Как роскошный внедорожник превратился в убыточную инвестицию — неожиданный итог

22 января 2026, 20:05
Владелец Jeep Grand Wagoneer L 2025 года потерял почти 40 тысяч долларов за 17,7 тысяч км
Владелец Jeep Grand Wagoneer L 2025 года потерял почти 40 тысяч долларов за 17,7 тысяч км
Jeep Grand Wagoneer L 2025 года с премиальной отделкой и топовыми пакетами был куплен новым за внушительную сумму. Спустя год и 11 тысяч миль (17 700 км) его продали на аукционе с огромным дисконтом. Почему так произошло? Подробности - в материале.
Когда речь заходит о роскошных внедорожниках, многие воображают себе не только комфорт и статус, но и определенную стабильность в цене. Однако реальность может измениться. История с Jeep Grand Wagoneer L 2025 года – яркое тому подтверждение.
Этот автомобиль был куплен новым за 116 005 долларов. В комплектации — белоснежный кузов, черная кожа Palermo, а также два дорожных пакета: Obsidian Appearance и Heavy-Duty Trailer Tow. Машина буквально сияла на парковке, учитывая статус владельца и его вкус к деталям.
Но прошло совсем немного времени — всего 11 тысяч миль на одометре, и владелец решает расстаться с внедорожником. Причина не разглашается, но итоговая цена на аукционе шокирует: 78 500 долларов. Потеря почти 40 тысяч долларов на столь короткий срок – это не просто неприятно, это настоящий удар по кошельку.
В чем причина такого обвала стоимости? С одной стороны, рынок новых автомобилей в последние годы переживает не лучшие времена. С другой стороны, даже премиальные модели, казалось, были бы защищенные от резких падений, не застрахованы от финансовых потерь. Особенно если речь идет о дорогих комплектациях, которые сложно быстро перепродать по выгодной цене.
Jeep Grand Wagoneer L – не просто большой внедорожник. Это американская роскошь, рассчитанная на тех, кто привык к максимальному комфорту и не считает деньги. Но даже такие машины могут быстро потерять в цене, если рынок изменится или спрос упадет.
Покупатель, который приобрел этот автомобиль на аукционе, однозначно оказался в выигрыше. В результате того, что раньше можно было рассчитывать только на базовую версию, он получил топовую комплектацию с незначительным пробегом. А вот для первого владельца эта сделка стала настоящим провалом.
Ситуация с этим Jeep – не единственный случай. Многие автомобили, особенно из премиального сегмента, в последние годы продавались по цене ниже, чем ожидалось. Причины – и экономическая гибкость, и изменение предпочтений покупателей, и насыщение рынка новыми моделями.
Однако для тех, кто рассматривает покупку дорогого внедорожника в качестве инвестиции, эта история — серьезный повод задуматься. Даже самые престижные марки и комплектации не обеспечивают сохранность вложенных средств. Иногда роскошь оборачивается неожиданно дорогим удовольствием.
