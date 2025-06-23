Владелец Lamborghini, оставивший машину на парковке для инвалидов, ответил хейтерам

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Прохожий заметил припаркованный Lamborghini Huracan LP610-4 на месте, предназначенном для водителей с ограниченными возможностями, и выложил фотографию в соцсети с язвительным комментарием: «У меня есть Lamborghini, поэтому я буду парковаться, где хочу». Пост мгновенно стал вирусным – набрал тысячи возмущенных комментариев и реакций. Однако вскоре ситуация получила неожиданное развитие.

Автомобиль оказался не просто экзотическим спорткаром, а действительно принадлежал человеку, имеющему право на парковку для инвалидов. Владелец опубликовал фотографию рядом со своим спорткаром: в рука он держит официальный документ, подтверждающий статус льготника, а вместо ног у него протезы.

Фото: соцсети / Spotted Torquay

Таким образом, он не только доказал законность своего поступка, но и напомнил людям, что инвалидность не всегда видна невооруженным глазом и нельзя делать поспешные выводы, основываясь лишь на внешних признаках. Дискуссия немедленно развернулась в другую сторону, пишет The Sun. Многие пользователи с ограниченными возможностями отметили, что часто сталкиваются с осуждением и критикой за использование льготных парковочных мест, поскольку их «проблема» не бросается в глаза. Инвалидность может быть связана с хроническими заболеваниями, травмами или последствиями операций, которые не всегда очевидны другим.

Упомянутые модели: Lamborghini Huracan

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