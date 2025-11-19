Редкий Charger SRT Hellcat с пробегом 44 мили: инвестиция или разочарование?

Владелец Dodge Charger SRT Hellcat 2022 ждал роста цены, но прогадал

Владелец нового Dodge Charger SRT Hellcat 2022 года решил не ездить на нем, надеясь на рост стоимости. Три года спустя автомобиль с минимальным пробегом выставлен на аукцион, но ставки пока далеки от ожидаемого. Чем закончится эта история — интрига сохраняется.

Владелец нового Dodge Charger SRT Hellcat 2022 года решил не ездить на нем, надеясь на рост стоимости. Три года спустя автомобиль с минимальным пробегом выставлен на аукцион, но ставки пока далеки от ожидаемого. Чем закончится эта история — интрига сохраняется.

В 2022 году один энтузиаст приобрел Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody, но не стал на нем ездить. Машина сразу отправилась в теплый гараж, где простояла три года в ожидании, что ее цена вырастет. Владелец рассчитывал на удачную инвестицию, однако реальность оказалась иной.

Этот Charger — не просто очередной маслкар. Под капотом скрывается 6,2-литровый компрессорный V8 HEMI, выдающий 797 лошадиных сил и 959 Нм крутого момента. Автоматическая коробка передач на восемь ступеней передает всю мощность на задние колеса, обеспечивая разгон до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Четверть мили автомобиль преодолевает за 10,6 секунды, максимальная скорость достигает 208 км/ч.

За три года владения пробег остался символичным — всего 44 мили (71 км). Машина сохранилась в состоянии нового авто. Владелец честно признает, что рассчитывает на рост цены. Сейчас автомобиль выставлен на аукцион, и ставки пока не дотягивают даже до первоначальной стоимости.

SRT Hellcat Redeye Widebody отличается не только мощностью, но и внешним видом. Кузов окрашен в оттенок Smoke Show, салон — черный, а удлиненные крылья делают силуэт еще более агрессивным. Внешний обвес разделен капотом с воздухозаборником и спойлером Satin Black. В пакет SRT Black включены шильдики, решетка радиатора и выхлопные патрубки. В оснащении — навигация, аудиосистема Harman Kardon с 19 динамиками, подогрев и вентиляция передних сидений, а также подогрев задних. На 20-дюймовых колесах установлены широкие шины, а за торможение обеспечивают шестипоршневые суппорты Brembo.

Автомобиль не участвовал в ДТП, имеет чистую историю и единственный владелец из Флориды. За все время эксплуатации не проводилось ни одного обслуживания. Новый владелец получит два ключа, руководство пользователя, заводскую наклейку и чехол.

Сейчас на аукционе за машину предлагают 45 тысяч долларов (3,65 млн рублей) — почти на 50 тысяч меньше, чем стоила новая.