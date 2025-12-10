Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 21:09

Редкий Chevrolet Corvette Z06 70th Anniversary Edition сменил владельца после короткой эксплуатации – почему так быстро и с убытком?

Эксклюзивный Chevrolet Corvette Z06 2023 года с юбилейным пакетом был куплен новым за внушительную сумму, но спустя всего 1900 км пробега выставлен на продажу. Новый владелец приобрел авто дешевле, чем стоил он изначально. Интересно, что этот же покупатель недавно стал обладателем еще более дорогого Corvette ZR1. Подробности сделки и причины столь быстрой перепродажи – в нашем материале.

В США на аукционе недавно завершилась необычная сделка с редким спорткаром Chevrolet Corvette Z06 2023 года выпуска. Речь идет о кабриолете в исполнении 70th Anniversary Edition, который отличается эксклюзивным окрасом White Pearl Metallic Tricoat и салоном, отделанным кожей в сочетании белого и черного цветов. Такой автомобиль был куплен новым первым владельцем за 138 630 долларов, что по текущему курсу составляет примерно 10,8 миллиона рублей.

Однако, несмотря на статус юбилейной версии и минимальный пробег в 1900 миль (около 3000 км), владелец решил расстаться с машиной. Спорткар был выставлен на продажу и ушел с молотка за 120 000 долларов плюс комиссия аукциона. Таким образом, за короткий срок эксплуатации автомобиль потерял в цене почти 20 тысяч долларов, не считая дополнительных расходов на оформление и содержание.

Фото: Bring a Trailer/autoevolution

Как отмечают эксперты, подобные случаи не редкость на американском рынке эксклюзивных автомобилей. Владельцы часто покупают лимитированные версии спорткаров, чтобы испытать их в деле, а затем быстро перепродают, рассчитывая на минимальные потери. Однако в этот раз ставка сыграла против продавца: несмотря на уникальность модели и малый пробег, цена оказалась заметно ниже первоначальной.

Интересно, что победителем торгов стал человек, который буквально за несколько дней до этого приобрел еще один эксклюзивный Corvette – новейший ZR1 Coupe 3LZ 2026 года выпуска за 285 000 долларов. Таким образом, в его коллекции теперь сразу два редких спорткара, причем оба куплены с аукциона в короткий промежуток времени.

Причины столь быстрой перепродажи Corvette Z06 70th Anniversary Edition не раскрываются. Возможно, владелец решил обновить гараж или просто не оценил автомобиль по достоинству. В любом случае, эта история наглядно демонстрирует, что даже эксклюзивные и редкие модели могут терять в цене, если спрос на них оказывается ниже ожиданий.

По информации autoevolution, подобные сделки становятся все более частыми на фоне роста интереса к коллекционным автомобилям и постоянных изменений на рынке. Покупатели готовы платить большие суммы за уникальные версии, но не всегда такие инвестиции оказываются выгодными. В случае с этим Corvette Z06 новый владелец получил практически новый спорткар по цене заметно ниже дилерской, а продавец вынужден был смириться с убытками.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
