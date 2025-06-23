Владелец Lamborghini, оставивший машину на парковке для инвалидов, ответил хейтерам
Автомобиль оказался не просто экзотическим спорткаром, а действительно принадлежал человеку, имеющему право на парковку для инвалидов. Владелец опубликовал фотографию рядом со своим спорткаром: в рука он держит официальный документ, подтверждающий статус льготника, а вместо ног у него протезы.
Таким образом, он не только доказал законность своего поступка, но и напомнил людям, что инвалидность не всегда видна невооруженным глазом и нельзя делать поспешные выводы, основываясь лишь на внешних признаках. Дискуссия немедленно развернулась в другую сторону, пишет The Sun. Многие пользователи с ограниченными возможностями отметили, что часто сталкиваются с осуждением и критикой за использование льготных парковочных мест, поскольку их «проблема» не бросается в глаза. Инвалидность может быть связана с хроническими заболеваниями, травмами или последствиями операций, которые не всегда очевидны другим.
-
05.12.2024, 09:57
С 1 декабря в австралийских водительских правах появилась новая категория «Суперкар»
Желающие порулить мощным автомобилем с 1 декабря должны получить специальные водительские права. Такое решение приняли власти Австралии. Категория «Суперкар» распространяется на все автомобили, мощность которых превышает 375 л.с. на тонну массы. Полиция уже выписывает первые штрафы нарушителям.Читать далее
-
01.11.2024, 08:36
35 дорогих автомобилей, угнанных в Великобритании, нашлись 8 лет спустя в Таиланде
Британская полиция раскрыла преступную группу, похитившую 8 лет назад у разных дилеров 35 дорогих спорткаров: от Honda Civic Type R и Nissan GT-R до Porsche Boxster и Lamborghini Huracan Spyder. Выйти на след похитителей помогла случайная находка в порту Саутгемптона.Читать далее
-
06.08.2024, 10:48
Рождение нового суперкара Lamborghini показали на видео за 10 дней до премьеры
Компания Lamborghini готовится представить публике преемника Huracan. Дебют запланирован на 16 августа. Известно, что новинку назовут Temerario, что в переводе с итальянского означает «Дерзкий».Читать далее
-
21.05.2024, 10:58
Заменой Lamborghini V10 станет гибридный высокооборотистый V8
Легендарный 5,2-литровый «атмосферник» V10 Lamborghini отправляет в отставку. На смену ему придет новый более экологичный агрегат. Лишившись пары цилиндров, он получит два турбокомпрессора и электрическую надстройку. Производитель обещает еще больше мощности и драйва.Читать далее
-
04.04.2024, 09:55
13-летний подросток решил произвести впечатление на друга и разбил папин Lamborghini
Поздним вечером в полицию поступил сигнал о дорожной аварии. Прибыв на место, стражи порядка обнаружили изрядно помятый итальянский суперкар, брошенный на обочине загородного шоссе. В ходе быстро проведенного расследования выяснилось, что незадачливому водителю всего 13 лет.Читать далее
-
05.01.2024, 00:07
5 самых интересных новинок 2024 года
В 1924 году половина всех проданных в мире легковых автомобилей приходилась на одну единственную модель – Ford Model T, по прозвищу «Железная Лиззи». Сто лет спустя ассортимент ощутимо расширился, каждый год автопроизводители выводят на рынок все новые и новые модели.Читать далее
-
05.12.2024, 09:57
С 1 декабря в австралийских водительских правах появилась новая категория «Суперкар»
Желающие порулить мощным автомобилем с 1 декабря должны получить специальные водительские права. Такое решение приняли власти Австралии. Категория «Суперкар» распространяется на все автомобили, мощность которых превышает 375 л.с. на тонну массы. Полиция уже выписывает первые штрафы нарушителям.Читать далее
-
01.11.2024, 08:36
35 дорогих автомобилей, угнанных в Великобритании, нашлись 8 лет спустя в Таиланде
Британская полиция раскрыла преступную группу, похитившую 8 лет назад у разных дилеров 35 дорогих спорткаров: от Honda Civic Type R и Nissan GT-R до Porsche Boxster и Lamborghini Huracan Spyder. Выйти на след похитителей помогла случайная находка в порту Саутгемптона.Читать далее
-
06.08.2024, 10:48
Рождение нового суперкара Lamborghini показали на видео за 10 дней до премьеры
Компания Lamborghini готовится представить публике преемника Huracan. Дебют запланирован на 16 августа. Известно, что новинку назовут Temerario, что в переводе с итальянского означает «Дерзкий».Читать далее
-
21.05.2024, 10:58
Заменой Lamborghini V10 станет гибридный высокооборотистый V8
Легендарный 5,2-литровый «атмосферник» V10 Lamborghini отправляет в отставку. На смену ему придет новый более экологичный агрегат. Лишившись пары цилиндров, он получит два турбокомпрессора и электрическую надстройку. Производитель обещает еще больше мощности и драйва.Читать далее
-
04.04.2024, 09:55
13-летний подросток решил произвести впечатление на друга и разбил папин Lamborghini
Поздним вечером в полицию поступил сигнал о дорожной аварии. Прибыв на место, стражи порядка обнаружили изрядно помятый итальянский суперкар, брошенный на обочине загородного шоссе. В ходе быстро проведенного расследования выяснилось, что незадачливому водителю всего 13 лет.Читать далее
-
05.01.2024, 00:07
5 самых интересных новинок 2024 года
В 1924 году половина всех проданных в мире легковых автомобилей приходилась на одну единственную модель – Ford Model T, по прозвищу «Железная Лиззи». Сто лет спустя ассортимент ощутимо расширился, каждый год автопроизводители выводят на рынок все новые и новые модели.Читать далее
- 38 000 000 РLamborghini Huracan 2019 в Москве
- 39 921 000 РLamborghini Huracan 2020 в Москве
- 19 190 000 РLamborghini Huracan 2018 в Москве
- 28 590 000 РLamborghini Huracan 2021 в Москве
- 28 490 000 РLamborghini Huracan 2020 в Москве
- 28 000 000 РLamborghini Huracan 2020 в Москве
- 41 800 000 РLamborghini Huracan 2022 в Москве
- 41 990 000 РLamborghini Huracan 2024 в Москве
- 33 499 000 РLamborghini Huracan 2021 в Москве
- 34 990 000 РLamborghini Huracan 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий