Почему некоторые автомобили не теряют в цене — миф или реальность?

9 января 2026, 17:01
Владелец Mazda MX-5 Miata 2024 проехал 4700 км и не согласен с потерей стоимости
Владелец Mazda MX-5 Miata 2024 проехал 4700 км и не согласен с потерей стоимости
Mazda MX-5 Miata нового поколения - не просто спорткар, а культовый выбор для ценителей драйва. Владелец проехал почти 3 тысячи миль и не готов мириться с обесцениванием машины. Какой секрет скрывает этот японский родстер? Узнайте, почему он не спешит дешеветь.
Поколение ND Mazda MX-5 Miata давно стало символом лёгкости и чистого удовольствия от вождения. Этот компактный родстер, несмотря на скромные габариты, дарит эмоции, которые редко встретишь даже на куда более дорогих автомобилях. Многие водители, однажды попробовав «Миату», на долгие годы становятся её преданными фанатами. И это неудивительно: задний привод, точнейшая механика и минимализм в конструкции превращают каждый поворот в маленькое приключение.
Однако есть и другая сторона медали — вопрос стоимости. Как ни странно, даже спустя годы после выхода на рынок Mazda MX-5 Miata не спешит дешеветь. Например, один из владельцев новенькой версии 2024 года, проехав почти 4700 км, категорически не согласен с тем, что его машина должна терять в цене из-за пробега. Он уверен: Miata — это не просто транспорт, а инвестиция в эмоции и определённый стиль жизни.
В России, где рынок новых спорткаров переживает не лучшие времена, подобные истории вызывают особый интерес. Для многих автолюбителей покупка автомобиля — это не только вопрос практичности, но и способ самовыражения. MX-5 Miata, несмотря на свою относительную доступность, давно стала культовой машиной для тех, кто ценит драйв и индивидуальность. И, как показывает практика, такие автомобили не спешат терять в цене, даже если на одометре появляются новые километры.
По информации autoevolution, владелец такой «Миаты» не просто наслаждается каждой поездкой, но и тщательно следит за состоянием автомобиля. Его логика проста: если машина обслуживается по регламенту, не бита, не крашена и сохранила заводское состояние, то и цена на вторичном рынке должна оставаться достойной. Более того, спрос на подобные экземпляры только растёт, особенно среди молодых энтузиастов, которые ищут не просто транспорт, а источник вдохновения.
Интересно, что в последние годы на рынке подержанных автомобилей наблюдается настоящий бум на Mazda MX-5. Даже экземпляры с приличным пробегом уходят за солидные деньги. Причина проста: Miata — это не просто машина, а часть автомобильной культуры. Её ценят за честность, простоту и неподдельные эмоции за рулём. И, похоже, владельцы не намерены мириться с тем, что их автомобили должны дешеветь лишь из-за возраста или пробега. Для них это — вечная ценность.
Похожие материалы Мазда
-
26.11.2025, 20:17
На что обратить внимание при покупке подержанного Mazda MX-5 Miata ND
Mazda MX-5 Miata ND – культовый спорткар, который часто выбирают за драйв и легкость. Но у этой модели есть свои слабые места. Перед покупкой важно знать, где могут скрываться проблемы. В материале рассказываем, на что смотреть в первую очередь.Читать далее
-
19.08.2025, 08:53
Механика не сдается: самые мощные спорткары 2025 года с "ручкой"
В 2025 году, несмотря на повальное увлечение электромобилями и «автоматами», несколько культовых спорткаров по-прежнему доступны с механической коробкой передач. Рассказываем, какие модели сохранили драйверский характер и почему это важно для настоящих ценителей.Читать далее
-
28.12.2024, 16:17
Mazda отмечает 35-летие MX-5 Miata красивой спецверсией
В этом году родстеру Mazda MX-5 Miata исполняется 35 лет. С 1989 года модель успела сменить четыре поколения, а по всему миру было продано более 1,2 млн автомобилей. По случаю юбилея Mazda решила выпустить очень красивую спецверсию.Читать далее
-
02.10.2024, 07:11
Итоги 2-го этапа Авто Триатлона на Игора Драйв
В минувшую субботу, 29 сентября, на автодроме Игора Драйв прошел 2-го этап Авто Триатлона, в рамках которого любой желающий мог испытать себя и свой автомобиль. На главной трассе участникам предстояло пройти три испытания.Читать далее
-
02.09.2024, 07:44
Эксперты назвали 10 лучших подержанных автомобилей стоимостью менее 20 000 долларов
Эксперты американского издания Consumer Reports проанализировали актуальные предложения на рынке и назвали 10 самых надежных подержанных автомобилей стоимостью менее 20 000 долларов, что эквивалентно 1,8 млн рублей в пересчете по текущему курсу.Читать далее
-
25.10.2023, 11:39
Будущее Mazda «создано любовью к автомобилям»: новое купе это подтверждает
Компания Mazda привезла на автосалон Japan Mobility Show, проходящий в эти дни в Токио, невероятно красивый и сексуальный концепт Mazda Iconic SP с роторным двигателем и выдвижными фарами.Читать далее
-
03.03.2023, 12:36
Молодые автолюбители спасают «механику» от вымирания
На протяжении последних десятилетий спрос на машины с автоматической коробкой неуклонно рос, но в последнее время наметилась обратная тенденция. Покупатели начали целенаправленно выискивать автомобили с «механикой» и вовсе не для того, чтобы сэкономить.Читать далее
-
14.12.2022, 00:20
В США построят спорткар по проекту российского дизайнера
Американское тюнинг-ателье Xenex Motorsport анонсировало новый проект – эксклюзивный спорткар MX Speedster, базирующийся на шасси родстера Mazda MX-5 первого поколения. Дизайн нового кузова разрабатывал российский специалист.Читать далее
-
05.09.2022, 17:25
Британцы выбрали самые надежные автомобили: в первой пятерке ни одного европейского бренда
Результатами очередного исследования надежности автомобилей поделилось британское агентство Warrantywise. Каждый год эксперты анализируют количество обращений в сервис для машин в возрасте от 3 до 10 лет.Читать далее
-
18.02.2022, 15:30
Спорткары, доказавшие, что за надежность не обязательно дорого платить
Европейские спорткары всегда отпугивали покупателей не только своей стоимостью, но и расходами на содержание. Зато японские производители сумели доказать, что спорткар это не всегда дорогая и ненадежная игрушка! Американский портал Hotcars.com составил список лучших и относительно недорогих спорткаров. Читать далее
Похожие материалы Мазда
-
26.11.2025, 20:17
На что обратить внимание при покупке подержанного Mazda MX-5 Miata ND
Mazda MX-5 Miata ND – культовый спорткар, который часто выбирают за драйв и легкость. Но у этой модели есть свои слабые места. Перед покупкой важно знать, где могут скрываться проблемы. В материале рассказываем, на что смотреть в первую очередь.Читать далее
-
19.08.2025, 08:53
Механика не сдается: самые мощные спорткары 2025 года с "ручкой"
В 2025 году, несмотря на повальное увлечение электромобилями и «автоматами», несколько культовых спорткаров по-прежнему доступны с механической коробкой передач. Рассказываем, какие модели сохранили драйверский характер и почему это важно для настоящих ценителей.Читать далее
-
28.12.2024, 16:17
Mazda отмечает 35-летие MX-5 Miata красивой спецверсией
В этом году родстеру Mazda MX-5 Miata исполняется 35 лет. С 1989 года модель успела сменить четыре поколения, а по всему миру было продано более 1,2 млн автомобилей. По случаю юбилея Mazda решила выпустить очень красивую спецверсию.Читать далее
-
02.10.2024, 07:11
Итоги 2-го этапа Авто Триатлона на Игора Драйв
В минувшую субботу, 29 сентября, на автодроме Игора Драйв прошел 2-го этап Авто Триатлона, в рамках которого любой желающий мог испытать себя и свой автомобиль. На главной трассе участникам предстояло пройти три испытания.Читать далее
-
02.09.2024, 07:44
Эксперты назвали 10 лучших подержанных автомобилей стоимостью менее 20 000 долларов
Эксперты американского издания Consumer Reports проанализировали актуальные предложения на рынке и назвали 10 самых надежных подержанных автомобилей стоимостью менее 20 000 долларов, что эквивалентно 1,8 млн рублей в пересчете по текущему курсу.Читать далее
-
25.10.2023, 11:39
Будущее Mazda «создано любовью к автомобилям»: новое купе это подтверждает
Компания Mazda привезла на автосалон Japan Mobility Show, проходящий в эти дни в Токио, невероятно красивый и сексуальный концепт Mazda Iconic SP с роторным двигателем и выдвижными фарами.Читать далее
-
03.03.2023, 12:36
Молодые автолюбители спасают «механику» от вымирания
На протяжении последних десятилетий спрос на машины с автоматической коробкой неуклонно рос, но в последнее время наметилась обратная тенденция. Покупатели начали целенаправленно выискивать автомобили с «механикой» и вовсе не для того, чтобы сэкономить.Читать далее
-
14.12.2022, 00:20
В США построят спорткар по проекту российского дизайнера
Американское тюнинг-ателье Xenex Motorsport анонсировало новый проект – эксклюзивный спорткар MX Speedster, базирующийся на шасси родстера Mazda MX-5 первого поколения. Дизайн нового кузова разрабатывал российский специалист.Читать далее
-
05.09.2022, 17:25
Британцы выбрали самые надежные автомобили: в первой пятерке ни одного европейского бренда
Результатами очередного исследования надежности автомобилей поделилось британское агентство Warrantywise. Каждый год эксперты анализируют количество обращений в сервис для машин в возрасте от 3 до 10 лет.Читать далее
-
18.02.2022, 15:30
Спорткары, доказавшие, что за надежность не обязательно дорого платить
Европейские спорткары всегда отпугивали покупателей не только своей стоимостью, но и расходами на содержание. Зато японские производители сумели доказать, что спорткар это не всегда дорогая и ненадежная игрушка! Американский портал Hotcars.com составил список лучших и относительно недорогих спорткаров. Читать далее