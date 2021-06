Владелец наблюдал, как его Hyundai медленно уходит под землю и ничего не мог сделать

Инцидент произошел в минувшие выходные в Индии. Земля разверзлась ровно под припаркованным Hyundai Venue. Кроссовер начал медленно уходить под землю, а владельцу оставалось лишь снимать происходящее на смартфон. Видео стало вирусным. Появились шутки, что симпатичный компактный кроссовер забрали себе подземные жители.

Около 8:30 утра в воскресенье на стоянке возле жилого дома в Мумбаи (Индия) асфальт под синим Hyundai Venue 67-летнего доктора Кирана Доши начал проседать. Это заметил сотрудник расположенной поблизости автомойки и немедленно связался с хозяином машины. Однако Доши ничего не мог сделать, и вскоре автомобиль полностью ушел под землю. К счастью, во время инцидента в нем никого не было.

#WATCH| Car sinks into the ground in Mumbai's #Ghatkopar amid heavy rainfall pic.twitter.com/i3bbmqaN6x