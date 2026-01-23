Редкий шанс купить кабриолет с минимальным пробегом — почему так бывает?

Владелец почти не ездил на новом Chevrolet Camaro и выставил его на продажу — в чем причина разочарования

В 2023 году мужчина купил Chevrolet Camaro 2SS Convertible и почти не пользовался им. Пробег - менее 3 200 км. Теперь автомобиль с чистым титулом из Флориды ищет нового владельца. Причина продажи не раскрывается.

Потратить более 50 тысяч долларов на новый кабриолет, а потом практически не выезжать на нем из гаража - звучит как странная прихоть, но именно так поступил владелец Chevrolet Camaro 2SS Convertible 2023 года. Машина была куплена в октябре 2023 года, и с тех пор ее пробег увеличился всего на 3 200 км. Теперь этот почти новый автомобиль выставлен на продажу, и обоснование такого решения остается загадкой.

Chevrolet Camaro 2SS Convertible, о котором идет речь, сохранился в идеальном состоянии. Владелец утверждает, что автомобиль не попадал в аварию, пробег полностью соответствует. Машина оформлена на чистом титуле Флориды, а ее внешний вид - черный кузов и ярко-красный салон Adrenaline Red - сразу привлекает внимание. Внутри - полный набор опций: проекционный фонарь, кожаная отделка, вентилируемые и подогреваемые передние сиденья с электрорегулировками. Все это обеспечивает статус и комфорт модели.

Техническая часть тоже не разочаровывает поклонников американских маслкаров. Под капотом - атмосферный V8 мощностью 6,2 литра серии LT1, выдающий 455 лошадиных сил и 617 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 10-ступенчатый автомат и полный привод. Да, это не топовый ZL1, который может похвастаться 650 л.с., но и такой Camaro способен подарить эмоции за рулем. В комплектации — тормоза Brembo, дифференциал и эффектные 20-дюймовые диски Carbon Flash. Мягкая крыша с электроприводом позволит наслаждаться солнцем в любой момент.

Состояние автомобиля практически идеальное. Единственный нюанс - аккуратно подкрашенный скол на правой двери, который сложно заметить без тщательного осмотра. За время владения Camaro своевременно проходил сервисное обслуживание: замена масла и фильтра проводилась при пробеге 1 500 км. В комплект к машине входят руководство пользователя, заводская наклейка на стекло, комплект ковриков и два переключателя.

Продажа проходит на аукционе, который завершится 29 января 2026 года. На момент подготовки материала максимальная цена достигла 35 000 долларов, но резервная цена пока не преодолела отметки. Для тех, кто давно мечтал о почти новом авто без тюнинга и с незначительным пробегом, это действительно редкая возможность.