Редкий Pontiac GTO 1967 года после 12 лет реставрации ищет нового владельца – сколько стоит мечта

7 декабря 2025, 20:38
Владелец потратил 12 лет на восстановление Pontiac GTO 1967 года и выставил его на продажу
Двенадцать лет кропотливой работы и тысячи часов в гараже. Владелец завершил восстановление культового Pontiac GTO 1967 года и решил расстаться с ним. Сколько стоит такой труд? Почему он решился на продажу? История, которая не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.
Двенадцать лет назад один энтузиаст приобрел Pontiac GTO 1967 года, мечтая вдохнуть в легендарный маслкар новую жизнь. С тех пор его гараж стал настоящей мастерской, где каждую свободную минуту он посвящал восстановлению культового автомобиля. За эти годы было потрачено не только огромное количество времени, но и немало сил, терпения и средств.
Владелец тщательно подбирал детали, искал лучшие решения для каждой мелочи, чтобы вернуть машине аутентичный облик и характер. Каждый этап реставрации требовал особого подхода: от поиска оригинальных запчастей до сложной работы с кузовом и салоном. Иногда приходилось ждать месяцами, пока нужная деталь появится в продаже, а иногда – изготавливать ее на заказ.
Когда проект наконец был завершен, перед глазами предстал практически новый Pontiac GTO – автомобиль, который способен вызвать восторг даже у самых искушенных коллекционеров. Восстановленный до мельчайших деталей, он стал настоящей гордостью своего владельца. Однако, как это часто бывает, после стольких лет работы пришло время расстаться с результатом своего труда.
Решение выставить автомобиль на продажу далось нелегко. За годы реставрации машина стала частью жизни, а каждый винтик и болт – напоминанием о пройденном пути. Тем не менее, владелец решил, что пришло время двигаться дальше и дать шанс другому ценителю классики насладиться этим уникальным Pontiac GTO.
Сколько стоит 12 лет упорной работы и тысячи часов, проведенных в гараже? Ответ на этот вопрос теперь зависит от того, насколько высоко ценят подобные проекты коллекционеры и поклонники американских маслкаров. По информации autoevolution, автомобиль уже выставлен на продажу, и теперь судьба редкого GTO зависит от интереса покупателей.
История этого Pontiac GTO – не просто рассказ о реставрации старого автомобиля. Это пример того, как страсть к технике, внимание к деталям и желание сохранить автомобильную историю могут превратиться в многолетний проект, результатом которого становится не только восстановленная машина, но и личная победа над временем.
