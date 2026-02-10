Редкий Mercedes-AMG G 63 с минимальным пробегом не ушел с аукциона несмотря на максимальную ставку

Владелец Mercedes-AMG G 63 2026 года отказался продавать внедорожник по цене покупки

В США владелец нового Mercedes-AMG G 63 2026 года с пробегом менее 500 км не согласился расстаться с автомобилем даже за ту же сумму, что потратил на покупку. Почему такие решения принимают владельцы премиальных внедорожников - вопрос открытый.

История с Mercedes-AMG G 63 2026 модельного года, который не ушел с аукциона даже по цене покупки, показывает, как изменился рынок премиальных автомобилей. Владелец внедорожника, купленного в 2025 года за 215 485 долларов, выставил его на онлайн-аукцион Cars&Bids. Максимальная ставка составила ровно такую ​​же сумму — 215 485 долларов. Однако продавец отказался принять решение, несмотря на то, что автомобиль практически новый и имеет пробег - менее 300 миль (около 500 км).

Этот Mercedes-AMG G 63 отличается не только свежестью, но и богатой комплектацией. Внедорожник оснащен пакетом AMG Night, который включает в себя затемненную оптику, декоративные элементы из темного хрома, защиту цвета, а также черные вставки в бампере. В салоне - Superior Line, сиденья с активным массажем и вентиляцией, приборная панель, обтянутая кожей Nappa и эксклюзивный пакет Manufaktur Interior Package Plus. Среди прочего - аудиосистема Burmester, карбоновые вставки, 22-дюймовые диски и блокируемые поочередно дифференциалы.

Под капотом — хорошо знакомый 4,0-литровый V8 с турбонаддувом и мягкой гибридной надстройкой. Мощность - 577 л.с. и 850 Нм крутящего момента, разгон до 97 км/ч занимает всего 4,2 секунды. Коробка - девятиступенчатый автомат, привод - полный. Автомобиль не попадал в аварию.

Внешне внедорожник выполнен в цвете Polar White, а салон - в сочетании Manufaktur Red Pepper и черного. Единственное изменение - тонировка стекол. В комплект входят два ключа, руководство пользователя, оригинальные коврики и полный рабочий лист.

Причины, по которым владелец решил расстаться с автомобилем, так и остались неизвестными. Не исключено, что речь идет о финансовых обстоятельствах или изменении жизненных планов. Однако факт остается фактом: даже когда аукционная ставка достигла суммы покупки, продавец не захотел расставаться с машиной.

Ситуация с этим Mercedes-AMG G 63 демонстрирует, как изменились ожидания владельцев премиальных автомобилей. Вопрос о стоимости таких машин остается открытым, особенно на фоне изменения рынка и роста количества предложений в сегменте люксовых внедорожников.