Почему покупка Ford Bronco Raptor обернулась крупным убытком — неожиданный итог сделки

Владелец Ford Bronco Raptor потерял $23 500 за два года владения внедорожником

В 2023 году Ford Bronco Raptor ушел с аукциона за $87 000. Через два года его продали уже за $63 500. Пробег за это время составил всего 3 800 миль. Первоначальная цена автомобиля была $70 205. История о том, как переплата обернулась серьезной потерей.

В 2023 году на одном из американских аукционов был продан Ford Bronco Raptor 2022 года выпуска в эффектном цвете Eruption Green Metallic с отделкой салона Black Onyx из винила. На момент первой продажи пробег составил всего 265 миль, итоговая цена достигла значительных $87 000. Это на $20 000 выше предпочтительной стоимости производителя, которая составляет $70 205.

Покупатель, не пожалевший крупную сумму ради популярного внедорожника, решил не расставаться с машиной сразу. За два года эксплуатации Bronco Raptor накатал всего около 3 800 миль — это чуть больше 6 000 километров. Однако спустя время владелец выставил автомобиль на продажу, и итоговая сделка составила уже 63 500 долларов.

Таким образом, за два года и малый пробег владелец потерял $23 500. Владелец продал машину даже дешевле ее первоначальной стоимости — на $6 500 ниже рекомендованной розничной цены. Такая динамика цен на вторичном рынке удивляет, ведь еще недавно Bronco Raptor был одним из самых желанных внедорожников, за который были готовы дать соответствующую переплату.

Как пишет Autoevolution, подобные истории становятся все более частыми на рынке автомобилей с пробегом. В период ажиотажа и дефицита многие покупатели соглашались на существенную переплату, надеясь либо выгодно перепродать машину, либо просто ждать не долгих месяцев. Однако ситуация изменилась: рынок насытился, а цены на новые и подержанные автомобили начали снижаться.

В результате те, кто покупал автомобили по завышенным ценам, теперь сталкиваются с ощутимыми потерями при перепродаже. Даже такие востребованные модели, как Ford Bronco Raptor, уже не исключают потери вложенных средств. Для многих автолюбителей это становится неприятным сюрпризом и поводом задуматься о покупке машины с хорошей наценкой.