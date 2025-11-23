Купил новый пикап за 5,7 млн рублей, проехал тысячу миль и продал почти без потерь – как так получилось?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

23 ноября 2025, 19:43

Владелец Ford Ranger Raptor 2025 проехал 1600 км и почти не потерял в цене

В США владелец Ford Ranger Raptor 2025 года купил новый пикап, проехал на нем всего 1600 км и выставил на аукцион. Машина ушла почти по цене покупки, несмотря на пробег. Почему автомобиль не потерял в цене и что повлияло на такой результат? Подробности в нашем материале.

Произошла необычная сделка с новым пикапом Ford Ranger Raptor 2025 модельного года. Владелец приобрел этот автомобиль с заводским пробегом за 57 810 долларов (4,56 млн рублей). Пикап был окрашен в оттенок Marsh Grey и имел салон из кожи цвета Ebony. Под капотом машины установлен один из самых интересных в своем классе двигателей — 3,0-литровый би-турбированный EcoBoost V6.

Новый владелец наездил на пикапе всего около 1600 километров, после чего выставил его на аукцион. Транспортное средство вызвало живой интерес и в результате торгов было продано за 56 000 долларов (без учета аукционного сбора). Таким образом, разница между первоначальной ценой покупки и ценой продажи составила лишь 1810 долларов, что на рынке автомобилей практически не считается потерей в стоимости.

Такая ситуация объясняется несколькими факторами. Ford Ranger Raptor 2025 года является одной из самых ожидаемых новинок на рынке, и спрос на него стабильно высок. Комплектация с мощным турбодвигателем и кожаным салоном делает эту модель особенно привлекательной для энтузиастов и коллекционеров. Кроме того, ограниченное предложение новых автомобилей на рынке США в последние годы привело к тому, что даже подержанные машины сохраняют высокую стоимость.

Обычно автомобили сразу теряют в цене после выезда из салона, однако в данном случае владелец практически не понес убытков. В последние годы сложилась тенденция, когда редкие и востребованные модели могут не только не дешеветь, но и дорожать после непродолжительной эксплуатации. На волне изменений на автомобильном рынке подобные сделки становятся все более частыми, особенно для популярных серийных брендов.

Упомянутые модели: Ford Ranger
Упомянутые марки: Ford
