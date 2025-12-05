Редкая сделка: как Civic Type R 2025 с минимальным пробегом ушел с аукциона почти без потерь – стоит ли игра свеч?

5 декабря 2025, 05:56
Владелец Honda Civic Type R 2025 проехал 723 мили и продал авто дороже покупки
Honda Civic Type R 2025 с минимальным пробегом недавно ушла с аукциона. Автомобиль отличился редкой комплектацией и ярким цветом. Продавец не только вернул вложенные деньги, но и немного заработал. Почему такие сделки становятся все популярнее? Подробности в нашем материале.
На аукционе недавно появилась уникальная Honda Civic Type R 2025 года выпуска с пробегом всего 723 мили (1 163 км). Автомобиль был окрашен в эффектный цвет Sonic Gray Pearl и имел салон с красно-черной отделкой, что сразу привлекло внимание поклонников марки. Помимо внешней привлекательности, машина оснащена целым рядом доработок, которые делают ее особенно интересной для ценителей динамики и управляемости.
По информации autoevolution, автомобиль был куплен новым за 47 500 долларов (3,65 млн рублей), а спустя совсем короткое время выставлен на продажу. Итоговая цена сделки составила 48 000 долларов (3,69 млн рублей), не считая комиссии аукциона. Таким образом, владелец не только полностью компенсировал изначальные расходы, но и получил небольшую прибыль, что в нынешних условиях рынка выглядит весьма необычно.
Интересно, что несмотря на то, что на рынке можно найти Civic Type R 2025 года примерно за 45 000 долларов, именно этот экземпляр вызвал ажиотаж среди покупателей. Причина кроется не только в минимальном пробеге, но и в редкой комплектации, а также в безупречном состоянии автомобиля. Для многих коллекционеров и энтузиастов такие детали играют решающую роль при выборе машины.
Эксперты отмечают, что спрос на подобные автомобили с минимальным пробегом и эксклюзивными опциями продолжает расти. Это связано с тем, что новые модели Type R становятся все более востребованными, а их стоимость на вторичном рынке зачастую не уступает, а иногда даже превышает цену новых машин у дилеров. Такая тенденция особенно заметна на фоне ограниченного предложения и высокого интереса к спортивным хэтчбекам.
В итоге, эта сделка стала отличным примером того, как грамотный выбор автомобиля и своевременная продажа могут не только сохранить вложенные средства, но и принести небольшой доход. Для многих автолюбителей это еще одно подтверждение того, что рынок спортивных автомобилей живет по своим правилам, где редкость и состояние машины зачастую важнее ее возраста или пробега.
Похожие материалы Хонда
-
03.10.2025, 12:33
Honda Civic Type R 2027: цифровой облик и неожиданный уровень комфорта
Американский рынок авто переживает непростые времена. Не все бренды чувствуют себя уверенно. Honda готовит неожиданные перемены для своей культовой модели. Что ждет поклонников горячих хэтчбеков – интрига сохраняется.Читать далее
-
10.06.2024, 00:16
Быстрейшие автомобили Нюрбургринга. 6 лучших моделей в разных категориях
За последние 20 лет время круга на Нюрбургринге стало таким же важным маркетинговым инструментом для производителей спорткаров, как время разгона с места до 100 км/ч или максимальная скорость.Читать далее
-
21.03.2023, 00:05
Acura покажет новую модель мощностью 320 сил
Компания Acura анонсировала скорый дебют очередной мощной модели линейки Type S. Премьера нового лифтбека состоится 10 апреля на Гран-при IndyCar Acura в Лонг-Бич, но некоторые характеристики уже известны.Читать далее
-
21.07.2022, 08:47
Honda показала самый быстрый Civic Type R в истории: фото и подробности
Компания Honda представила хот-хэтч Civic Type R, построенный на базе модели одиннадцатого поколения. Автомобиль получил еще более мощный и отзывчивый мотор, который по-прежнему работает в паре с механической коробкой передач.Читать далее
-
26.09.2021, 17:02
5 лучших подержанных хот-хэтчей
Спортивные хэтчбеки могут стать отличной альтернативой более дорогим и менее практичным спорткупе. На вторичном рынке можно найти относительно недорогие варианты, которые способны разогнаться с места до «сотни» за 7 секунд.Читать далее
-
17.08.2021, 07:47
Самые дешевые и быстрые японские автомобили
Последствия пандемии разбили мечты многих автолюбителей, которые планировали купить новую машину. Но если вы не готовы отказаться от любимой спортивной модели в обмен на скучный хэтчбек или кроссовер, посмотрите на эти недорогие японские автомобили. Правда, в России их можно найти только на вторичном рынке.Читать далее
-
20.02.2020, 17:26
Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла
Компания Honda представила обновленный хот-хэтч Civic Type R Sport Line, предназначенный для европейского рынка. Главное отличие новинки – на смену массивному антикрылу пришел изящный спойлер.Читать далее
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.12.2025, 17:27
Семь культовых автомобилей, которые остались единственными в своем роде без продолжения
Некоторые автомобили становятся иконами, другие исчезают незаметно. Но есть особая категория – машины, которые вспыхнули ярко и исчезли навсегда. Почему они не получили продолжения? В этом материале мы расскажем о семи уникальных моделях, которые так и остались единственными в своем роде.Читать далее
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
