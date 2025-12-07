Почему новый электрокар Lucid Air Touring 2025 вызывает столько нареканий у владельца – неожиданные минусы и скрытые недостатки

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

7 декабря 2025, 14:21

Владелец Lucid Air Touring 2025 спустя полгода эксплуатации делится впечатлениями. Он столкнулся с рядом досадных неисправностей. Ожидания от премиального электрокара не оправдались. В материале раскрываются детали его опыта. Не все так радужно, как кажется на первый взгляд.

Покупка нового автомобиля всегда связана с ожиданиями комфорта, надежности и современных технологий. Особенно если речь идет о премиальном электрокаре, который обещает стать воплощением инноваций. Однако реальность иногда оказывается далека от идеала. Владелец Lucid Air Touring 2025, ездил на нем всего полгода и уже успел столкнуться с целым списком неприятных сюрпризов.

Среди основных проблем, с которыми ему пришлось иметь дело, — сбои в работе электроники, неоткрывающаяся крышка переднего багажника и отказавшая аудиосистема. Казалось бы, такие мелочи не должны омрачать впечатление от дорогого автомобиля, но когда они возникают регулярно, терпение начинает иссякать. По информации autoevolution, владелец отмечает, что многие функции машины работают нестабильно, а некоторые опции и вовсе перестают отвечать на команды.

Особое раздражение вызывает то, что часть неисправностей появляется спонтанно и исчезает так же неожиданно. Например, однажды утром владелец не смог открыть передний багажник, хотя накануне все работало исправно. В другой раз аудиосистема отказалась воспроизводить музыку, несмотря на то что все настройки были в порядке. Подобные сбои заставляют сомневаться в надежности даже самых продвинутых моделей.

Еще один неприятный момент — необходимость частых обращений в сервис. Несмотря на то что Lucid позиционирует себя как бренд, ориентированный на клиента, решить некоторые вопросы быстро не удается. Владелец отмечает, что диагностика и устранение неисправностей иногда затягиваются на недели, а запасных деталей приходится ждать дольше, чем хотелось бы. Это особенно обидно, когда речь идет о новом автомобиле, который только что сошел с конвейера.

В целом, опыт эксплуатации Lucid Air Touring 2025 оказался не таким радужным, как ожидалось. Вместо удовольствия от вождения и новых технологий владелец получил головную боль и постоянные переживания за исправность машины. Его история — напоминание о том, что даже самые современные электрокары могут преподнести неприятные сюрпризы, а покупка нового автомобиля не всегда гарантирует отсутствие проблем.

Упомянутые модели: Lucid Air
Упомянутые марки: Lucid
