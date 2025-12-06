Редкий Mustang простоял в пыли два десятилетия – сможет ли авто вернуться к жизни

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

6 декабря 2025, 16:15

Владелец нашел свой Ford Mustang 1965 после 20 лет в сарае и решил вернуть ему блеск

Классический Ford Mustang 1965 года впервые за 20 лет покинул сарай. Владелец решил вернуть машине заводской вид и обратился к профессионалам. Автомобиль покрыт толстым слоем пыли, ржавчины и грязи. Процесс восстановления обещает быть непростым и захватывающим. Как изменится легендарное купе после долгого забвения – читайте далее.

Двадцать лет назад Ford Mustang 1965 года выпуска оказался заперт в старом сарае, где о нём практически забыли. За долгие годы автомобиль покрылся толстым слоем пыли, а его кузов и детали серьёзно пострадали от влаги и времени. Наконец, владелец решил вернуть к жизни этот старинный купе и обратился к специалистам по детейлингу, чтобы те восстановили машину, максимально приблизив её к заводскому состоянию.

Когда двери сарая открылись, «Мустанг» впервые за два десятилетия увидел дневной свет. Солнечные лучи мгновенно обнажили все последствия долгого простоя: на кузове проступила ржавчина, стёкла были покрыты мутным налётом, а салон буквально утонул в пыли и мусоре. Внутри стоял запах сырости, обивка и пластиковые элементы требовали тщательной очистки. Несмотря на это, автомобиль сохранил свой характерный силуэт и узнаваемые черты, ценимые поклонниками классики.

Восстановление такой машины — сложная задача. Мастера действовали осторожно, чтобы не повредить оригинальные детали. Сначала они удалили крупный мусор и основной слой пыли, после чего приступили к аккуратной очистке кузова и салона специальными средствами. Особое внимание уделили хромированным деталям и эмблемам, которые за годы утратили былой блеск. Каждый этап требовал терпения и скрупулёзности, ведь цель состояла не просто в мойке, а в возвращении аутентичного вида и сохранении исторической ценности.

Как сообщает autoevolution, процесс восстановления займёт не один день. Специалисты планируют не только очистку, но и полную проверку технического состояния. Возможно, потребуется замена резиновых уплотнителей, восстановление лако-красочного покрытия и ремонт электрики. Однако владелец надеется, что после всех работ «Мустанг» снова будет радовать глаз и, возможно, даже вернётся на дорогу.

История этого автомобиля — наглядный пример того, как время и забвение могут повлиять даже на культовые модели. Но благодаря энтузиазму владельца и мастерству реставраторов у классического «Мустанга» есть все шансы обрести вторую жизнь. Остаётся только ждать, как он предстанет после полного преображения.

Упомянутые модели: Ford Mustang
Упомянутые марки: Ford
