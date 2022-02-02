Владелец хочет за 8-летний Lada Largus почти за 3 млн рублей: а вы бы купили?
Фото: Авито.Авто
Фото: Авито.Авто
Фото: Авито.Авто
Фото: Авито.Авто
Фото: Авито.Авто
В салоне заменили приборную панель, установили цветомузыку, передние кожаные кресла от BMW X3, обтянули кожей задний диван и добавили подогрев, полоток обтянули алькантарой с рельефным рисунком. Также установили кастом-туннель, ручник и салонное зеркало от Renault Megane 2.
Largus получил расширение кузова, зеркала Mercedes, светодиодные фары и задние фонари от Range Rover, спойлер, 20-дюймовые колесные диски и разведенный в две стороны выхлоп. Также у автомобиля пневмоподвеска, более мощная тормозная система, а сзади появились дисковые тормоза. Под капотом остался штатный 1,6-литровый мотор мощностью 105 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». За все это владелец просит 2 850 000 рублей.
- 1 100 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
- 990 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
- 1 110 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
- 886 000 РВАЗ (Lada) Largus 2020 в Москве
- 1 260 000 РВАЗ (Lada) Largus 2020 в Москве
- 1 000 000 РВАЗ (Lada) Largus 2018 в Москве
- 1 090 000 РВАЗ (Lada) Largus 2021 в Москве
- 610 000 РВАЗ (Lada) Largus 2016 в Москве
- 790 000 РВАЗ (Lada) Largus 2017 в Москве
- 930 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий