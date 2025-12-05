Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 05:56

Владелец Honda Civic Type R 2025 проехал 723 мили и продал авто дороже покупки

Редкая сделка: как Civic Type R 2025 с минимальным пробегом ушел с аукциона почти без потерь – стоит ли игра свеч?

Honda Civic Type R 2025 с минимальным пробегом недавно ушла с аукциона. Автомобиль отличился редкой комплектацией и ярким цветом. Продавец не только вернул вложенные деньги, но и немного заработал. Почему такие сделки становятся все популярнее? Подробности в нашем материале.

На аукционе недавно появилась уникальная Honda Civic Type R 2025 года выпуска с пробегом всего 723 мили (1 163 км). Автомобиль был окрашен в эффектный цвет Sonic Gray Pearl и имел салон с красно-черной отделкой, что сразу привлекло внимание поклонников марки. Помимо внешней привлекательности, машина оснащена целым рядом доработок, которые делают ее особенно интересной для ценителей динамики и управляемости.

По информации autoevolution, автомобиль был куплен новым за 47 500 долларов (3,65 млн рублей), а спустя совсем короткое время выставлен на продажу. Итоговая цена сделки составила 48 000 долларов (3,69 млн рублей), не считая комиссии аукциона. Таким образом, владелец не только полностью компенсировал изначальные расходы, но и получил небольшую прибыль, что в нынешних условиях рынка выглядит весьма необычно.

Интересно, что несмотря на то, что на рынке можно найти Civic Type R 2025 года примерно за 45 000 долларов, именно этот экземпляр вызвал ажиотаж среди покупателей. Причина кроется не только в минимальном пробеге, но и в редкой комплектации, а также в безупречном состоянии автомобиля. Для многих коллекционеров и энтузиастов такие детали играют решающую роль при выборе машины.

Эксперты отмечают, что спрос на подобные автомобили с минимальным пробегом и эксклюзивными опциями продолжает расти. Это связано с тем, что новые модели Type R становятся все более востребованными, а их стоимость на вторичном рынке зачастую не уступает, а иногда даже превышает цену новых машин у дилеров. Такая тенденция особенно заметна на фоне ограниченного предложения и высокого интереса к спортивным хэтчбекам.

В итоге, эта сделка стала отличным примером того, как грамотный выбор автомобиля и своевременная продажа могут не только сохранить вложенные средства, но и принести небольшой доход. Для многих автолюбителей это еще одно подтверждение того, что рынок спортивных автомобилей живет по своим правилам, где редкость и состояние машины зачастую важнее ее возраста или пробега.

