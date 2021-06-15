Владелец наблюдал, как его Hyundai медленно уходит под землю и ничего не мог сделать
Около 8:30 утра в воскресенье на стоянке возле жилого дома в Мумбаи (Индия) асфальт под синим Hyundai Venue 67-летнего доктора Кирана Доши начал проседать. Это заметил сотрудник расположенной поблизости автомойки и немедленно связался с хозяином машины. Однако Доши ничего не мог сделать, и вскоре автомобиль полностью ушел под землю. К счастью, во время инцидента в нем никого не было.
#WATCH| Car sinks into the ground in Mumbai's #Ghatkopar amid heavy rainfall pic.twitter.com/i3bbmqaN6x— TOI Mumbai (@TOIMumbai) June 13, 2021
Как выяснил 110KM.RU, парковочное место располагалось ровно над старым колодцем. Колодец глубиной порядка 12 метров был построен вместе с жилым комплексом около 80 лет назад. Примерно 40 лет назад его забетонировали, чтобы устроить парковку для местных жителей. Власти обвинили в произошедшем сильный дождь и переложили ответственность на собственников земли.
Операция по вызволению затонувшего Hyundai продолжалась 12 часов. Сначала спасатели откачали воду из колодца погружными насосами, затем при помощи крана подняли кроссовер на свет божий. Работы завершились только к вечеру.
Finally !! Car Out from Sinkhole. Watch live rescue video. #Ghatkopar #Carsink @indiatvnews pic.twitter.com/haKQSgc8vq— Namrata Arvind Dubey (@namrata_INDIATV) June 13, 2021
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