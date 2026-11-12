Шум, жесткость и эргономика: главные претензии к Haval Jolion спустя два года

Haval Jolion после двух лет: честный отзыв владельца о плюсах и минусах

За два года владелец не столкнулся с серьезными поломками Haval Jolion, но собрал список претензий. Его раздражают жесткая подвеска и шум на трассе, а электроника временами обеспечивает сбои.

За два года владелец не столкнулся с серьезными поломками Haval Jolion, но собрал список претензий. Его раздражают жесткая подвеска и шум на трассе, а электроника временами обеспечивает сбои.

Haval Jolion — компактный кроссовер, появившийся на российском рынке в 2021 году и быстро завоевавший популярность благодаря удачному сочетанию оснащения и сравнительно доступной цены. Автомобиль приобрел владелец, который ранее ездил на BMW: хотелось пересесть на новую машину из салона и реже заботиться об обслуживании и ремонте.

При выборе решающими стали цена и необходимость полного привода для современных условий эксплуатации. За кроссовер было заплачено около 1,55 млн рублей на момент покупки и 1 млн 725 тыс. рублей с учетом обязательных доработок. За два года эксплуатации серьезных поломок не было, однако ежедневные неудобства владелец отмечает регулярно.

Больше всего нареканий связано с шумом и жесткостью на дороге. После 100 км/ч в салоне отчетливо слышны двигатель и ветер, а на шипованных зимних шинах шум особенно заметен — для тех, кто часто ездит по трассе, это ощутимо снижает комфорт даже в обычной поездке. При неровном покрытии и долгих поездках сказывается конструкция подвески: сзади установлена балка, поэтому пассажиры второго ряда сильнее чувствуют недостаточную плавность хода. На трассе при обгоне крупного груза кроссовер может казаться неустойчивым из-за бокового ветра, что вместе с шумом делает скоростные поездки менее спокойными.

Есть замечания и к эргономике. Руль нельзя настроить по вылету, поэтому водителю сложнее подобрать удобную посадку, а короткая подушка сидений хуже поддерживает ноги, особенно у высоких людей, из-за чего на длинном маршруте можно сильнее устать. Датчика уровня жидкости омывателя нет, поэтому проверить остаток по индикатору нельзя, и в долгой поездке о нехватке омывайки можно узнать при непредвиденных обстоятельствах.

Качество света в фаре оценивается хорошо, но противотуманных фар нет, так что в плохую погоду дополнительный источник света не предусмотрен. Расход топлива при активной езде и в городском режиме может оказаться выше ожидаемого, однако точных цифр владелец не приводит, поэтому сопоставить фактический расход с паспортным нельзя.

Что касается кузова и электроники, видимых следов коррозии владелец не заметил, но есть опасение, что покрытие хуже переносит долговую нагрузку в условиях российской зимы и дорожной погоды. Среди замечаний к электронике упоминаются временные сбои: после длительных поездок может пропасть индикация поворотников.

Итоги двух лет владения вполне конкретны: серьезных поломок не было. Главные требования — к комфорту и эргономике, отдельно владелец отмечает сбои электроники. Похожа и тема, затрагивающая Lada Niva Legend , где среди изменений также упоминался шум в салоне.