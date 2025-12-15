Потеря в цене за несколько месяцев: как быстро дешевеют новые спорткары – удивительный пример с Corvette

15 декабря 2025, 20:31
Владелец купил Chevrolet Corvette за 97 тысяч долларов и продал через 5 тысяч миль за 70 тысяч
Chevrolet Corvette 2024 года с пробегом 5 тысяч миль недавно ушел с аукциона за 70 тысяч долларов. Изначально его стоимость составляла более 97 тысяч. Почему такие машины теряют в цене так быстро? Подробности в нашем материале. Узнайте, что влияет на стоимость современных спорткаров.
В начале 2024 года один из автолюбителей приобрел новый Chevrolet Corvette Stingray Convertible в комплектации 2LT с пакетом Z51 Performance. Машина отличалась эффектным цветом Hypersonic Gray Metallic и салоном из черной кожи Jet Black. На момент покупки автомобиль стоил чуть больше 97 тысяч долларов, что вполне ожидаемо для модели с таким оснащением и уровнем производительности.
Однако спустя совсем немного времени и после пробега всего около 5 тысяч миль владелец решил расстаться с этим спорткаром. Машина была выставлена на аукцион, где ее удалось продать за 70 тысяч долларов. Таким образом, за короткий срок Corvette потерял в цене почти треть своей первоначальной стоимости.
Как пишет autoevolution, подобная ситуация не редкость для современных спортивных автомобилей. Несмотря на статус и технические характеристики, даже такие культовые модели, как Corvette, быстро теряют в цене после выезда из автосалона. Особенно это заметно на фоне высокой конкуренции и постоянного появления новых, более технологичных версий.
Chevrolet Corvette Stingray Convertible в версии 2LT с пакетом Z51 Performance считается одним из лучших вариантов для тех, кто хочет получить динамику суперкара за относительно доступные деньги. Автомобиль оснащен мощным двигателем, продвинутой подвеской и современными системами управления. Тем не менее, даже такие преимущества не спасают от быстрой амортизации стоимости.
Эксперты отмечают, что на вторичном рынке спорткары часто теряют в цене быстрее, чем более массовые модели. Причин несколько: ограниченный круг покупателей, высокая стоимость обслуживания и страховки, а также постоянное обновление модельного ряда. В результате даже практически новые автомобили с минимальным пробегом могут продаваться с существенной скидкой.
Для потенциальных покупателей это может стать отличной возможностью приобрести почти новый Corvette по цене значительно ниже первоначальной. Однако для тех, кто рассчитывает на сохранение стоимости, подобные примеры служат напоминанием о рисках вложений в дорогие спорткары. В любом случае, Chevrolet Corvette Stingray Convertible остается ярким представителем своего класса и продолжает привлекать внимание автолюбителей по всему миру.
