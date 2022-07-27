Владелец Lexus отсудил у полиции 360 тысяч рублей за поцарапанный кузов и разбитые стекла

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В октябре 2018 года пензенские полицейские признали Lexus RX 200Т вещественным доказательством по уголовному делу и изъяли автомобиль у владельца. Предварительно в присутствии понятых был произведен осмотр кроссовера, по результатам которого в протоколе зафиксировали отсутствие видимых механических повреждений и царапин. В июне 2019 года следствие вернуло владельцу его Lexus, но в совершенно плачевном состоянии. В тот же день мужчина обратился к независимым экспертам, которые выявили механические повреждения лакокрасочного покрытия, фар и стекол.

Владелец обратился в суд, оценив причиненный ущерб в 396 тысяч рублей, плюс затраты на экспертизу в 7 тысяч рублей. В ходе судебных слушаний представитель УМВД России по Пензенской области с иском не согласился, заявив, что все повреждения могли появиться в результате эксплуатации машины самим владельцем. Все это время кроссовер стоял опечатанный на охраняемой ведомственной парковке.

Фото: Lexus

Однако суд принял во внимание протокол с описанием состояния транспортного средства при изъятии и постановил взыскать из казны в пользу истца компенсацию материального ущерба в размере 354 500 рублей, а также расходы по составлению заключения эксперта в размере 6 265 рублей. На официальном сайте Железнодорожного районного суда г.Пензы сказано, что решение в законную силу пока не вступило.

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