Редкий Dodge Charger стал кабриолетом с огромным двигателем – как это удалось владельцу

2 декабря 2025, 15:02
Владелец превратил Dodge Charger 1968 года в кабриолет с мощным мотором
Владелец превратил Dodge Charger 1968 года в кабриолет с мощным мотором
Один энтузиаст решил изменить классический Dodge Charger 1968 года. Он превратил купе в эффектный кабриолет и оснастил его впечатляющим мотором. Теперь уникальный автомобиль ищет нового владельца. История этого проекта удивляет даже опытных автолюбителей.
На первый взгляд этот Dodge Charger 1968 года выглядит как идеальный кабриолет, способный привлечь внимание на любой дороге. Однако за безупречным внешним видом скрывается необычная история. Изначально автомобиль был выпущен как классическое двухдверное купе, но его нынешний владелец решил воплотить свою мечту и превратил его в кабриолет, добавив к тому же мощный двигатель.
В 1968 году Dodge Charger пользовался огромной популярностью. За год было выпущено более 96 тысяч экземпляров, включая спортивные версии R/T. Модель быстро стала культовой среди поклонников американских маслкаров благодаря своему агрессивному дизайну и впечатляющим техническим характеристикам.
Однако среди всех выпущенных Charger не было ни одного официального кабриолета. Именно это подтолкнуло владельца к смелому эксперименту. Он полностью переработал конструкцию крыши, усилил кузов и позаботился о безопасности, чтобы автомобиль не только выглядел эффектно, но и оставался надежным на дороге.
Особое внимание заслуживает двигатель, который был установлен в ходе переделки. Владелец выбрал по-настоящему массивный мотор, чтобы подчеркнуть характер машины и сделать ее еще более уникальной. Такой подход позволил не только улучшить динамику, но и добавить автомобилю индивидуальности, которой не было у стандартных версий.
Теперь этот необычный Charger выставлен на продажу. По информации autoevolution, проект привлек внимание коллекционеров и любителей редких автомобилей. Машина сочетает в себе классический стиль конца 60-х и современные доработки, что делает ее по-настоящему уникальной на рынке. История этого Charger – пример того, как страсть к автомобилям и желание выделиться могут вдохновить на создание настоящего шедевра.
Похожие материалы Додж
-
27.11.2025, 21:51
Редкий Dodge Charger 1969 года с новым мотором не доехал до финиша на дрэг-стрипе
Dodge Charger 1969 года вновь оказался в центре внимания. Культовый маслкар получил мощный двигатель после двух десятилетий забвения. Однако первая же попытка на дрэг-стрипе закончилась неожиданной поломкой. Почему так произошло и что ждет автомобиль дальше – читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 12:39
Погоня на 230 км в час: трагедия с игроком Dallas Cowboys потрясла Техас
В Техасе произошла трагедия с известным спортсменом. Погоня на бешеных скоростях закончилась неожиданно. Полиция раскрыла детали происшествия. Семья и клуб в шоке от случившегося.Читать далее
-
26.11.2025, 16:27
Под капотом классического Dodge Charger Daytona скрывается современный HEMI V8 на 797 сил
Внешне это классика, но внутри — настоящий монстр. Под длинным капотом спрятан современный двигатель. Мощность поражает воображение. Автомобиль удивляет не только внешностью. Внутри скрыта настоящая сила. Узнайте, что делает этот Dodge уникальным.Читать далее
-
22.11.2025, 05:42
Редкий Dodge Charger R/T 1970 года с мотором 440 Six-Pack спасли от утилизации
Один из самых желанных маслкаров чуть не оказался на свалке. Уникальный Dodge Charger R/T 1970 года с мотором 440 Six-Pack был на грани уничтожения. История его спасения удивляет даже опытных коллекционеров. Почему такие автомобили становятся настоящими реликвиями? Ответ внутри.Читать далее
-
19.11.2025, 20:01
Редкий Dodge Charger 1968 года выставлен на продажу в состоянии проекта
На продажу выставлен Dodge Charger 1968 года, требующий полной реставрации. Автомобиль сохранил прочную основу, но нуждается в серьезных работах. Владелец решил передать проект в другие руки. Под капотом есть как приятные, так и неожиданные сюрпризы. Детали – в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 10:47
Владелец Dodge Charger SRT Hellcat 2022 ждал роста цены, но прогадал
Владелец нового Dodge Charger SRT Hellcat 2022 года решил не ездить на нем, надеясь на рост стоимости. Три года спустя автомобиль с минимальным пробегом выставлен на аукцион, но ставки пока далеки от ожидаемого. Чем закончится эта история — интрига сохраняется.Читать далее
-
18.11.2025, 15:40
Редкий Dodge Charger 1968 года в Канаде ждет спасения и возвращения в США
В Канаде обнаружен Dodge Charger 1968 года, который десятилетиями стоял в палатке и теперь выставлен на аукцион. Машина требует полной реставрации и возвращения в США. Состояние кузова вызывает вопросы, но у продавца есть надежда на спасение. Неизвестно, найдется ли смельчак, готовый взяться за такой проект.Читать далее
-
18.11.2025, 15:28
Dodge возвращает Magnum в новом облике: универсал Charger для эры электромобилей
Stellantis меняет стратегию и делает ставку на американские бренды. Новое руководство обещает свежие решения для Jeep, Ram и Dodge. В центре внимания – неожиданные концепты и возвращение культовых моделей. Что ждет поклонников марки в ближайшем будущем? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
16.11.2025, 22:02
Ветеран Вьетнама сохранил Dodge Charger R/T 1970 года с пробегом всего 145 км
История культового Dodge Charger R/T 1970 года удивляет. Машина почти не ездила с конца 70-х. Владелец – ветеран войны, купил авто новым. Почему автомобиль оказался законсервированным на десятилетия? Ответы в материале.Читать далее
-
13.11.2025, 19:17
Редкий Dodge Charger 1967 года без Hemi: реставрация, которая удивляет фанатов
Восстановленный Dodge Charger 1967 года в редком голубом цвете удивляет идеальным состоянием. Автомобиль сохранил оригинальный интерьер и уникальный стиль. Модель не оснащена знаменитым Hemi, но все равно вызывает восхищение. Узнайте, почему этот экземпляр стал настоящей находкой для коллекционеров.Читать далее
Похожие материалы Додж
-
27.11.2025, 21:51
Редкий Dodge Charger 1969 года с новым мотором не доехал до финиша на дрэг-стрипе
Dodge Charger 1969 года вновь оказался в центре внимания. Культовый маслкар получил мощный двигатель после двух десятилетий забвения. Однако первая же попытка на дрэг-стрипе закончилась неожиданной поломкой. Почему так произошло и что ждет автомобиль дальше – читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 12:39
Погоня на 230 км в час: трагедия с игроком Dallas Cowboys потрясла Техас
В Техасе произошла трагедия с известным спортсменом. Погоня на бешеных скоростях закончилась неожиданно. Полиция раскрыла детали происшествия. Семья и клуб в шоке от случившегося.Читать далее
-
26.11.2025, 16:27
Под капотом классического Dodge Charger Daytona скрывается современный HEMI V8 на 797 сил
Внешне это классика, но внутри — настоящий монстр. Под длинным капотом спрятан современный двигатель. Мощность поражает воображение. Автомобиль удивляет не только внешностью. Внутри скрыта настоящая сила. Узнайте, что делает этот Dodge уникальным.Читать далее
-
22.11.2025, 05:42
Редкий Dodge Charger R/T 1970 года с мотором 440 Six-Pack спасли от утилизации
Один из самых желанных маслкаров чуть не оказался на свалке. Уникальный Dodge Charger R/T 1970 года с мотором 440 Six-Pack был на грани уничтожения. История его спасения удивляет даже опытных коллекционеров. Почему такие автомобили становятся настоящими реликвиями? Ответ внутри.Читать далее
-
19.11.2025, 20:01
Редкий Dodge Charger 1968 года выставлен на продажу в состоянии проекта
На продажу выставлен Dodge Charger 1968 года, требующий полной реставрации. Автомобиль сохранил прочную основу, но нуждается в серьезных работах. Владелец решил передать проект в другие руки. Под капотом есть как приятные, так и неожиданные сюрпризы. Детали – в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 10:47
Владелец Dodge Charger SRT Hellcat 2022 ждал роста цены, но прогадал
Владелец нового Dodge Charger SRT Hellcat 2022 года решил не ездить на нем, надеясь на рост стоимости. Три года спустя автомобиль с минимальным пробегом выставлен на аукцион, но ставки пока далеки от ожидаемого. Чем закончится эта история — интрига сохраняется.Читать далее
-
18.11.2025, 15:40
Редкий Dodge Charger 1968 года в Канаде ждет спасения и возвращения в США
В Канаде обнаружен Dodge Charger 1968 года, который десятилетиями стоял в палатке и теперь выставлен на аукцион. Машина требует полной реставрации и возвращения в США. Состояние кузова вызывает вопросы, но у продавца есть надежда на спасение. Неизвестно, найдется ли смельчак, готовый взяться за такой проект.Читать далее
-
18.11.2025, 15:28
Dodge возвращает Magnum в новом облике: универсал Charger для эры электромобилей
Stellantis меняет стратегию и делает ставку на американские бренды. Новое руководство обещает свежие решения для Jeep, Ram и Dodge. В центре внимания – неожиданные концепты и возвращение культовых моделей. Что ждет поклонников марки в ближайшем будущем? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
16.11.2025, 22:02
Ветеран Вьетнама сохранил Dodge Charger R/T 1970 года с пробегом всего 145 км
История культового Dodge Charger R/T 1970 года удивляет. Машина почти не ездила с конца 70-х. Владелец – ветеран войны, купил авто новым. Почему автомобиль оказался законсервированным на десятилетия? Ответы в материале.Читать далее
-
13.11.2025, 19:17
Редкий Dodge Charger 1967 года без Hemi: реставрация, которая удивляет фанатов
Восстановленный Dodge Charger 1967 года в редком голубом цвете удивляет идеальным состоянием. Автомобиль сохранил оригинальный интерьер и уникальный стиль. Модель не оснащена знаменитым Hemi, но все равно вызывает восхищение. Узнайте, почему этот экземпляр стал настоящей находкой для коллекционеров.Читать далее
- 4 200 000 РDodge Charger 2019 в Москве
- 3 800 000 РDodge Charger 2019 в Москве
- 3 698 956 РDodge Charger 2015 в Москве
- 2 725 000 РDodge Charger 2019 в Москве
- 2 750 000 РDodge Charger 2019 в Москве
- 3 100 000 РDodge Charger 2018 в Москве
- 2 785 000 РDodge Charger 2019 в Москве
- 4 399 000 РDodge Charger 2019 в Москве
- 2 378 889 РDodge Charger 2016 в Москве
- 2 950 000 РDodge Charger 2018 в Москве