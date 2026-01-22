Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

22 января 2026, 20:05

Как роскошный внедорожник превратился в убыточную инвестицию — неожиданный итог

Jeep Grand Wagoneer L 2025 года с премиальной отделкой и топовыми пакетами был куплен новым за внушительную сумму. Спустя год и 11 тысяч миль (17 700 км) его продали на аукционе с огромным дисконтом. Почему так произошло? Подробности - в материале.

Когда речь заходит о роскошных внедорожниках, многие воображают себе не только комфорт и статус, но и определенную стабильность в цене. Однако реальность может измениться. История с Jeep Grand Wagoneer L 2025 года – яркое тому подтверждение.

Этот автомобиль был куплен новым за 116 005 долларов. В комплектации — белоснежный кузов, черная кожа Palermo, а также два дорожных пакета: Obsidian Appearance и Heavy-Duty Trailer Tow. Машина буквально сияла на парковке, учитывая статус владельца и его вкус к деталям.

Но прошло совсем немного времени — всего 11 тысяч миль на одометре, и владелец решает расстаться с внедорожником. Причина не разглашается, но итоговая цена на аукционе шокирует: 78 500 долларов. Потеря почти 40 тысяч долларов на столь короткий срок – это не просто неприятно, это настоящий удар по кошельку.

В чем причина такого обвала стоимости? С одной стороны, рынок новых автомобилей в последние годы переживает не лучшие времена. С другой стороны, даже премиальные модели, казалось, были бы защищенные от резких падений, не застрахованы от финансовых потерь. Особенно если речь идет о дорогих комплектациях, которые сложно быстро перепродать по выгодной цене.

Jeep Grand Wagoneer L – не просто большой внедорожник. Это американская роскошь, рассчитанная на тех, кто привык к максимальному комфорту и не считает деньги. Но даже такие машины могут быстро потерять в цене, если рынок изменится или спрос упадет.

Покупатель, который приобрел этот автомобиль на аукционе, однозначно оказался в выигрыше. В результате того, что раньше можно было рассчитывать только на базовую версию, он получил топовую комплектацию с незначительным пробегом. А вот для первого владельца эта сделка стала настоящим провалом.

Ситуация с этим Jeep – не единственный случай. Многие автомобили, особенно из премиального сегмента, в последние годы продавались по цене ниже, чем ожидалось. Причины – и экономическая гибкость, и изменение предпочтений покупателей, и насыщение рынка новыми моделями.

Однако для тех, кто рассматривает покупку дорогого внедорожника в качестве инвестиции, эта история — серьезный повод задуматься. Даже самые престижные марки и комплектации не обеспечивают сохранность вложенных средств. Иногда роскошь оборачивается неожиданно дорогим удовольствием.

Упомянутые марки: Jeep
