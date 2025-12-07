Редкий Dodge Demon 2023 года с минимальным пробегом выставлен на аукцион – удастся ли заработать

Владелец Dodge Challenger SRT Demon 170 с пробегом 1 261 миля пытается выгодно продать авто

В 2023 году выпустили всего 3 300 Dodge Challenger SRT Demon 170. Владельцы надеялись на рост цен. Один из них продает уникальный Plum Crazy Demon с пробегом 1 261 миля. Ставки пока не дотягивают до суммы покупки. Интрига сохраняется – удастся ли ему заработать на эксклюзиве.

В 2023 году выпустили всего 3 300 Dodge Challenger SRT Demon 170. Владельцы надеялись на рост цен. Один из них продает уникальный Plum Crazy Demon с пробегом 1 261 миля. Ставки пока не дотягивают до суммы покупки. Интрига сохраняется – удастся ли ему заработать на эксклюзиве.

В 2023 году Dodge представил ограниченную серию Challenger SRT Demon 170, поставив финальную точку в эпохе классических маслкаров с двигателями HEMI. Этот автомобиль с самого начала создавался как коллекционная легенда. Всего было выпущено 3300 экземпляров, из которых 300 остались для рынка Канады, а 3000 — для США.

Стартовая цена в $96 666 быстро ушла в прошлое из-за ажиотажа. Уже на этапе перепродаж стоимость подскочила до $150 000–200 000. Большинство владельцев почти не ездили на своих «Демонах», предпочитая бережно хранить их в гаражах в ожидании роста инвестиционной стоимости.

Этот расчет оправдался, особенно для редких модификаций. Абсолютным рекордсменом стал уникальный экземпляр в цвете Panther Pink, выпущенный в количестве 40 штук по программе Jailbreak. Один такой автомобиль с пробегом всего 36 миль ушел с аукциона за $450 000. Этот успех вдохновил других коллекционеров выставлять свои лоты.

Сейчас на торгах появился еще один примечательный образец — Dodge Challenger SRT Demon 170 в ярком цвете Plum Crazy с черным кожаным салоном. За два года он проехал всего 1261 милю, что подтверждает его идеальное коллекционное состояние.

Под капотом — 6,2-литровый компрессорный HEMI, развивающий 1025 л.с. и 1281 Нм крутящего момента. Этой мощи достаточно для разгона до 97 км/ч за 1,66 секунды и прохождения четверти мили за 8,91 секунды. Неслучайно Национальная ассоциация хот-родов (NHRA) запретила этим автомобилям участвовать в гонках без специального каркаса безопасности.

Согласно аукционному листу, автомобиль никогда не был в авариях, имеет чистую историю пробега и одного владельца. Кузов защищен плёнкой на передней части и зеркалах, есть лишь незначительные следы эксплуатации под сплиттером. Комплект полный: два ключа, документация, заводская наклейка и чехол. На приборной панели красуется табличка с номером 94 из 3300.