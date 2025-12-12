Как обычный Ford F-150 Raptor R превратился в суперкар на колесах – что изменилось после тюнинга

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 декабря 2025, 20:31

Владелец Ford F-150 Raptor R усилил пикап у тюнера и получил настоящего монстра

Владелец Ford F-150 Raptor R усилил пикап у тюнера и получил настоящего монстра

Как обычный Ford F-150 Raptor R превратился в суперкар на колесах – что изменилось после тюнинга

Владелец Ford F-150 Raptor R усилил пикап у тюнера и получил настоящего монстра

Современные пикапы уже не просто рабочие лошадки. Они становятся роскошными и мощными машинами. Один владелец Ford F-150 Raptor R решил, что 720 л.с. ему мало. Он обратился к тюнерам и получил нечто особенное. Что же изменилось в его автомобиле?

Современные пикапы уже не просто рабочие лошадки. Они становятся роскошными и мощными машинами. Один владелец Ford F-150 Raptor R решил, что 720 л.с. ему мало. Он обратился к тюнерам и получил нечто особенное. Что же изменилось в его автомобиле?

Времена, когда пикапы использовались исключительно для перевозки грузов и тяжелой работы, давно ушли в прошлое. Сегодня такие автомобили становятся настоящими символами статуса, а их владельцы стремятся выделиться не только внешним видом, но и техническими характеристиками. Особенно это касается Ford F-150 Raptor R, который и без того считается одним из самых мощных и агрессивных представителей своего класса.

Однако для некоторых автолюбителей даже 720 лошадиных сил – это лишь отправная точка. Как сообщает autoevolution, владелец одного из таких пикапов решил, что его машина способна на большее. Он обратился к профессиональным тюнерам, чтобы превратить свой автомобиль в нечто по-настоящему уникальное и впечатляющее.

Процесс доработки занял несколько недель. За это время специалисты полностью пересмотрели настройки двигателя, усилили подвеску и внесли изменения в выхлопную систему. В результате пикап не только стал еще мощнее, но и приобрел характер, сравнимый с суперкарами. Теперь этот Ford F-150 Raptor R способен удивить даже самых искушенных поклонников скорости и драйва.

Владелец автомобиля, известный своей любовью к экстремальным решениям, остался в полном восторге от результата. По его словам, теперь поездки на этом пикапе приносят совершенно новые ощущения. Машина легко справляется с любыми дорожными условиями, а разгон вызывает настоящий восторг.

Современные тюнинг-ателье способны превратить даже самый мощный серийный автомобиль в индивидуальный проект, который не встретишь на дорогах каждый день. История с Ford F-150 Raptor R – яркое тому подтверждение. Для тех, кто считает, что стандартных характеристик недостаточно, всегда найдется способ сделать свой автомобиль еще более впечатляющим.

Упомянутые модели: Ford F-150
Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Ростов-на-Дону Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться