Купил новый пикап за 5,7 млн рублей, проехал тысячу миль и продал почти без потерь – как так получилось?

Произошла необычная сделка с новым пикапом Ford Ranger Raptor 2025 модельного года. Владелец приобрел этот автомобиль с заводским пробегом за 57 810 долларов (4,56 млн рублей). Пикап был окрашен в оттенок Marsh Grey и имел салон из кожи цвета Ebony. Под капотом машины установлен один из самых интересных в своем классе двигателей — 3,0-литровый би-турбированный EcoBoost V6.

Новый владелец наездил на пикапе всего около 1600 километров, после чего выставил его на аукцион. Транспортное средство вызвало живой интерес и в результате торгов было продано за 56 000 долларов (без учета аукционного сбора). Таким образом, разница между первоначальной ценой покупки и ценой продажи составила лишь 1810 долларов, что на рынке автомобилей практически не считается потерей в стоимости.

Такая ситуация объясняется несколькими факторами. Ford Ranger Raptor 2025 года является одной из самых ожидаемых новинок на рынке, и спрос на него стабильно высок. Комплектация с мощным турбодвигателем и кожаным салоном делает эту модель особенно привлекательной для энтузиастов и коллекционеров. Кроме того, ограниченное предложение новых автомобилей на рынке США в последние годы привело к тому, что даже подержанные машины сохраняют высокую стоимость.

Обычно автомобили сразу теряют в цене после выезда из салона, однако в данном случае владелец практически не понес убытков. В последние годы сложилась тенденция, когда редкие и востребованные модели могут не только не дешеветь, но и дорожать после непродолжительной эксплуатации. На волне изменений на автомобильном рынке подобные сделки становятся все более частыми, особенно для популярных серийных брендов.