Редкий суперкар Porsche Carrera GT простоял без движения несколько лет — чем это обернулось для владельца

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

26 февраля 2026, 20:46

Владелец Porsche Carrera GT 2005 года потратил 6,9 млн рублей на обслуживание после простоя

Porsche Carrera GT 2005 года - автомобиль, который редко появляется на дорогах, а его обслуживание может обойтись в целое состояние. История одного владельца показывает, к чему приводит длительный простой даже у культовых спорткаров. Почему такие случаи становятся все более частыми - разбираемся в деталях.

История с Porsche Carrera GT 2005 года, который несколько лет провел без движения, наглядно показала, что даже самые дорогие и редкие автомобили требуют не только вложений при покупке, но и постоянного внимания. Владелец этого суперкара, решивший не эксплуатировать машину, столкнулся с неожиданными последствиями: счет за обслуживание после простоя составил значительные 89 тысяч долларов, что по нынешнему курсу составило 6,9 миллионов рублей.

Такие размеры могут показаться абсурдными, но для автомобилей такого класса это, кстати, не редкость. Длительный простой приводит к деградации технических жидкостей, высыханию уплотнителей, деталей оборудования и даже повреждению сложных электронных систем. В результате, чтобы вернуть машину в рабочее состояние, приходится менять не только расходники, но и дорогостоящие узлы - от тормозной системы до элементов двигателя.

Особенно остро эта проблема проявляется среди коллекционных моделей, которые владельцы предпочитают хранить в гаражах, надеясь на рост стоимости. Однако практика показывает: если автомобиль не будет поддерживаться в рабочем состоянии, потенциальные выгоды от инвестиций могут обернуться основными расходами. В случае с Carrera GT, редкость и сложность конструкции только усугубили ситуацию - найти оригинальные детали и специалисты, способных грамотно проводить обслуживание, становится все сложнее и дороже.

Эксперты отмечают, что подобные истории становятся все более частыми на фоне роста интереса к коллекционным автомобилям. Владельцы, рассчитывающие на беззаботное хранение, сталкиваются с реальностью: даже если машина не выезжает на дорогу, она требует регулярного технического обслуживания. В противном случае счет на восстановление может превысить стоимость нового автомобиля массового сегмента.

В итоге, случай с этим Porsche Carrera GT - наглядное напоминание для всех, кто мечтает о суперкарах: роскошь владения такими машинами - это не только удовольствие, но и серьезная ответственность. В противном случае даже самый желанный автомобиль может превратиться в источник неожиданных расходов.

Упомянутые модели: Porsche Carrera GT
Упомянутые марки: Porsche
Похожие материалы Порше

