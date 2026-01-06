Почему спортивное купе уступает место автомобилю с ручной коробкой – неожиданный выбор

6 января 2026, 09:56
Владелец Lexus RC F V8 продает купе ради машины с механикой
Владелец Lexus RC F V8 решил расстаться с купе из-за отсутствия механики. Автомобиль с пробегом почти 125 тысяч км выставлен на аукцион. Владелец ищет новый драйв и свежие эмоции за рулем. Интересно, сколько предложат за этот редкий спорткар.
Не каждый день на рынке появляется спортивное купе с атмосферным V8, которое может поспорить с именитыми соперниками. Но именно такой автомобиль - Lexus RC F 2020 года - сейчас ищет нового владельца. Под капотом у него 5-литровый мотор, выдающий 467 лошадиных сил и 535 Нм крутящего момента. Вся эта мощь передается на задние колеса через восьмиступенчатый автомат, и именно это стало причиной продажи.
Владелец автомобиля предпочел авто с механической коробкой передач и теперь планирует приобрести два новых авто: внедорожник для будней и автомобиль с двигателем V8 и «механикой» для выходных. Lexus RC F, несмотря на впечатляющие характеристики, не подошел из-за автоматической трансмиссии, которая не дает желаемого ощущения полного контроля над автомобилем.
Данный Lexus был приобретен в 2025 году с пробегом около 22,5 тысяч километров, а к настоящему времени он проехал почти 125,5 тысяч. В мае 2025 года автомобиль получил незначительное повреждение — треснул передний бампер, который был сразу заменен. Следы эксплуатации включают потертости на сиденье и дверных картах, а также мелкие сколы на кузове. Автомобиль имеет богатую заводскую комплектацию: кованые диски BBS, дифференциал Torsen, полный набор электронных систем и комфорта, включая аудиосистему Mark Levinson. Владелец также доработал машину, установив новые глушители и удалив вторичные катализаторы.
Техническое состояние автомобиля поддерживается на высоком уровне. Совсем недавно были заменены ремень навесного оборудования, водяной насос и амортизаторы с правой стороны. Ранее проводились балансировка колес, замена масла и фильтров, тормозных колодок и дисков, жидкости в дифференциале и свечей зажигания. Вместе с автомобилем новый владелец получит оригинальные документы, два ключа, а также снятые заводские катализаторы и глушители.
Изначально этот Lexus стоил 78 520 долларов, а сейчас он выставлен на онлайн-аукцион, торги по которому завершатся 13 января 2026 года. На текущий момент высшая ставка составляет 10 тысяч долларов, но продавец установил резервную цену, поэтому итог может оказаться неожиданным. Остается открытым вопрос, сколько энтузиастов будут бороться за этот редкий атмосферный V8, даже лишенный желанной механической коробки. История этого автомобиля наглядно показывает, как личные предпочтения владельца могут изменить судьбу даже самого яркого спортивного купе.
