Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 07:01

Владелец LADA Vesta сменил авто на новую LADA Iskra Cross: опыт, плюсы и минусы

Владелец LADA Vesta сменил авто на новую LADA Iskra Cross: опыт, плюсы и минусы

8 лет на Vesta, 800 км на Iskra SW Cross: честный обзор, цена и подводные камни покупки

Владелец LADA Vesta сменил авто на новую LADA Iskra Cross: опыт, плюсы и минусы

Переход с LADA Vesta SW на новую LADA Iskra SW Cross - не просто смена автомобиля, а целый путь с неожиданными открытиями и сложностями. Владелец делится реальным опытом выбора, покупки и первыми впечатлениями, которые могут быть полезны тем, кто задумывается о смене машины именно сейчас.

Переход с LADA Vesta SW на новую LADA Iskra SW Cross - не просто смена автомобиля, а целый путь с неожиданными открытиями и сложностями. Владелец делится реальным опытом выбора, покупки и первыми впечатлениями, которые могут быть полезны тем, кто задумывается о смене машины именно сейчас.

История смены автомобиля с LADA Vesta SW на новую LADA Iskra SW Cross показывает, что даже для опытных владельцев отечественных машин выбор новой модели может оказаться непростым. После восьми лет и почти 180 тысяч километров на Весте герой материала решил не торопиться с выводами, а дождаться проверки «Искры» у дилеров, тщательно изучить комплектации и только потом принять решение.

Первые 800 километров на новой машине уже позволяют сделать первые выводы, причём они во многом отличаются от популярных отзывов в интернете. Владелец отмечает, что не планировал менять Весту — она всегда была надёжна и не подводила в поездках. Однако желание минимизировать ремонты и перейти к простому регламентному обслуживанию подтолкнуло его к поиску нового автомобиля.

Выбор оказался сложнее, чем ожидалось. Владелец рассматривал не только новую Весту, но и подержанные иномарки, Haval M6, Jolion, Belgee S50 и даже Niva Travel. У каждого варианта были свои плюсы и минусы: у Belgee — низкий клиренс, Jolion по механике оказался бедно оснащён, Haval M6 понравился, но оказался слишком дорогим. В итоге, благодаря государственной программе поддержки и более выгодной цене, выбор пал на LADA Iskra SW Cross. Окончательное решение помог принять внешний вид машины в цвете «Табаско» — эмоции сыграли свою роль.

Однако покупка не обошлась без сложностей. Первый дилер в Барнауле попытался навязать дополнительную страховку и кредит только через определенный банк, включив стоимость услуг на 60 тысяч рублей. После отказа от невыгодных условий предоплата вернулась, и покупатель обратился к дилеру в Новосибирске, где ранее приобретал Весту. Здесь процесс покупки прошёл максимально прозрачно: менеджер соблюдал все этапы производства, не навязывал услуги, оформление кредита было честным и без давления.

Среди главных плюсов новой LADA Iskra SW Cross — шестиступенчатая механика, которая приятно удивила плавностью работы и отсутствием шума, а также более тихий двигатель и отзывчивая педаль газа. Кондиционер теперь практически не влияет на динамику, выдвижная система навигации и голосовой помощник заметно выгодно отличают новинку от прежней Весты. Музыка звучит иначе, климатическая система быстро справляется даже в жару.

Без недостатков не обошлось: посадка за рулём менее удобна, чем в Весте, задний ряд стал чуть теснее, а левый стеклоочиститель чистит меньшую площадь. После 100 км/ч появляется шум от колёсных арок, некоторые элементы салона хотелось бы увидеть более практичными. Тем не менее эти тонкости не затмевают общие достоинства модели.

Интересно, что основной причиной смены автомобиля стали не эмоции и не желание новых технологий, а расчёт: стоимость Весты падала, а цены на новые машины росли. Владелец решил продать старую машину, пока она ещё ликвидна, и воспользоваться господдержкой. Такой подход может быть актуален для многих, кто следит за рынком и не хочет переплачивать в будущем.

Пока пробег на Iskra SW Cross невелик, но уже сейчас ясно: переход с LADA Vesta не стал шагом назад. Машина современнее, практичнее и эмоциональнее, чем ожидалось. Впереди — первая зима, дальние поездки и новые впечатления. Кстати, интерес к отечественным разработкам не угасает: как видно по оригинальному прототипу РАФ-М1 «Роксана» , российский автопром научился удивлять не только ностальгией, но и реальными решениями на сегодняшний день.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р), ВАЗ (Lada) Iskra
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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