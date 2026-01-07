Редкий Corvette ZR1 сменил хозяина почти не выезжая из салона – как так вышло?

Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км

Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?

В мире коллекционных автомобилей иногда случаются истории, которые удивляют даже бывалых автолюбителей. Один из таких случаев произошел с новым Chevrolet Corvette ZR1 2026 года выпуска. Этот автомобиль, выполненный в эффектном цвете Red Mist Metallic Tintcoat и украшенный контрастными полосами Carbon Flash, был заказан в топовой комплектации 3LZ ZTK. Владелец не пожалел денег на опции - их сумма составила почти 48 тысяч долларов, а итоговая стоимость машины достигла 241 373 долларов, что по нынешнему курсу эквивалентно примерно 18,9 миллиона рублей.

Однако, вопреки ожиданиям, новый хозяин не стал наслаждаться динамикой и возможностями этого спорткара. Вместо этого он ограничился короткой поездкой - одометр показал всего 49 миль (79 км). После этого автомобиль был выставлен на аукцион, где вызвал настоящий ажиотаж среди коллекционеров и поклонников марки.

Победителем торгов стал человек, выложивший за почти не ездивший Corvette ZR1 внушительную сумму - 266 000 долларов. Таким образом, прежний владелец не только не потерял на перепродаже, но и заработал более 24 тысяч долларов буквально за несколько дней обладания машиной. Такая сделка выглядит особенно впечатляюще на фоне того, что большинство новых автомобилей теряют в цене сразу после выезда из автосалона.

Что же делает этот Corvette таким желанным для коллекционеров? Во-первых, речь идет о редкой версии ZR1, которая традиционно считается вершиной модельного ряда Corvette. Во-вторых, автомобиль был заказан с максимальным набором опций, включая эксклюзивные элементы отделки и технические доработки. Наконец, минимальный пробег и практически идеальное состояние делают его настоящей находкой для тех, кто ценит не только скорость, но и инвестиционную привлекательность.