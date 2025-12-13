Премиальный Lucid Gravity с пробегом 3 000 км выставлен на продажу — почему владелец спешит избавиться от новинки

Владелец Lucid Gravity 2026 года проехал 3 000 км и срочно продает электрокроссовер

Владелец нового Lucid Gravity Grand Touring из Флориды неожиданно решил расстаться с автомобилем после минимального пробега. Роскошный электрокроссовер с мощностью 828 л.с. и эксклюзивной отделкой оказался не по душе покупателю. Причины такого решения интригуют и вызывают вопросы. Подробности — в нашем материале.

В США на продажу выставлен практически новый Lucid Gravity Grand Touring 2026 года выпуска. Этот электрокроссовер, окрашенный в глубокий черный цвет Abyss Black и с интерьером Yosemite, оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 828 лошадиных сил. Автомобиль был куплен новым жителем Флориды, который, как выяснилось, очень быстро разочаровался в своей покупке.

Пробег машины составляет всего 1900 миль (3 050 км), что для такого класса техники практически ничто. Владелец признается, что его решение продать автомобиль связано исключительно с чувством разочарования после покупки. По его словам, никаких технических проблем или скрытых дефектов у кроссовера нет — просто эмоции от обладания дорогой новинкой оказались не такими, как ожидалось.

Фото: Cars & Bids / autoevolution

Lucid Gravity Grand Touring — одна из самых ожидаемых моделей на рынке электромобилей. Кроссовер сочетает в себе премиальный комфорт, передовые технологии и впечатляющую динамику. Два электромотора обеспечивают разгон до 100 км/ч за считанные секунды, а запас хода позволяет уверенно путешествовать на дальние расстояния. Внутри — просторный салон с отделкой из дорогих материалов и современная мультимедийная система.

Однако, как пишет autoevolution, даже такие характеристики не всегда гарантируют удовлетворение от покупки. Новый владелец, судя по всему, ожидал от автомобиля большего или просто понял, что электрокроссовер не соответствует его стилю жизни. В результате он решил избавиться от машины практически сразу после приобретения, не дождавшись даже первых серьезных поездок.

Ситуация с Lucid Gravity наглядно демонстрирует, что даже самые современные и дорогие автомобили могут не оправдать ожиданий своих владельцев. Причины разочарования могут быть самыми разными — от личных предпочтений до банального несоответствия ожиданий и реальности. Тем не менее, для потенциальных покупателей это шанс приобрести практически новый электрокроссовер по более выгодной цене.