Похожие материалы Джип
-
22.01.2026, 20:38
Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей
Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?Читать далее
-
22.01.2026, 20:32
Редчайший Plymouth Hemi Road Runner 1970 года ушел с молотка за рекордную сумму
На аукционе Mecum Kissimmee 2026 года разгорелась настоящая битва за культовые автомобили. Сотни коллекционеров боролись за право обладать легендарными машинами. Несколько лотов установили новые ценовые рекорды. Один из них - уникальный Plymouth Hemi Road Runner 1970 года. Читать далее
-
22.01.2026, 20:27
Lemonade отказалась страховать пробег Tesla FSD почти бесплатно - скидка оказалась мифом
В 2025 году Lemonade громко заявила о почти бесплатной страховке для пробега Tesla FSD. Но реальность оказалась совсем иной. Владельцы электрокаров столкнулись с неожиданными условиями. Скидка оказалась не такой уж и щедрой. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:21
Bentley готовит электрический кроссовер Urban SUV: испытания в экстремальном холоде
Bentley выходит на рынок электрокроссоверов с новым Urban SUV. Прототип уже проходит испытания в суровых зимних условиях. Ожидается премьера в конце 2026 года. Модель обещает стать серьезным конкурентом в классе роскошных электромобилей.Читать далее
-
22.01.2026, 20:16
Hyundai Ioniq 6 N с 641 л.с. выходит в Великобритании по цене от 65 800 фунтов
Hyundai официально объявил стоимость и характеристики Ioniq 6 N для Великобритании. Электрокар получил 641 л.с. и спортивный облик. Цена удивит даже опытных автолюбителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:11
Bugatti представил уникальный F.K.P. Hommage - дань Veyron с сердцем Chiron Super Sport
Bugatti удивил мир новым F.K.P. Hommage. Это не просто оммаж Veyron, а нечто большее. Внутри скрывается мощь Chiron Super Sport. Дизайн сочетает классику и современные технологии. Цена держится в секрете.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
22.01.2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.Читать далее
-
22.01.2026, 18:58
Редчайший Oldsmobile Jetfire 1963 года: всего шесть 4-х ступенчатых машин на ходу
Oldsmobile был не просто премиальным брендом GM. Он стал символом инноваций в США. В 1963 году появился уникальный Jetfire с турбонаддувом и редкой механикой. Почему таких машин осталось всего шесть?Читать далее
-
22.01.2026, 18:51
Преемник МКС: новая частная орбитальная станция переходит к интеграции
МКС скоро отметит 30 лет на орбите, но ее эпоха подходит к концу. Вскоре лаборатория будет списана и сойдет с орбиты. На смену придут частные станции, и одна из них уже на старте. Как изменится космос - читайте далее.Читать далее
Похожие материалы Джип
-
22.01.2026, 20:38
Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей
Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?Читать далее
-
22.01.2026, 20:32
Редчайший Plymouth Hemi Road Runner 1970 года ушел с молотка за рекордную сумму
На аукционе Mecum Kissimmee 2026 года разгорелась настоящая битва за культовые автомобили. Сотни коллекционеров боролись за право обладать легендарными машинами. Несколько лотов установили новые ценовые рекорды. Один из них - уникальный Plymouth Hemi Road Runner 1970 года. Читать далее
-
22.01.2026, 20:27
Lemonade отказалась страховать пробег Tesla FSD почти бесплатно - скидка оказалась мифом
В 2025 году Lemonade громко заявила о почти бесплатной страховке для пробега Tesla FSD. Но реальность оказалась совсем иной. Владельцы электрокаров столкнулись с неожиданными условиями. Скидка оказалась не такой уж и щедрой. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:21
Bentley готовит электрический кроссовер Urban SUV: испытания в экстремальном холоде
Bentley выходит на рынок электрокроссоверов с новым Urban SUV. Прототип уже проходит испытания в суровых зимних условиях. Ожидается премьера в конце 2026 года. Модель обещает стать серьезным конкурентом в классе роскошных электромобилей.Читать далее
-
22.01.2026, 20:16
Hyundai Ioniq 6 N с 641 л.с. выходит в Великобритании по цене от 65 800 фунтов
Hyundai официально объявил стоимость и характеристики Ioniq 6 N для Великобритании. Электрокар получил 641 л.с. и спортивный облик. Цена удивит даже опытных автолюбителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:11
Bugatti представил уникальный F.K.P. Hommage - дань Veyron с сердцем Chiron Super Sport
Bugatti удивил мир новым F.K.P. Hommage. Это не просто оммаж Veyron, а нечто большее. Внутри скрывается мощь Chiron Super Sport. Дизайн сочетает классику и современные технологии. Цена держится в секрете.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
22.01.2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.Читать далее
-
22.01.2026, 18:58
Редчайший Oldsmobile Jetfire 1963 года: всего шесть 4-х ступенчатых машин на ходу
Oldsmobile был не просто премиальным брендом GM. Он стал символом инноваций в США. В 1963 году появился уникальный Jetfire с турбонаддувом и редкой механикой. Почему таких машин осталось всего шесть?Читать далее
-
22.01.2026, 18:51
Преемник МКС: новая частная орбитальная станция переходит к интеграции
МКС скоро отметит 30 лет на орбите, но ее эпоха подходит к концу. Вскоре лаборатория будет списана и сойдет с орбиты. На смену придут частные станции, и одна из них уже на старте. Как изменится космос - читайте далее.Читать далее