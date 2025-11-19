Как один человек заработал 70 тысяч долларов на Corvette ZR1, не проехав ни километра

Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 220 тысяч долларов и перепродал на 70 тысяч дороже

Редкий случай: Corvette ZR1 купили за огромные деньги и тут же выставили на продажу. Новый владелец не проехал на нем ни метра. Сделка принесла ему десятки тысяч долларов прибыли. Как такое возможно? Подробности в нашем материале.

В автомобильном мире иногда случаются истории, которые удивляют даже опытных игроков рынка. В начале этого года один энтузиаст приобрел Chevrolet Corvette ZR1 за внушительную сумму в 220 745 долларов (17,89 млн рублей). Но вместо того, чтобы насладиться мощью и скоростью легендарного спорткара, он решил поступить иначе: сразу выставил автомобиль на продажу, не проехав на нем ни одного километра.

Этот Corvette ZR1 был куплен с наценкой примерно в 70 тысяч долларов (5,67 млн рублей) по сравнению с рекомендованной ценой производителя. Такой шаг обычно кажется рискованным, ведь рынок может быстро измениться, а спрос на эксклюзивные модели не всегда стабилен. Однако в данном случае расчет оказался верным: автомобиль ушел новому владельцу за 290 тысяч долларов (23,5 млн рублей), что принесло продавцу солидную прибыль.

Интересно, что изначально у покупателя не было цели попасть в заголовки новостей или стать героем автомобильных форумов. Его не интересовали ни скорость, ни драйв, ни даже обладание редким спорткаром. Главной задачей было поймать момент и заработать на ажиотаже вокруг одной из самых ожидаемых моделей американского автопрома последних лет.

Такие сделки становятся все более популярными на фоне дефицита новых автомобилей и роста интереса к эксклюзивным версиям. Люди готовы платить значительные суммы за возможность стать обладателем редкой машины, даже если она уже была в чьих-то руках, но осталась абсолютно новой. В данном случае Corvette ZR1 не только не потерял в цене, но и стал еще более желанным для коллекционеров и поклонников марки.

Как отмечают эксперты, подобные истории показывают, что рынок эксклюзивных автомобилей живет по своим законам. Здесь важны не только технические характеристики или пробег, но и умение вовремя принять решение. Иногда достаточно одного удачного шага, чтобы получить прибыль, о которой другие могут только мечтать.