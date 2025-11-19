Редкий Charger SRT Hellcat с пробегом 44 мили: инвестиция или разочарование?

19 ноября 2025, 10:47
Владелец Dodge Charger SRT Hellcat 2022 ждал роста цены, но прогадал
Владелец нового Dodge Charger SRT Hellcat 2022 года решил не ездить на нем, надеясь на рост стоимости. Три года спустя автомобиль с минимальным пробегом выставлен на аукцион, но ставки пока далеки от ожидаемого. Чем закончится эта история — интрига сохраняется.
В 2022 году один энтузиаст приобрел Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody, но не стал на нем ездить. Машина сразу отправилась в теплый гараж, где простояла три года в ожидании, что ее цена вырастет. Владелец рассчитывал на удачную инвестицию, однако реальность оказалась иной.
Этот Charger — не просто очередной маслкар. Под капотом скрывается 6,2-литровый компрессорный V8 HEMI, выдающий 797 лошадиных сил и 959 Нм крутого момента. Автоматическая коробка передач на восемь ступеней передает всю мощность на задние колеса, обеспечивая разгон до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Четверть мили автомобиль преодолевает за 10,6 секунды, максимальная скорость достигает 208 км/ч.
За три года владения пробег остался символичным — всего 44 мили (71 км). Машина сохранилась в состоянии нового авто. Владелец честно признает, что рассчитывает на рост цены. Сейчас автомобиль выставлен на аукцион, и ставки пока не дотягивают даже до первоначальной стоимости.
SRT Hellcat Redeye Widebody отличается не только мощностью, но и внешним видом. Кузов окрашен в оттенок Smoke Show, салон — черный, а удлиненные крылья делают силуэт еще более агрессивным. Внешний обвес разделен капотом с воздухозаборником и спойлером Satin Black. В пакет SRT Black включены шильдики, решетка радиатора и выхлопные патрубки. В оснащении — навигация, аудиосистема Harman Kardon с 19 динамиками, подогрев и вентиляция передних сидений, а также подогрев задних. На 20-дюймовых колесах установлены широкие шины, а за торможение обеспечивают шестипоршневые суппорты Brembo.
Автомобиль не участвовал в ДТП, имеет чистую историю и единственный владелец из Флориды. За все время эксплуатации не проводилось ни одного обслуживания. Новый владелец получит два ключа, руководство пользователя, заводскую наклейку и чехол.
Сейчас на аукционе за машину предлагают 45 тысяч долларов (3,65 млн рублей) — почти на 50 тысяч меньше, чем стоила новая.
Похожие материалы Додж
-
18.11.2025, 15:40
Редкий Dodge Charger 1968 года в Канаде ждет спасения и возвращения в США
В Канаде обнаружен Dodge Charger 1968 года, который десятилетиями стоял в палатке и теперь выставлен на аукцион. Машина требует полной реставрации и возвращения в США. Состояние кузова вызывает вопросы, но у продавца есть надежда на спасение. Неизвестно, найдется ли смельчак, готовый взяться за такой проект.Читать далее
-
18.11.2025, 15:28
Dodge возвращает Magnum в новом облике: универсал Charger для эры электромобилей
Stellantis меняет стратегию и делает ставку на американские бренды. Новое руководство обещает свежие решения для Jeep, Ram и Dodge. В центре внимания – неожиданные концепты и возвращение культовых моделей. Что ждет поклонников марки в ближайшем будущем? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
16.11.2025, 22:02
Ветеран Вьетнама сохранил Dodge Charger R/T 1970 года с пробегом всего 145 км
История культового Dodge Charger R/T 1970 года удивляет. Машина почти не ездила с конца 70-х. Владелец – ветеран войны, купил авто новым. Почему автомобиль оказался законсервированным на десятилетия? Ответы в материале.Читать далее
-
13.11.2025, 19:17
Редкий Dodge Charger 1967 года без Hemi: реставрация, которая удивляет фанатов
Восстановленный Dodge Charger 1967 года в редком голубом цвете удивляет идеальным состоянием. Автомобиль сохранил оригинальный интерьер и уникальный стиль. Модель не оснащена знаменитым Hemi, но все равно вызывает восхищение. Узнайте, почему этот экземпляр стал настоящей находкой для коллекционеров.Читать далее
-
30.10.2025, 12:14
Все версии Dodge Charger 2026 получили яркие доработки от Mopar на SEMA 2025
На выставке SEMA 2025 Mopar представил доработанные версии Dodge Charger 2026. Некоторые детали уже доступны для заказа. Интрига вокруг новинок сохраняется. Узнайте, какие сюрпризы готовит Mopar для фанатов маслкаров.Читать далее
-
30.10.2025, 06:51
Редкий Dodge Charger 1967 года с мотором 440 выставлен на продажу дилером
На аукционе появился уникальный Dodge Charger 1967 года с редким двигателем 440. Автомобиль привлекает внимание коллекционеров и любителей американской классики. Однако под капотом скрывается неприятный сюрприз. Подробности о состоянии машины и ее истории читайте в нашем материале.Читать далее
-
30.10.2025, 05:44
Dodge Charger SIXPACK удивил публику на SEMA 2025 новым цветом и уникальными дисками
Dodge Charger SIXPACK стал настоящей сенсацией на SEMA 2025. Яркий фиолетовый оттенок и необычные диски сразу привлекли внимание. Автомобиль сочетает в себе агрессию и изысканность. Внутри скрывается множество сюрпризов. Узнайте, чем еще удивил этот концепт.Читать далее
-
23.09.2025, 20:51
В сети показали новый Dodge Charger Demon с агрессивным обликом и намеком на V8
Внешность нового Dodge Charger Demon вызвала бурю обсуждений. Модель получила необычные черты. Подробности о будущем маслкара держатся в строгом секрете.Читать далее
-
11.09.2025, 20:07
В США отзывают электромобили Dodge Charger и Jeep Wagoneer S из-за риска самопроизвольного движения
В США объявлен отзыв электрокаров Dodge и Jeep. Причина связана с возможной неисправностью модуля привода. Владельцы получат уведомления по почте. Подробности о масштабах и последствиях пока не раскрываются.Читать далее
-
12.08.2025, 09:35
Dodge намекает: Charger может получить V8 — возвращение настоящего маслкара?
Глава Dodge дал понять, что в моторный отсек нового Charger может встать V8. Платформа STLA Large рассчитана на гибкость, и несмотря на акцент на рядные шестерки, V8 может вернуться в линейку. Что ждет поклонников маслкаров?Читать далее
