Как Mercedes-AMG G 63 2026 года стал выгодной инвестицией – неожиданный поворот на рынке премиальных внедорожников

Владелец перепродал Mercedes-AMG G 63 2026 года через месяц и заработал крупную сумму

Владелец Mercedes-AMG G 63 2026 года решил расстаться с автомобилем всего через месяц после покупки. Машина с минимальным пробегом ушла новому хозяину по цене, значительно превышающей изначальную. Почему такие сделки становятся все более популярными и что привлекает покупателей к люксовым внедорожникам – читайте в нашем материале.

Владелец Mercedes-AMG G 63 2026 года решил расстаться с автомобилем всего через месяц после покупки. Машина с минимальным пробегом ушла новому хозяину по цене, значительно превышающей изначальную. Почему такие сделки становятся все более популярными и что привлекает покупателей к люксовым внедорожникам – читайте в нашем материале.

Покупка нового автомобиля обычно сопровождается потерей стоимости уже в первые месяцы эксплуатации. Однако бывают исключения, когда владелец не только не теряет в деньгах, но и получает ощутимую прибыль. Именно такая история произошла с Mercedes-AMG G 63 2026 года выпуска, который недавно сменил владельца всего через месяц после первой регистрации.

Первый хозяин приобрел этот внедорожник в октябре 2025 года за 216 385 долларов (16,9 млн рублей). За короткое время на одометре оказалось всего около 350 миль, что эквивалентно примерно 560 километрам. Спустя месяц автомобиль был выставлен на продажу и передан новому владельцу за 245 000 долларов (19,16 млн рублей). Таким образом, прежний собственник заработал 28 615 долларов, практически не используя машину.

Причины столь резкого подорожания остаются загадкой. Возможно, владелец просто решил воспользоваться удачным моментом на рынке. К слову, ранее он также реализовал Bentley Flying Spur S Hybrid 2023 года, который был продан за 154 500 долларов при пробеге чуть более 17 700 километров. Оба автомобиля отличались богатой комплектацией и внешним видом.

Mercedes-AMG G 63, о котором идет речь, выполнен в цвете Polar White с салоном Manufaktur Red Pepper и черными акцентами. Внутри – премиальная отделка из кожи Nappa с ромбовидной прострочкой, логотипы AMG на сиденьях и ковриках, вентиляция и массаж передних кресел, карбоновые вставки, аудиосистема Burmester, пакет AMG Night, панорамный люк, блокируемые дифференциалы и 22-дюймовые матовые черные диски. Такой набор опций делает автомобиль особенно желанным для ценителей роскоши и стиля.

Под капотом установлен 4,0-литровый V8 с турбонаддувом и мягкой гибридной системой. Мотор работает в паре с 9-ступенчатым автоматом, выдавая 577 л.с. и 850 Нм крутящего момента, который передается на все четыре колеса. Несмотря на значительные габариты и форму, напоминающую кирпич, внедорожник разгоняется до 100 км/ч всего за 4,5 секунды.

Автомобиль не проходил сервисное обслуживание из-за минимального пробега и не имел никаких дефектов. В комплекте – два ключа, без дополнительных аксессуаров.

Интересно, что этот Mercedes-AMG G 63 уже мелькал в новостях: неделю назад он участвовал в онлайн-аукционе, но тогда не был продан. В итоге сделка состоялась уже после завершения торгов.

Готовы ли вы заплатить 245 тысяч долларов за такой внедорожник? Похоже, для некоторых покупателей Mercedes-AMG G 63 становится не только частью роскоши, но и выгодной инвестицией.