Редкий Corvette ZR1 сменил хозяина почти не выезжая из салона – как так вышло?

7 января 2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?
В мире коллекционных автомобилей иногда случаются истории, которые удивляют даже бывалых автолюбителей. Один из таких случаев произошел с новым Chevrolet Corvette ZR1 2026 года выпуска. Этот автомобиль, выполненный в эффектном цвете Red Mist Metallic Tintcoat и украшенный контрастными полосами Carbon Flash, был заказан в топовой комплектации 3LZ ZTK. Владелец не пожалел денег на опции - их сумма составила почти 48 тысяч долларов, а итоговая стоимость машины достигла 241 373 долларов, что по нынешнему курсу эквивалентно примерно 18,9 миллиона рублей.
Однако, вопреки ожиданиям, новый хозяин не стал наслаждаться динамикой и возможностями этого спорткара. Вместо этого он ограничился короткой поездкой - одометр показал всего 49 миль (79 км). После этого автомобиль был выставлен на аукцион, где вызвал настоящий ажиотаж среди коллекционеров и поклонников марки.
Победителем торгов стал человек, выложивший за почти не ездивший Corvette ZR1 внушительную сумму - 266 000 долларов. Таким образом, прежний владелец не только не потерял на перепродаже, но и заработал более 24 тысяч долларов буквально за несколько дней обладания машиной. Такая сделка выглядит особенно впечатляюще на фоне того, что большинство новых автомобилей теряют в цене сразу после выезда из автосалона.
Что же делает этот Corvette таким желанным для коллекционеров? Во-первых, речь идет о редкой версии ZR1, которая традиционно считается вершиной модельного ряда Corvette. Во-вторых, автомобиль был заказан с максимальным набором опций, включая эксклюзивные элементы отделки и технические доработки. Наконец, минимальный пробег и практически идеальное состояние делают его настоящей находкой для тех, кто ценит не только скорость, но и инвестиционную привлекательность.
Похожие материалы Шевроле
-
07.01.2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
28.12.2025, 17:54
Виртуальный Corvette SUV: как мог бы выглядеть конкурент Lamborghini Urus
В сети появился эффектный рендер внедорожника Corvette. Дизайнер объединил спортивные черты купе с практичностью кроссовера. Модель может составить конкуренцию люксовым SUV, но по более доступной цене. Подробности о возможных характеристиках и перспективах - в нашем материале.Читать далее
-
28.12.2025, 12:10
Hennessey раскрыла реальные возможности Corvette ZR1: мощность превзошла ожидания
В июле 2024 года дебютировал новый Corvette ZR1. Его мощность оказалась выше заявленной. Hennessey провела испытания на диностенде. Результаты удивили даже экспертов. Подробности о настоящем потенциале суперкара – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:09
Corvette ZR1 устанавливает новый рекорд скорости с елкой на крыше от Hennessey
Автомобильный мир снова удивлен: Corvette ZR1 с елкой на крыше разогнался почти до 200 миль в час. Hennessey вновь экспериментирует с необычными рекордами. Как американцы сочетают скорость и праздничное настроение? Неожиданные подробности и яркие детали – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 06:39
Дилер купил два Corvette ради одного для Шакила О’Нила, но тот передумал забирать авто
Дилер по эксклюзивным авто решил создать особый Corvette для Шакила О’Нила. Для этого пришлось купить сразу две машины и объединить их в одну. Но внезапно баскетболист отказался от заказа. История о том, как даже самые необычные проекты могут закончиться неожиданно.Читать далее
-
22.12.2025, 11:52
Корвет ZR1: как культовый американский спорткар стал символом мощности и скорости
Корвет ZR1 - это не просто модификация, а целая эпоха в истории американских спорткаров. За десятилетия он превратился из заводского кода в символ максимальной производительности. Как менялся характер ZR1 и почему его считают вершиной инженерной мысли? Узнайте, что скрывается за аббревиатурой, которая волнует сердца автолюбителей.Читать далее
-
20.12.2025, 14:32
Corvette ZR1 устанавливает новый рекорд круга, опережая Mustang GTD и Porsche 911 GT3 RS
На треке встретились три самых ярких спорткара. Corvette ZR1 удивил даже опытных экспертов. Разрыв между лидерами оказался неожиданно большим. Кто оказался быстрее всех - интрига сохраняется до самого конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
-
19.12.2025, 12:17
Владелец продает почти новый Chevrolet Corvette 2026 модельного года спустя два месяца после покупки
В США выставлен на продажу Chevrolet Corvette 2026 модельного года с пробегом всего 1 800 миль (2 900 км). Владелец купил спорткар новым осенью, но уже решил расстаться с ним. Причины продажи и детали сделки вызывают вопросы. Цена автомобиля заметно снизилась за короткий срок. Интересно, сколько готовы предложить за почти новый Corvette.Читать далее
-
19.12.2025, 10:38
Первый Chevrolet Super Sport: уникальный Corvette 1957 года с мотором Fuelie 283
Super Sport - культовый символ Chevrolet, который знают все. Но мало кто помнит, с чего все началось. Первый SS был не серийным, а уникальным шоу-каром. Его история удивляет даже знатоков. Почему он исчез так быстро? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
