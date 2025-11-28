Как Mercedes-AMG G 63 2026 года стал выгодной инвестицией – неожиданный поворот на рынке премиальных внедорожников

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 20:46

Владелец перепродал Mercedes-AMG G 63 2026 года через месяц и заработал крупную сумму

Владелец перепродал Mercedes-AMG G 63 2026 года через месяц и заработал крупную сумму

Как Mercedes-AMG G 63 2026 года стал выгодной инвестицией – неожиданный поворот на рынке премиальных внедорожников

Владелец перепродал Mercedes-AMG G 63 2026 года через месяц и заработал крупную сумму

Владелец Mercedes-AMG G 63 2026 года решил расстаться с автомобилем всего через месяц после покупки. Машина с минимальным пробегом ушла новому хозяину по цене, значительно превышающей изначальную. Почему такие сделки становятся все более популярными и что привлекает покупателей к люксовым внедорожникам – читайте в нашем материале.

Владелец Mercedes-AMG G 63 2026 года решил расстаться с автомобилем всего через месяц после покупки. Машина с минимальным пробегом ушла новому хозяину по цене, значительно превышающей изначальную. Почему такие сделки становятся все более популярными и что привлекает покупателей к люксовым внедорожникам – читайте в нашем материале.

Покупка нового автомобиля обычно сопровождается потерей стоимости уже в первые месяцы эксплуатации. Однако бывают исключения, когда владелец не только не теряет в деньгах, но и получает ощутимую прибыль. Именно такая история произошла с Mercedes-AMG G 63 2026 года выпуска, который недавно сменил владельца всего через месяц после первой регистрации.

Первый хозяин приобрел этот внедорожник в октябре 2025 года за 216 385 долларов (16,9 млн рублей). За короткое время на одометре оказалось всего около 350 миль, что эквивалентно примерно 560 километрам. Спустя месяц автомобиль был выставлен на продажу и передан новому владельцу за 245 000 долларов (19,16 млн рублей). Таким образом, прежний собственник заработал 28 615 долларов, практически не используя машину.

Причины столь резкого подорожания остаются загадкой. Возможно, владелец просто решил воспользоваться удачным моментом на рынке. К слову, ранее он также реализовал Bentley Flying Spur S Hybrid 2023 года, который был продан за 154 500 долларов при пробеге чуть более 17 700 километров. Оба автомобиля отличались богатой комплектацией и внешним видом.

Mercedes-AMG G 63, о котором идет речь, выполнен в цвете Polar White с салоном Manufaktur Red Pepper и черными акцентами. Внутри – премиальная отделка из кожи Nappa с ромбовидной прострочкой, логотипы AMG на сиденьях и ковриках, вентиляция и массаж передних кресел, карбоновые вставки, аудиосистема Burmester, пакет AMG Night, панорамный люк, блокируемые дифференциалы и 22-дюймовые матовые черные диски. Такой набор опций делает автомобиль особенно желанным для ценителей роскоши и стиля.

Под капотом установлен 4,0-литровый V8 с турбонаддувом и мягкой гибридной системой. Мотор работает в паре с 9-ступенчатым автоматом, выдавая 577 л.с. и 850 Нм крутящего момента, который передается на все четыре колеса. Несмотря на значительные габариты и форму, напоминающую кирпич, внедорожник разгоняется до 100 км/ч всего за 4,5 секунды.

Автомобиль не проходил сервисное обслуживание из-за минимального пробега и не имел никаких дефектов. В комплекте – два ключа, без дополнительных аксессуаров. 

Интересно, что этот Mercedes-AMG G 63 уже мелькал в новостях: неделю назад он участвовал в онлайн-аукционе, но тогда не был продан. В итоге сделка состоялась уже после завершения торгов.

Готовы ли вы заплатить 245 тысяч долларов за такой внедорожник? Похоже, для некоторых покупателей Mercedes-AMG G 63 становится не только частью роскоши, но и выгодной инвестицией.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Иркутск Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться