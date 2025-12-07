Редкий Dodge Demon 2023 года с минимальным пробегом выставлен на аукцион – удастся ли заработать

7 декабря 2025, 15:06
Владелец Dodge Challenger SRT Demon 170 с пробегом 1 261 миля пытается выгодно продать авто
Владелец Dodge Challenger SRT Demon 170 с пробегом 1 261 миля пытается выгодно продать авто
В 2023 году выпустили всего 3 300 Dodge Challenger SRT Demon 170. Владельцы надеялись на рост цен. Один из них продает уникальный Plum Crazy Demon с пробегом 1 261 миля. Ставки пока не дотягивают до суммы покупки. Интрига сохраняется – удастся ли ему заработать на эксклюзиве.
В 2023 году Dodge представил ограниченную серию Challenger SRT Demon 170, поставив финальную точку в эпохе классических маслкаров с двигателями HEMI. Этот автомобиль с самого начала создавался как коллекционная легенда. Всего было выпущено 3300 экземпляров, из которых 300 остались для рынка Канады, а 3000 — для США.
Стартовая цена в $96 666 быстро ушла в прошлое из-за ажиотажа. Уже на этапе перепродаж стоимость подскочила до $150 000–200 000. Большинство владельцев почти не ездили на своих «Демонах», предпочитая бережно хранить их в гаражах в ожидании роста инвестиционной стоимости.
Этот расчет оправдался, особенно для редких модификаций. Абсолютным рекордсменом стал уникальный экземпляр в цвете Panther Pink, выпущенный в количестве 40 штук по программе Jailbreak. Один такой автомобиль с пробегом всего 36 миль ушел с аукциона за $450 000. Этот успех вдохновил других коллекционеров выставлять свои лоты.
Сейчас на торгах появился еще один примечательный образец — Dodge Challenger SRT Demon 170 в ярком цвете Plum Crazy с черным кожаным салоном. За два года он проехал всего 1261 милю, что подтверждает его идеальное коллекционное состояние.
Под капотом — 6,2-литровый компрессорный HEMI, развивающий 1025 л.с. и 1281 Нм крутящего момента. Этой мощи достаточно для разгона до 97 км/ч за 1,66 секунды и прохождения четверти мили за 8,91 секунды. Неслучайно Национальная ассоциация хот-родов (NHRA) запретила этим автомобилям участвовать в гонках без специального каркаса безопасности.
Согласно аукционному листу, автомобиль никогда не был в авариях, имеет чистую историю пробега и одного владельца. Кузов защищен плёнкой на передней части и зеркалах, есть лишь незначительные следы эксплуатации под сплиттером. Комплект полный: два ключа, документация, заводская наклейка и чехол. На приборной панели красуется табличка с номером 94 из 3300.
Похожие материалы Додж
-
05.12.2025, 21:05
Редкий Dodge Challenger R/T 50th Anniversary с пробегом 81 600 км выставлен на аукцион
На аукционе появился Dodge Challenger R/T 50th Anniversary 2020 года с одним владельцем. Машина прошла более 80 тысяч километров и получила ряд доработок. Оригинальные детали не сохранились, а цена пока удивляет. Чем еще интересен этот экземпляр – в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 09:59
Редкий Dodge Challenger SE R/T 1970 года с загадочной историей выставлен на продажу
На аукционе появился Dodge Challenger SE R/T 1970 года с необычной судьбой. Это не легендарный Hemi, но автомобиль сохранился в отличном состоянии. Под капотом мощный мотор, а кузов практически не тронут временем. Почему его история вызывает вопросы – читайте далее.Читать далее
-
05.12.2025, 07:09
Как уличная гонщица на Dodge Challenger T/A 1970 обошла всех соперников
Dodge Challenger T/A 1970 года создавался для побед на треке, но судьба распорядилась иначе. Машина не принесла успеха в гонках, зато стала легендой улиц. Как уличная гонщица на синем Challenger T/A смогла обойти всех соперников? Узнайте подробности необычной истории культового маслкара.Читать далее
-
04.12.2025, 16:13
Dodge Challenger против Nissan GT-R и других: драг-гонки с неожиданными результатами
Серия драг-гонок между Dodge Challenger и импортными спорткарами удивила зрителей. Результаты оказались не такими предсказуемыми, как ожидали фанаты. Некоторые заезды завершились курьезно, а победы достались не тем, на кого ставили. Узнайте, кто оказался быстрее на трассе.Читать далее
-
25.11.2025, 20:14
Белый Dodge Challenger Hellcat неожиданно обходит C8 Chevrolet Corvette Z06 на дрэг-рейсе
Два культовых американских автомобиля встретились на дрэг-стрипе. Результат удивил даже опытных зрителей. Почему фаворит уступил менее мощному сопернику? Все подробности — в нашем материале.Читать далее
-
25.11.2025, 16:41
Редкий Dodge Challenger с мотором V10: забытый монстр для дрэг-рейсинга
В 2011 году Dodge выпустил уникальный Challenger для трека с мотором V10 от Viper. Этот автомобиль был создан для дрэг-рейсинга и не предназначался для дорог общего пользования. Мало кто знает о его существовании, ведь на фоне Hellcat и Demon он остался в тени. Почему этот проект так быстро исчез и чем он был особенным?Читать далее
-
23.11.2025, 11:58
Редкий Dodge Challenger 1973 года с оригинальным мотором и легендарной ручкой Pistol Grip
Этот Dodge Challenger 1973 года долгое время находился в одной семье. Автомобиль сохранил оригинальный двигатель и знаменитую ручку переключения передач. Владелец не раскрывает всю историю, что добавляет интриги. Машина выглядит ухоженной и вызывает интерес у коллекционеров.Читать далее
-
21.11.2025, 10:51
Dodge Challenger Scat Pack 2026: цифровой взгляд на будущее маслкаров без V8
Мир маслкаров меняется, и не все готовы к переменам. Новый Dodge Challenger 2026 года удивляет необычным подходом. Поклонники спорят: возможен ли маслкар без классического V8? Узнайте, что ждет культовую модель в ближайшем будущем.Читать далее
-
20.11.2025, 16:20
Два Dodge Challenger 1972 года ищут новых владельцев и шанс на вторую жизнь
На просторах интернета появились сразу два Dodge Challenger 1972 года. Оба автомобиля нуждаются в полном восстановлении. Их состояние оставляет желать лучшего, но владельцы уверены: шанс на спасение есть. Почему эти машины могут заинтересовать коллекционеров и стоит ли связываться с подобными проектами — читайте далее.Читать далее
-
20.11.2025, 14:28
Редкий Dodge Challenger T/A 1970 года с оригинальным мотором и документами выставлен на продажу
На продажу выставлен Dodge Challenger T/A 1970 года с оригинальным мотором и редкой комплектацией. Автомобиль сохранил заводскую краску и сопровождается полным пакетом документов. Владелец просит 75 тысяч долларов и готов организовать доставку по всему миру. Такой шанс появляется крайне редко – подробности в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Додж
-
05.12.2025, 21:05
Редкий Dodge Challenger R/T 50th Anniversary с пробегом 81 600 км выставлен на аукцион
На аукционе появился Dodge Challenger R/T 50th Anniversary 2020 года с одним владельцем. Машина прошла более 80 тысяч километров и получила ряд доработок. Оригинальные детали не сохранились, а цена пока удивляет. Чем еще интересен этот экземпляр – в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 09:59
Редкий Dodge Challenger SE R/T 1970 года с загадочной историей выставлен на продажу
На аукционе появился Dodge Challenger SE R/T 1970 года с необычной судьбой. Это не легендарный Hemi, но автомобиль сохранился в отличном состоянии. Под капотом мощный мотор, а кузов практически не тронут временем. Почему его история вызывает вопросы – читайте далее.Читать далее
