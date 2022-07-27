Владелец Lexus отсудил у полиции 360 тысяч рублей за поцарапанный кузов и разбитые стекла
Владелец обратился в суд, оценив причиненный ущерб в 396 тысяч рублей, плюс затраты на экспертизу в 7 тысяч рублей. В ходе судебных слушаний представитель УМВД России по Пензенской области с иском не согласился, заявив, что все повреждения могли появиться в результате эксплуатации машины самим владельцем. Все это время кроссовер стоял опечатанный на охраняемой ведомственной парковке.
Однако суд принял во внимание протокол с описанием состояния транспортного средства при изъятии и постановил взыскать из казны в пользу истца компенсацию материального ущерба в размере 354 500 рублей, а также расходы по составлению заключения эксперта в размере 6 265 рублей. На официальном сайте Железнодорожного районного суда г.Пензы сказано, что решение в законную силу пока не вступило.
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27.07.2022, 08:32
Стюардесса рассказала, что нельзя есть и пить в самолете
Селина Беддинг, много лет проработавшая стюардессой, рассказала, почему пассажирам ни в коем случае нельзя пить воду из-под крана и по возможности отказываться от еды, предлагаемой в самолете. Читать далее
-
26.07.2022, 18:30
ЛДПР ищет у агрессивных водителей умысел
Думские депутаты из фракции ЛДПР разработали новый законопроект, касающийся штрафов для агрессивных водителей. По мнению авторов документа, наказание должно быть дифференцированным.Читать далее
-
26.07.2022, 17:00
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Пост главы британского правительства достался Борису Джонсону в июле 2019 года. За три года своего премьерства ему пришлось иметь дело с Brexit, пандемией коронавируса и нынешним кризисом. Джонсон очень противоречивая и яркая личность. Также неоднозначно складывались и его отношения с автомобилями.Читать далее
-
26.07.2022, 15:59
10 самых востребованных в России полноприводных автомобилей
Наличие полного привода – важная опция для передвижения по российским дорогам. Эксперты агентства Автостат изучили итоги продаж новых автомобилей в первой половине 2022 года и выяснили, что на долю полноприводных кроссоверов и внедорожников пришлось 40% рынка.Читать далее
-
26.07.2022, 15:28
В Россию привезут кроссовер с тремя моторами и расходом литр на «сотню»
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