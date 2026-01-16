Почему внедорожники теряют в цене так быстро — неожиданный опыт

Владелец Ford Bronco Raptor проехал 14 000 км и потерял 1,2 млн рублей при продаже

Владелец Ford Bronco Raptor решился на продажу после 14 000 км пробега. Машина ушла с аукциона почти на 1,2 млн рублей дешевле, чем была куплена. Чем объясняется такая разница? Какие нюансы скрывает рынок внедорожников? Неожиданные детали - в материале.

В 2023 году один энтузиаст приобрел новый Ford Bronco Raptor за солидную сумму в 79 950 долларов. Внедорожник был выполнен в эффектном цвете Cactus Grey с интерьером Black Onyx на виниле. Под капотом - битурбированный V6 EcoBoost объемом 3,0 литра, который обещал не только динамику, но и характер настоящего «хищника» на бездорожье.

За год владелец успел накатать на Bronco Raptor 14 000 миль — это примерно 22 500 километров. Машина не стояла в гараже: ее активно эксплуатировали, проверяли на прочность и, судя по всему, не жалели.

Однако спустя данное расстояние владелец решил расстаться с внедорожником. Машину выставили на аукцион, где она ушла за 67 500 долларов. Разница с первоначальной ценой в 12 450 долларов — по нынешнему курсу это почти 970 тыс рублей. Для многих это может показаться шоком: ведь речь идет о топовой версии Бронко, которая еще недавно считалась дефицитной и желанной.

Почему же столь свежий и редкий автомобиль так быстро дешевеет? Во-первых, рынок новой техники в США и Европе сейчас крайне нестабилен. Даже самые «горячие» модели, которые еще вчера продавались с наценкой, сегодня могут стоить дешевле из-за насыщения рынка и появления новых конкурентов. Во-вторых, пробег в 14 000 миль для лидера рынка — это уже не «нулевое» состояние, вполне себе рабочая лошадка.

Есть и еще один нюанс: несмотря на культовый статус, Bronco Raptor — это не коллекционный автомобиль. Его покупают ради эмоций, драйва и возможности выехать на природу, а не для того, чтобы сохранить в идеальном состоянии. Поэтому цена на вторичном рынке быстро корректируется в зависимости от состояния машины.

Впрочем, подобные истории – не редкость на рынке мощных внедорожников. Сегодняшние реалии диктуют свои правила: даже самые яркие и востребованные модели быстро выигрывают в цене, если их активно использовать. Это касается не только Ford, но и других брендов, которые делают ставку на эмоции и драйв.

В итоге покупка Bronco Raptor — это всегда компромисс между страстью к приключениям и холодным расчетом.