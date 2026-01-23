Почему роскошный электрокар теряет в цене быстрее, чем его разгон

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

23 января 2026, 19:57

Lucid Air Sapphire 2024 года с минимальным пробегом ушел с молотка за 177 тысяч долларов. Владелец потерял огромную сумму всего за 1400 км. Что происходит с рынком премиальных электромобилей? Неожиданные детали сделки.

В 2024 году на рынке электромобилей произошла по-настоящему громкая история: роскошный Lucid Air Sapphire, окрашенный в эффектный синий металлик и отделанный черной кожей с алькантарой, сменил владельца всего после 1400 км пробега. Новый хозяин приобрел этот автомобиль на аукционе за 177 тысяч долларов, что, как ни странно, считается выгодной сделкой для такого уровня техники.

Однако если взглянуть на ситуацию глазами первого владельца, картина выглядит куда менее радужно. Человек купил этот Lucid Air Sapphire новым, выложив за него внушительные 250 тысяч долларов. Проехав на нем чуть больше двух тысяч километров, он решил расстаться с машиной и выставил ее на аукцион. Итоговая цена оказалась на 73 тысячи долларов ниже первоначальной стоимости. Потеря почти трети цены за столь короткий срок - это не просто неприятно, а по-настоящему болезненно для любого автолюбителя.

Lucid Air Sapphire - это не просто электромобиль, а настоящий технологический флагман. Мощность, динамика, роскошный салон, передовые системы безопасности и комфорта - все это должно было бы гарантировать высокую ликвидность на вторичном рынке. Но реальность оказалась иной. Даже минимальный пробег и идеальное состояние не спасли машину от стремительного падения стоимости.

Причины такого обвала цен на премиальные электрокары можно искать в нескольких направлениях. Во-первых, рынок новых электромобилей развивается настолько быстро, что даже самые свежие модели морально устаревают буквально за год. Во-вторых, покупатели дорогих машин все чаще предпочитают заказывать их под себя, а не брать уже готовые варианты. В-третьих, на фоне общего снижения цен на электромобили и появления новых конкурентов, даже такие эксклюзивные версии, как Sapphire, теряют в цене быстрее, чем ожидалось.

Интересно, что для покупателя эта сделка выглядит почти как подарок судьбы. Получить практически новый Lucid Air Sapphire с минимальным пробегом и полной заводской гарантией за сумму, на 30% меньшую от первоначальной, - редкая удача. Но для продавца это, безусловно, горький опыт. Вложить четверть миллиона долларов и потерять за несколько месяцев десятки тысяч - не то, на что рассчитывает владелец премиального электрокара.

Ситуация с Lucid Air Sapphire наглядно демонстрирует, насколько непредсказуемым стал рынок дорогих электромобилей. Сегодня даже самые продвинутые и редкие модели могут обесцениться буквально на глазах. И если раньше считалось, что премиальные авто держат цену лучше остальных, то теперь эта аксиома явно требует пересмотра.

Упомянутые модели: Lucid Air
Упомянутые марки: Lucid
