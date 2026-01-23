Редкий шанс купить кабриолет с минимальным пробегом — почему так бывает?

23 января 2026, 06:45
Владелец почти не ездил на новом Chevrolet Camaro и выставил его на продажу — в чем причина разочарования
Владелец почти не ездил на новом Chevrolet Camaro и выставил его на продажу — в чем причина разочарования
В 2023 году мужчина купил Chevrolet Camaro 2SS Convertible и почти не пользовался им. Пробег - менее 3 200 км. Теперь автомобиль с чистым титулом из Флориды ищет нового владельца. Причина продажи не раскрывается.
Потратить более 50 тысяч долларов на новый кабриолет, а потом практически не выезжать на нем из гаража - звучит как странная прихоть, но именно так поступил владелец Chevrolet Camaro 2SS Convertible 2023 года. Машина была куплена в октябре 2023 года, и с тех пор ее пробег увеличился всего на 3 200 км. Теперь этот почти новый автомобиль выставлен на продажу, и обоснование такого решения остается загадкой.
Chevrolet Camaro 2SS Convertible, о котором идет речь, сохранился в идеальном состоянии. Владелец утверждает, что автомобиль не попадал в аварию, пробег полностью соответствует. Машина оформлена на чистом титуле Флориды, а ее внешний вид - черный кузов и ярко-красный салон Adrenaline Red - сразу привлекает внимание. Внутри - полный набор опций: проекционный фонарь, кожаная отделка, вентилируемые и подогреваемые передние сиденья с электрорегулировками. Все это обеспечивает статус и комфорт модели.
Техническая часть тоже не разочаровывает поклонников американских маслкаров. Под капотом - атмосферный V8 мощностью 6,2 литра серии LT1, выдающий 455 лошадиных сил и 617 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 10-ступенчатый автомат и полный привод. Да, это не топовый ZL1, который может похвастаться 650 л.с., но и такой Camaro способен подарить эмоции за рулем. В комплектации — тормоза Brembo, дифференциал и эффектные 20-дюймовые диски Carbon Flash. Мягкая крыша с электроприводом позволит наслаждаться солнцем в любой момент.
Состояние автомобиля практически идеальное. Единственный нюанс - аккуратно подкрашенный скол на правой двери, который сложно заметить без тщательного осмотра. За время владения Camaro своевременно проходил сервисное обслуживание: замена масла и фильтра проводилась при пробеге 1 500 км. В комплект к машине входят руководство пользователя, заводская наклейка на стекло, комплект ковриков и два переключателя.
Продажа проходит на аукционе, который завершится 29 января 2026 года. На момент подготовки материала максимальная цена достигла 35 000 долларов, но резервная цена пока не преодолела отметки. Для тех, кто давно мечтал о почти новом авто без тюнинга и с незначительным пробегом, это действительно редкая возможность.
Похожие материалы Шевроле
-
21.01.2026, 07:26
Редкий Chevrolet Camaro RS/SS 1968 года с уникальными опциями и мощным мотором выставлен на продажу
В продаже появился Chevrolet Camaro 1968 года с редчайшими опциями. Автомобиль в отличном состоянии и не требует реставрации. Модель оснащена пакетом RS/SS и мощным двигателем. Некоторые опции встречаются крайне редко. Подробности - в материале.Читать далее
-
19.01.2026, 10:18
Редкий Chevrolet Camaro 1968 года: как одна семья не расстается с легендой почти 60 лет
В 1968 году Chevrolet выпустил тысячи Camaro, но лишь один из них стал семейной реликвией. Этот автомобиль едва не лишил первого владельца прав. Как так получилось? Почему машина не покидала одну семью десятилетиями? Неожиданные подробности ждут вас.Читать далее
-
12.01.2026, 13:10
Разбитый Chevrolet Camaro ZL1 2023 года с целым мотором выставлен на аукцион
В Калифорнии на аукционе появится Chevrolet Camaro ZL1 2023 года после серьезной аварии. Автомобиль получил серьезные повреждения, но двигатель V8 с наддувом остался невредим. Машина имеет статус утилизированной и неизвестный пробег. Интересно, сколько за нее дадут?Читать далее
-
25.12.2025, 12:11
Владелец вернул угнанный Chevrolet Camaro ZL1, но теперь спешит избавиться от него
История с угоном и возвратом Camaro ZL1 получила неожиданный поворот. Владелец не спешит радоваться возвращению. Автомобиль сохранил привлекательность, но есть нюансы. Что заставило его задуматься о продаже? Подробности - в материале.Читать далее
-
21.12.2025, 20:38
Редкий Chevrolet Camaro 1969 года вернулся на дороги после 30 лет простоя
В 1969 году автомобильный мир пережил множество ярких событий. Некоторые модели стали настоящими легендами. Один из таких автомобилей - Chevrolet Camaro, который долгие годы стоял без движения. Теперь он снова на ходу и выглядит лучше, чем можно было ожидать. История этого авто удивляет и вдохновляет.Читать далее
-
09.12.2025, 05:54
Chevrolet Camaro устроил дуэль с двумя Corvette и показал 10-секундный результат
На трассе Island Dragway в Нью-Джерси Camaro пятого поколения бросил вызов двум Corvette. Один из Corvette выдал идеальные 10 секунд на четверти мили. Camaro тоже не отстал и выиграл напряженную гонку с результатом 10,2 секунды. Узнайте, как развивалась битва американских спорткаров.Читать далее
-
08.12.2025, 13:40
Редкий Chevrolet Camaro 1969 года из сарая превратился в современный маслкар мечты
В Огайо нашли уникальный Chevrolet Camaro 1969 года. Машину восстановили с современными доработками. Владелец потратил на проект более десяти лет. Автомобиль получил престижную награду и теперь выставлен на продажу. История реставрации удивляет деталями и подходом.Читать далее
-
07.12.2025, 16:02
Виртуальный тюнинг Chevrolet Camaro Z28 четвертого поколения удивил фанатов
Виртуальный тюнинг классического Chevrolet Camaro Z28 четвертого поколения вызвал бурю эмоций. Художник представил агрессивный обвес и современные детали. Дизайн вдохновлен легендарными гоночными Trans Am. Оцените, как изменился культовый маслкар.Читать далее
-
29.11.2025, 10:36
Прототип Yenko Camaro 1969 года, нарушивший правила Chevrolet, выставлен на продажу
В эпоху маслкаров не только заводы, но и дилеры творили историю. Дон Йенко стал символом борьбы с корпоративными ограничениями. Его уникальный Camaro 1969 года снова на рынке. Почему этот автомобиль так важен для коллекционеров? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
29.11.2025, 09:21
Необычный гибрид: Pontiac Trans Am 1969 года на базе Camaro 2SS 2020 года
Этот автомобиль сразу бросается в глаза. Внешне он напоминает легенду прошлого, но скрывает современную начинку. Автор проекта объединил два поколения американских маслкаров. Итог получился неожиданным и интригующим. Хотите узнать, что скрывается под капотом?Читать далее
