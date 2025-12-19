Редкий Ferrari 12Cilindri с минимальным пробегом оказался на продаже после инцидента – что случилось

Владелец Ferrari 12Cilindri 2025 года проехал 820 км, попал в аварию и срочно продает авто

Эксклюзивный Ferrari 12Cilindri 2025 года с уникальной отделкой оказался на продаже после неприятного происшествия. Владелец, коллекционер, не планировал расставаться с машиной, но обстоятельства изменились. Что стало причиной столь быстрой продажи? Узнайте подробности в нашем материале.

В 2025 году на рынке эксклюзивных автомобилей появился необычный лот — практически новый Ferrari 12Cilindri, который всего за несколько месяцев сменил владельца. Машина, окрашенная в культовый оттенок Rosso Corsa с черными акцентами, сразу привлекла внимание коллекционеров. В салоне – спортивные сиденья в стиле Daytona, обтянутые красной кожей Rosso Ferrari с черной прострочкой, что придает модели статус и индивидуальность.

Первым владельцем стал известный коллекционер, который приобрел новый автомобиль. Однако, как сообщает autoevolution, его радость от обладания этим шедевром итальянского автопрома оказалась недолгой. За короткое время на одометре оказалось всего 510 миль - чуть более 820 километров, что для такого автомобиля практически ничто. Но именно в этот период произошло событие, которое изменило планы владельца.

Во время одной из поездок на Ferrari 12Cilindri произошел неприятный инцидент: автомобиль оказался в ДТП с пешеходом. Подробности детали не разглашаются, однако известно, что после этого случая владелец принял решение расстаться с машиной. Причины такого шага могут быть разными - от эмоционального потрясения до возможных юридических сложностей.

Теперь этот Ferrari выставлен на продажу, и, по мнению экспертов, это один из самых необычных случаев на рынке суперкаров последнего года. Обычно такие автомобили переходят из рук в руки крайне редко, а если и продаются, то спустя годы владения. Здесь же речь идет о практически новом экземпляре, который едва успел пройти обкатку.

Потенциальным покупателям предоставляется уникальный шанс приобрести Ferrari 12Cilindri с эксклюзивной комплектацией. Однако стоит учитывать, что история автомобиля уже не будет «чистой», и это может повлиять на его стоимость в будущем. Тем не менее, для истинных ценителей марки Ferrari и коллекционеров альтернативных моделей этот лот может стать настоящей находкой.