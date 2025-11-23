Купил новый пикап за 5,7 млн рублей, проехал тысячу миль и продал почти без потерь – как так получилось?

23 ноября 2025, 19:43
Владелец Ford Ranger Raptor 2025 проехал 1600 км и почти не потерял в цене
Владелец Ford Ranger Raptor 2025 проехал 1600 км и почти не потерял в цене
В США владелец Ford Ranger Raptor 2025 года купил новый пикап, проехал на нем всего 1600 км и выставил на аукцион. Машина ушла почти по цене покупки, несмотря на пробег. Почему автомобиль не потерял в цене и что повлияло на такой результат? Подробности в нашем материале.
Похожие материалы Форд
-
18.09.2025, 06:54
Ford Ranger Super Duty замечен на тестах в США: что известно
В США был замечен новый пикап Ford. Автомобиль проходил испытания в горах. Подробности о комплектации пока держатся в секрете. Эксперты обсуждают возможные изменения в модели.Читать далее
-
11.05.2023, 08:18
Новый Ford Ranger Raptor форсировали до 411 сил (видео)
Компания Ford представила экстремальный пикап Ranger Raptor нового поколения год назад. Продажи в Европе стартовали осенью. Сейчас автомобиль добрался и до североамериканского рынка. Версия для США получила серьезные доработки.Читать далее
-
16.02.2023, 08:15
Женщины выбирают лучший автомобиль года: кто вышел в финал?
Итоги международного конкурса «Женский автомобиль года» (WWCOTY) по традиции подведут 8 марта. А пока авторитетное жюри, состоящее из 63 автомобильных журналисток из 45 стран мира, назвало имена победителей в каждой из шести специальных номинаций.Читать далее
-
22.02.2022, 13:19
Новый Ford Ranger Raptor: моторы и подробности
Компания Ford представила экстремальный внедорожник Ranger Raptor нового поколения. Он получил новый мощный мотор и усиленную подвеску, которые делают его идеальным автомобилем для быстрой езды по бездорожью.Читать далее
-
13.10.2021, 00:23
10 самых известных пикапов устроили гонку на песке: кто победил? (видео)
На одном их южноафриканских песчаных пляжей провели необычную гонку. Десяток известнейших пикапов со всего мира соревновались на скорость на спринтерской дистанции в 200 метров.Читать далее
-
21.08.2021, 21:28
Toyota Hilux не попал даже в тройку самых популярных пикапов в мире: кто в лидерах?
В России пикапы особым спросом не пользуются, но жители США, Ближнего Востока, Австралии и Африки очень ценят эти практичные внедорожники. Эксперты агентства Focus2Move подвели итоги продаж пикапов за первую половину 2021 года и назвали ТОП-10 самых востребованных в мире моделей.Читать далее
-
02.04.2020, 00:01
Видео: три пикапа сразились на бездорожье
Пикапы Ford Ranger, Toyota Hilux и Volkswagen Amarok – три наиболее популярных автомобиля в своем сегменте на европейском рынке. Посмотрим, насколько каждый из них уверенно чувствует себя на бездорожье.Читать далее
-
28.06.2019, 09:48
Самые надёжные автомобили 2018-2019 года
Ежегодно американская компания J.D. Power and Associates составляет рейтинг самых качественных и надежных автомобилей. Исследование основано на опросе 76 256 американских владельцев новых машин.Читать далее
-
23.11.2025, 20:41
Виртуальный Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027: как мог бы выглядеть суперкар на V8
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027 существует только в цифровом виде. В реальности обновленный Grand Cherokee получил новые моторы, но без легендарного V8 Hellcat. Узнайте, что изменилось в пятом поколении и почему Trackhawk пока остается мечтой.Читать далее
-
23.11.2025, 20:19
Модуль STEALTH 1500 для пикапов: комфортный автодом с автономией и быстрым монтажом
Узнайте о модуле STEALTH 1500 для среднеразмерных пикапов. Он создан для путешествий и работы. Внутри – все для автономной жизни. Комплектация и цены удивят даже опытных автолюбителей. Откройте новые возможности для вашего автомобиля.Читать далее
-
23.11.2025, 20:04
Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило
Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Форд
-
18.09.2025, 06:54
Ford Ranger Super Duty замечен на тестах в США: что известно
В США был замечен новый пикап Ford. Автомобиль проходил испытания в горах. Подробности о комплектации пока держатся в секрете. Эксперты обсуждают возможные изменения в модели.Читать далее
-
11.05.2023, 08:18
Новый Ford Ranger Raptor форсировали до 411 сил (видео)
Компания Ford представила экстремальный пикап Ranger Raptor нового поколения год назад. Продажи в Европе стартовали осенью. Сейчас автомобиль добрался и до североамериканского рынка. Версия для США получила серьезные доработки.Читать далее
-
16.02.2023, 08:15
Женщины выбирают лучший автомобиль года: кто вышел в финал?
Итоги международного конкурса «Женский автомобиль года» (WWCOTY) по традиции подведут 8 марта. А пока авторитетное жюри, состоящее из 63 автомобильных журналисток из 45 стран мира, назвало имена победителей в каждой из шести специальных номинаций.Читать далее
-
22.02.2022, 13:19
Новый Ford Ranger Raptor: моторы и подробности
Компания Ford представила экстремальный внедорожник Ranger Raptor нового поколения. Он получил новый мощный мотор и усиленную подвеску, которые делают его идеальным автомобилем для быстрой езды по бездорожью.Читать далее
-
13.10.2021, 00:23
10 самых известных пикапов устроили гонку на песке: кто победил? (видео)
На одном их южноафриканских песчаных пляжей провели необычную гонку. Десяток известнейших пикапов со всего мира соревновались на скорость на спринтерской дистанции в 200 метров.Читать далее
-
21.08.2021, 21:28
Toyota Hilux не попал даже в тройку самых популярных пикапов в мире: кто в лидерах?
В России пикапы особым спросом не пользуются, но жители США, Ближнего Востока, Австралии и Африки очень ценят эти практичные внедорожники. Эксперты агентства Focus2Move подвели итоги продаж пикапов за первую половину 2021 года и назвали ТОП-10 самых востребованных в мире моделей.Читать далее
-
02.04.2020, 00:01
Видео: три пикапа сразились на бездорожье
Пикапы Ford Ranger, Toyota Hilux и Volkswagen Amarok – три наиболее популярных автомобиля в своем сегменте на европейском рынке. Посмотрим, насколько каждый из них уверенно чувствует себя на бездорожье.Читать далее
-
28.06.2019, 09:48
Самые надёжные автомобили 2018-2019 года
Ежегодно американская компания J.D. Power and Associates составляет рейтинг самых качественных и надежных автомобилей. Исследование основано на опросе 76 256 американских владельцев новых машин.Читать далее
-
23.11.2025, 20:41
Виртуальный Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027: как мог бы выглядеть суперкар на V8
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027 существует только в цифровом виде. В реальности обновленный Grand Cherokee получил новые моторы, но без легендарного V8 Hellcat. Узнайте, что изменилось в пятом поколении и почему Trackhawk пока остается мечтой.Читать далее
-
23.11.2025, 20:19
Модуль STEALTH 1500 для пикапов: комфортный автодом с автономией и быстрым монтажом
Узнайте о модуле STEALTH 1500 для среднеразмерных пикапов. Он создан для путешествий и работы. Внутри – все для автономной жизни. Комплектация и цены удивят даже опытных автолюбителей. Откройте новые возможности для вашего автомобиля.Читать далее
-
23.11.2025, 20:04
Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило
Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.Читать далее
- 9 999 999 РFord Ranger 2025 в Москве
- 6 450 000 РFord Ranger 2024 в Москве
- 6 300 000 РFord Ranger 2024 в Москве
- 6 154 243 РFord Ranger 2025 в Москве
- 6 100 039 РFord Ranger 2025 в Москве
- 4 900 000 РFord Ranger 2019 в Москве
- 6 550 000 РFord Ranger 2021 в Москве
- 2 520 000 РFord Ranger 2013 в Москве
- 5 500 000 РFord Ranger 2022 в Москве
- 4 999 000 РFord Ranger 2021 в Москве