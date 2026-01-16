Почему внедорожники теряют в цене так быстро — неожиданный опыт

16 января 2026, 18:28
Владелец Ford Bronco Raptor проехал 14 000 км и потерял 1,2 млн рублей при продаже
Владелец Ford Bronco Raptor решился на продажу после 14 000 км пробега. Машина ушла с аукциона почти на 1,2 млн рублей дешевле, чем была куплена. Чем объясняется такая разница? Какие нюансы скрывает рынок внедорожников? Неожиданные детали - в материале.
В 2023 году один энтузиаст приобрел новый Ford Bronco Raptor за солидную сумму в 79 950 долларов. Внедорожник был выполнен в эффектном цвете Cactus Grey с интерьером Black Onyx на виниле. Под капотом - битурбированный V6 EcoBoost объемом 3,0 литра, который обещал не только динамику, но и характер настоящего «хищника» на бездорожье.
За год владелец успел накатать на Bronco Raptor 14 000 миль — это примерно 22 500 километров. Машина не стояла в гараже: ее активно эксплуатировали, проверяли на прочность и, судя по всему, не жалели.
Однако спустя данное расстояние владелец решил расстаться с внедорожником. Машину выставили на аукцион, где она ушла за 67 500 долларов. Разница с первоначальной ценой в 12 450 долларов — по нынешнему курсу это почти 970 тыс рублей. Для многих это может показаться шоком: ведь речь идет о топовой версии Бронко, которая еще недавно считалась дефицитной и желанной.
Почему же столь свежий и редкий автомобиль так быстро дешевеет? Во-первых, рынок новой техники в США и Европе сейчас крайне нестабилен. Даже самые «горячие» модели, которые еще вчера продавались с наценкой, сегодня могут стоить дешевле из-за насыщения рынка и появления новых конкурентов. Во-вторых, пробег в 14 000 миль для лидера рынка — это уже не «нулевое» состояние, вполне себе рабочая лошадка.
Есть и еще один нюанс: несмотря на культовый статус, Bronco Raptor — это не коллекционный автомобиль. Его покупают ради эмоций, драйва и возможности выехать на природу, а не для того, чтобы сохранить в идеальном состоянии. Поэтому цена на вторичном рынке быстро корректируется в зависимости от состояния машины.
Впрочем, подобные истории – не редкость на рынке мощных внедорожников. Сегодняшние реалии диктуют свои правила: даже самые яркие и востребованные модели быстро выигрывают в цене, если их активно использовать. Это касается не только Ford, но и других брендов, которые делают ставку на эмоции и драйв.
В итоге покупка Bronco Raptor — это всегда компромисс между страстью к приключениям и холодным расчетом.
Похожие материалы Форд
-
15.01.2026, 00:51
Детройтский автосалон 2026 удивил дерзкими новинками от Ford, Ram и Chrysler
В Детройте показали неожиданные автомобили. Новые внедорожники и пикапы удивили публику. Некоторые концепты вызвали споры среди экспертов. Не все подробности раскрыты - интрига сохраняется.Читать далее
-
14.01.2026, 16:31
Ford и RTR представили Bronco RTR 2027 - новый внедорожник для скоростных приключений
Ford и RTR готовят к выпуску Bronco RTR 2027. Модель обещает стать доступной альтернативой топовым версиям. Внедорожник сочетает фирменный стиль RTR и легендарную проходимость Bronco. Ожидается яркая премьера и интересные технические решения.Читать далее
-
23.12.2025, 18:11
Владелец Ford Bronco Raptor потерял $23 500 за два года владения внедорожником
В 2023 году Ford Bronco Raptor ушел с аукциона за $87 000. Через два года его продали уже за $63 500. Пробег за это время составил всего 3 800 миль. Первоначальная цена автомобиля была $70 205. История о том, как переплата обернулась серьезной потерей.Читать далее
-
15.12.2025, 09:46
В Майами продают уникальный Ford Bronco с военным стилем и тюнингом за 85 тысяч долларов
В Майами выставлен на продажу необычный Ford Bronco с военным обликом. Автомобиль получил бронированное покрытие, расширенный кузов и индивидуальный интерьер. Цена — почти 85 тысяч долларов. Подробности о технических характеристиках и пробеге не раскрываются. Заинтригованы? Читайте далее.Читать далее
-
30.11.2025, 13:59
Ford Bronco URB-X превращается в уличного монстра для виртуальных скоростей
Ford Bronco снова в центре внимания автолюбителей. Модель URB-X удивляет своим дерзким стилем. Виртуальный тюнинг переносит внедорожник на новый уровень. Узнайте, как изменился культовый автомобиль. Не пропустите детали о необычном проекте.Читать далее
-
30.11.2025, 10:14
Редкий Ford Bronco 1996 года с мотором Godzilla стал настоящим внедорожником
В 1996 году Ford Bronco завершил эпоху классических внедорожников. Тогда предлагались два варианта V8, но их мощности уже не хватало для современных стандартов. Сегодня один из таких Bronco получил мотор Godzilla, что полностью изменило его характер. Как это повлияло на легендарный внедорожник – читайте в нашем материале.Читать далее
-
21.11.2025, 13:31
Редкий рестомод Ford Bronco 1968 года получил мотор Godzilla вместо Coyote
В Техасе создали необычный проект на базе классического Bronco. Вместо привычного мотора Coyote выбрали другой путь. Автомобиль получил мощный двигатель Godzilla. Чем удивил этот рестомод – читайте далее.Читать далее
-
20.11.2025, 08:14
Ford отзывает более 200 тысяч Bronco и Bronco Sport из-за сбоя панели
Ford готовит масштабный отзыв Bronco и Bronco Sport. Причиной стал сбой панели приборов. Владельцы получат уведомления уже в декабре. Что скрывает эта массовая сервисная кампания?Читать далее
-
19.11.2025, 04:24
В Китае стартовали предзаказы на электрический Ford Bronco с запасом хода до 1220 км
Ford Bronco выходит на китайский рынок в двух версиях – полностью электрической и с увеличенным запасом хода. Новинка получила яркий дизайн, современные технологии и необычные опции. Подробности о комплектациях и ценах пока держатся в секрете. Ожидается высокий интерес к модели.Читать далее
-
18.11.2025, 07:24
Hyundai готовит премьеру внедорожного концепта CRATER для соперничества с Bronco
Hyundai готовит к показу необычный внедорожный концепт. Модель обещает удивить смелым дизайном. Премьера состоится на AutoMobility LA. Онлайн-трансляция позволит увидеть новинку первым. Подробности держатся в секрете, интрига нарастает.Читать далее
