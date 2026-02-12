Почему почти новый спорткар Nissan Z с уникальным цветом и механикой ушел с аукциона дешевле покупки

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

12 февраля 2026, 21:14

Редкий Nissan Z 2024 года с ярким желтым кузовом и механической коробкой был продан на аукционе всего после 68 миль пробега. Владелец потерял значительную сумму, несмотря на уникальную комплектацию. Что стоит за этим трендом - разбираемся.

История с продажей почти нового Nissan Z 2024 года в редкой комплектации показывает, как быстро могут измениться приоритеты на рынке автомобилей. Машина с пробегом всего 68 миль, окрашенная в эффектный желтый цвет Ikazuchi Yellow Tricoat и оснащенная черным тканевым салоном, была куплена за 46 195 долларов, а спустя короткое время ушла с аукциона за 40 000 долларов. Потеря в цене составила более 6 тысяч долларов - и при этом речь идет о весьма необычной версии с механической коробкой передач и 3,0-литровым двигателем V6 с турбонаддувом.

Почему такой автомобиль, который еще недавно был желанным для энтузиастов, оказался не столь востребованным? Во-первых, даже уникальные комплектации не всегда сохраняют стоимость. В условиях, когда рынок насыщен предложениями, интерес к новым спорткарам постепенно смещается в сторону электрификации и кроссоверов, даже редкие версии могут потерять в цене быстрее, чем ожидалось. Во-вторых, покупатели стали настороже: они внимательно изучают не только технические характеристики, но и планируют дальнейшие перепродажи.

Интересно, что подобные случаи становятся все более частными. Например, недавно на аукционе был выставлен BMW Z4 M40i с минимальным пробегом и топовой комплектацией, что также вызвало ажиотаж среди коллекционеров. Подробнее о том, почему такие автомобили привлекают внимание ценителей, можно узнать в материалах о редком родстере BMW Z4 M40i с минимальным пробегом .

Возвращаясь к Nissan Z, стоит отметить, что сочетание яркой внешности, классической механики и мощного двигателя сегодня уже не обеспечивает стабильность для владельца. Даже если автомобиль практически не эксплуатировался, рынок диктует свои правила. В условиях, когда спрос на подобные машины становится все более нишевым, покупатели выбирают другие авто, а даже такие эффективные экземпляры могут быстро потерять в цене.

Впрочем, для настоящих фанатов марки и коллекционеров подобные лоты по-прежнему имеют интерес. Но сохранить вложенные средства становится все сложнее. Эта история - еще одно напоминание о том, что автомобильный рынок сегодня изменчив, редкость и уникальность не всегда означают инвестиционную привлекательность.

Упомянутые модели: Nissan Z
Упомянутые марки: Nissan
