Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

23 января 2026, 10:44

Владелец продает новый Mercedes-AMG G 63 2026 года после 300 км пробега

Почему роскошный внедорожник оказался не нужен — интрига на аукционе

Почти новый Mercedes-AMG G 63 2026 года выставлен на продажу после минимального пробега. Владелец не раскрывает причину столь быстрой смены планов. Автомобиль в идеальном состоянии и уже привлек внимание на аукционе.

Не каждый день встречается объявление о продаже практически нового Mercedes-AMG G 63, который едва успел выехать из автосалона. Владелец этого компактного внедорожника из Огайо решил расстаться с машиной, проехал на ней всего около 300 миль - это чуть меньше 500 километров. Причину продажи владелец предпочитает не раскрывать.

Автомобиль был куплен в 2025 году и с тех пор практически не эксплуатировался. На момент выставления на аукцион его техническое состояние можно назвать безупречным. Машина находится в городе Мейсон, и, судя по описанию, не требует абсолютно никаких вложений.

Mercedes-AMG G 63 2026 модельного года – это не просто внедорожник, а настоящий символ дорожного движения. В комплектации Manufaktur Interior Package Plus салон отделан кожей Nappa, приборная панель в премиальном исполнении, сиденья оснащены расширенным пакетом массажа и вентиляции. Внутри - карбоновые вставки AMG, премиальная акустика Burmester и множество других опций.

Автомобиль оснащен пакетом AMG Night: решетка радиатора в темном хроме, защитная дуга и бампер в цвете «обсидиан», затемненные фары и 22-дюймовые кованые диски черного цвета. Его внедорожные качества обеспечиваются блокировкой дифференциалов. Под капотом расположен 4,0-литровый турбированный двигатель V8, выдающий 585 л.с. и 850 Н·м крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 4,2 секунды — впечатляющий результат для такой модели.

Пробег автомобиля крайне мал, поэтому владелец не стал дожидаться первого технического обслуживания. В комплекте идут две ключ-карты, фирменные всесезонные коврики, руководство пользователя и заводская инструкция. Кузов окрашен в цвет Polar White, а салон сочетает эффектные красные и черные оттенки.

На момент публикации лота текущая ставка на аукционе составляла $191 000, а до завершения торгов оставалось шесть дней. Эксперты полагают, что итоговая цена может превысить $200 000 из-за стабильно высокого спроса.

Причина, по которой владелец решил расстаться с практически новым Mercedes-AMG G 63, вложив в него значительные средства, остается загадкой. Возможно, сыграли роль изменившиеся обстоятельства или автомобиль не оправдал ожиданий. В любом случае, этот лот уже привлек внимание поклонников марки и коллекционеров. А вы рискнули бы приобрести такой почти новый G 63 с неизвестной историей?

Упомянутые модели: Mercedes G (от 11 500 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