-
05.12.2025, 07:09
Как уличная гонщица на Dodge Challenger T/A 1970 обошла всех соперников
Dodge Challenger T/A 1970 года создавался для побед на треке, но судьба распорядилась иначе. Машина не принесла успеха в гонках, зато стала легендой улиц. Как уличная гонщица на синем Challenger T/A смогла обойти всех соперников? Узнайте подробности необычной истории культового маслкара.Читать далее
-
04.12.2025, 16:13
Dodge Challenger против Nissan GT-R и других: драг-гонки с неожиданными результатами
Серия драг-гонок между Dodge Challenger и импортными спорткарами удивила зрителей. Результаты оказались не такими предсказуемыми, как ожидали фанаты. Некоторые заезды завершились курьезно, а победы достались не тем, на кого ставили. Узнайте, кто оказался быстрее на трассе.Читать далее
-
25.11.2025, 20:14
Белый Dodge Challenger Hellcat неожиданно обходит C8 Chevrolet Corvette Z06 на дрэг-рейсе
Два культовых американских автомобиля встретились на дрэг-стрипе. Результат удивил даже опытных зрителей. Почему фаворит уступил менее мощному сопернику? Все подробности — в нашем материале.Читать далее
-
25.11.2025, 16:41
Редкий Dodge Challenger с мотором V10: забытый монстр для дрэг-рейсинга
В 2011 году Dodge выпустил уникальный Challenger для трека с мотором V10 от Viper. Этот автомобиль был создан для дрэг-рейсинга и не предназначался для дорог общего пользования. Мало кто знает о его существовании, ведь на фоне Hellcat и Demon он остался в тени. Почему этот проект так быстро исчез и чем он был особенным?Читать далее
-
23.11.2025, 11:58
Редкий Dodge Challenger 1973 года с оригинальным мотором и легендарной ручкой Pistol Grip
Этот Dodge Challenger 1973 года долгое время находился в одной семье. Автомобиль сохранил оригинальный двигатель и знаменитую ручку переключения передач. Владелец не раскрывает всю историю, что добавляет интриги. Машина выглядит ухоженной и вызывает интерес у коллекционеров.Читать далее
-
21.11.2025, 10:51
Dodge Challenger Scat Pack 2026: цифровой взгляд на будущее маслкаров без V8
Мир маслкаров меняется, и не все готовы к переменам. Новый Dodge Challenger 2026 года удивляет необычным подходом. Поклонники спорят: возможен ли маслкар без классического V8? Узнайте, что ждет культовую модель в ближайшем будущем.Читать далее
-
20.11.2025, 16:20
Два Dodge Challenger 1972 года ищут новых владельцев и шанс на вторую жизнь
На просторах интернета появились сразу два Dodge Challenger 1972 года. Оба автомобиля нуждаются в полном восстановлении. Их состояние оставляет желать лучшего, но владельцы уверены: шанс на спасение есть. Почему эти машины могут заинтересовать коллекционеров и стоит ли связываться с подобными проектами — читайте далее.Читать далее
-
20.11.2025, 14:28
Редкий Dodge Challenger T/A 1970 года с оригинальным мотором и документами выставлен на продажу
На продажу выставлен Dodge Challenger T/A 1970 года с оригинальным мотором и редкой комплектацией. Автомобиль сохранил заводскую краску и сопровождается полным пакетом документов. Владелец просит 75 тысяч долларов и готов организовать доставку по всему миру. Такой шанс появляется крайне редко – подробности в нашем материале.Читать далее
- 6 780 000 РDodge Challenger 2021 в Москве
- 6 160 000 РDodge Challenger 2020 в Москве
- 3 600 000 РDodge Challenger 2018 в Москве
- 3 030 000 РDodge Challenger 2020 в Москве
- 7 499 000 РDodge Challenger 2018 в Москве
- 12 990 000 РDodge Challenger 2022 в Москве
- 5 600 000 РDodge Challenger 2022 в Москве
- 5 999 000 РDodge Challenger 2021 в Москве
- 2 890 000 РDodge Challenger 2018 в Москве
- 2 920 000 РDodge Challenger 2018 в Москве