третьим. Макс Ферстаппен одержал победу в гонке, но уступил титул. Интрига держалась до последнего круга. Кто еще удивил на трассе? Узнайте подробности.Читать далее
-
07.12.2025, 18:51
Плюсы и минусы подержанного Volkswagen Tiguan II: стоит ли покупать кроссовер
Volkswagen Tiguan второго поколения – популярный кроссовер с крепкой подвеской и достойной управляемостью. В статье раскрываются его сильные и слабые стороны, а также особенности эксплуатации. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы могут ждать владельца.Читать далее
-
07.12.2025, 18:37
В Нью-Йорке превратили Triumph Thruxton R в уникальный кастом для настоящих ценителей
A&J Cycles снова удивили своим подходом к кастомизации. На этот раз они взялись за Triumph Thruxton R 2018 года. Команда не ограничивала себя в экспериментах. Итог получился по-настоящему впечатляющим. Узнайте, что из этого вышло.Читать далее
-
07.12.2025, 18:19
Кастомный BMW R 80 Scrambler из Польши: классика в новом исполнении от Red Hot Chili Customs
В мире кастомных мотоциклов встречаются по-настоящему яркие проекты. Один из них – свежая работа польской мастерской Red Hot Chili Customs. Этот BMW R 80 Scrambler сразу привлекает внимание деталями и характером. В статье рассказываем, чем он выделяется среди других. Узнайте, что скрывается за внешней простотой этого мотоцикла.Читать далее
