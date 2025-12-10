Редкий Chevrolet Corvette Z06 70th Anniversary Edition сменил владельца после короткой эксплуатации – почему так быстро и с убытком?

10 декабря 2025, 21:09
Владелец купил новый Corvette Z06 за 10,8 млн рублей и продал дешевле через 3000 км
Эксклюзивный Chevrolet Corvette Z06 2023 года с юбилейным пакетом был куплен новым за внушительную сумму, но спустя всего 1900 км пробега выставлен на продажу. Новый владелец приобрел авто дешевле, чем стоил он изначально. Интересно, что этот же покупатель недавно стал обладателем еще более дорогого Corvette ZR1. Подробности сделки и причины столь быстрой перепродажи – в нашем материале.
В США на аукционе недавно завершилась необычная сделка с редким спорткаром Chevrolet Corvette Z06 2023 года выпуска. Речь идет о кабриолете в исполнении 70th Anniversary Edition, который отличается эксклюзивным окрасом White Pearl Metallic Tricoat и салоном, отделанным кожей в сочетании белого и черного цветов. Такой автомобиль был куплен новым первым владельцем за 138 630 долларов, что по текущему курсу составляет примерно 10,8 миллиона рублей.
Однако, несмотря на статус юбилейной версии и минимальный пробег в 1900 миль (около 3000 км), владелец решил расстаться с машиной. Спорткар был выставлен на продажу и ушел с молотка за 120 000 долларов плюс комиссия аукциона. Таким образом, за короткий срок эксплуатации автомобиль потерял в цене почти 20 тысяч долларов, не считая дополнительных расходов на оформление и содержание.
Как отмечают эксперты, подобные случаи не редкость на американском рынке эксклюзивных автомобилей. Владельцы часто покупают лимитированные версии спорткаров, чтобы испытать их в деле, а затем быстро перепродают, рассчитывая на минимальные потери. Однако в этот раз ставка сыграла против продавца: несмотря на уникальность модели и малый пробег, цена оказалась заметно ниже первоначальной.
Интересно, что победителем торгов стал человек, который буквально за несколько дней до этого приобрел еще один эксклюзивный Corvette – новейший ZR1 Coupe 3LZ 2026 года выпуска за 285 000 долларов. Таким образом, в его коллекции теперь сразу два редких спорткара, причем оба куплены с аукциона в короткий промежуток времени.
Причины столь быстрой перепродажи Corvette Z06 70th Anniversary Edition не раскрываются. Возможно, владелец решил обновить гараж или просто не оценил автомобиль по достоинству. В любом случае, эта история наглядно демонстрирует, что даже эксклюзивные и редкие модели могут терять в цене, если спрос на них оказывается ниже ожиданий.
По информации autoevolution, подобные сделки становятся все более частыми на фоне роста интереса к коллекционным автомобилям и постоянных изменений на рынке. Покупатели готовы платить большие суммы за уникальные версии, но не всегда такие инвестиции оказываются выгодными. В случае с этим Corvette Z06 новый владелец получил практически новый спорткар по цене заметно ниже дилерской, а продавец вынужден был смириться с убытками.
09.12.2025, 20:47
Редкий Chevrolet Corvette Stingray R неожиданно уступил Dodge Challenger на драг-рейсе в Лас-Вегасе
На трассе в Лас-Вегасе встретились два культовых маслкара. Corvette Stingray R и Dodge Challenger устроили захватывающий заезд. Итог оказался неожиданным для зрителей. Что случилось с Corvette? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 20:23
Редкий Chevrolet Corvette ZR1 2025 года перепродан за рекордную сумму на аукционе
Эксклюзивный Chevrolet Corvette ZR1 2025 года с уникальной комплектацией был куплен за 210 тысяч долларов и почти сразу перепродан на аукционе за 301 тысячу. Почему цена оказалась такой высокой? Редкая версия, минимальный пробег и ажиотаж вокруг модели сделали свое дело. Подробности сделки и причины столь стремительного роста стоимости — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 17:42
Владелец Corvette Stingray 2021 не согласился на 50 тысяч долларов за авто с пробегом
Владелец Chevrolet Corvette Stingray 2021 года с пробегом почти 29 тысяч миль отказался продавать авто за 50 тысяч долларов. Он уверен, что его машина стоит дороже, несмотря на износ и потерю стоимости. Что влияет на цену таких автомобилей и почему продавец не готов уступить – разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.12.2025, 18:39
В Нью-Йорке продан Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с наценкой в 64 тысячи долларов
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с эксклюзивной комплектацией был продан на аукционе в США. Итоговая цена оказалась значительно выше рекомендованной. Покупатель заплатил почти 285 тысяч долларов. Почему спрос на такие авто только растет – подробности в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 09:52
Зачем Corvette нужен торсионный тоннель и почему это важно для динамики
Торсионный тоннель в Corvette не просто соединяет двигатель и колеса. Эта деталь влияет на управляемость и жесткость кузова. Почему инженеры выбрали именно такое решение? Чем отличается новая компоновка C8? Ответы удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
02.12.2025, 05:26
Владелец Corvette Stingray 2023 года потерял 30 тысяч долларов за 6 тысяч миль
Владелец нового Chevrolet Corvette Stingray 2023 года проехал на нем всего 6 тысяч миль. После этого он выставил кабриолет на аукцион без минимальной цены. Итоговая сумма продажи оказалась на 30 тысяч долларов ниже изначальной стоимости. Что стало причиной такого решения и как это произошло – читайте в нашем материале.Читать далее
-
01.12.2025, 18:49
Редчайший Chevrolet Corvette 1979 года с пробегом 4 617 миль выставлен на продажу
На продажу выставлен Chevrolet Corvette 1979 года с невероятно малым пробегом. Автомобиль простоял в гараже почти всю свою жизнь. Его спидометр удивил даже опытных коллекционеров. Почему машина почти не ездила и что скрывает ее история – читайте далее.Читать далее
-
29.11.2025, 11:03
Женщина купила новый Corvette и поставила его в гараж на 33 года – идеальный пример заботы о классике
Владелица приобрела Chevrolet Corvette 1974 года новым и спустя годы решила оставить его в гараже. Обычно долгий простой губителен для классики, но здесь все иначе. Почему автомобиль сохранился в отличном состоянии? История удивляет и вдохновляет. Не пропустите детали.Читать далее
-
28.11.2025, 20:11
General Motors снял ограничения на перепродажу Corvette E-Ray и Z06 в 2025 году
General Motors изменил правила для владельцев Corvette. Теперь E-Ray и Z06 можно продавать без ограничений. Но для ZR1 и ZR1X ограничения сохраняются. Дилеры уже получили новые инструкции. Подробности о причинах и последствиях решения читайте далее.Читать далее
-
27.11.2025, 19:26
Владелец продал новый Corvette Z06 2025 года с пробегом 4700 км и потерял 45 тысяч долларов
Владелец потратил на новый Corvette Z06 2025 года более 160 тысяч долларов, но спустя всего 4700 км решил расстаться с машиной. Автомобиль ушел новому покупателю за 115 тысяч долларов, что стало неожиданным поворотом. Почему столь свежий спорткар оказался на вторичном рынке с такой скидкой? Подробности – в нашем материале.Читать далее
