Почему роскошный внедорожник оказался не нужен — интрига на аукционе

23 января 2026, 10:44
Владелец продает новый Mercedes-AMG G 63 2026 года после 300 км пробега
Почти новый Mercedes-AMG G 63 2026 года выставлен на продажу после минимального пробега. Владелец не раскрывает причину столь быстрой смены планов. Автомобиль в идеальном состоянии и уже привлек внимание на аукционе.
Не каждый день встречается объявление о продаже практически нового Mercedes-AMG G 63, который едва успел выехать из автосалона. Владелец этого компактного внедорожника из Огайо решил расстаться с машиной, проехал на ней всего около 300 миль - это чуть меньше 500 километров. Причину продажи владелец предпочитает не раскрывать.
Автомобиль был куплен в 2025 году и с тех пор практически не эксплуатировался. На момент выставления на аукцион его техническое состояние можно назвать безупречным. Машина находится в городе Мейсон, и, судя по описанию, не требует абсолютно никаких вложений.
Mercedes-AMG G 63 2026 модельного года – это не просто внедорожник, а настоящий символ дорожного движения. В комплектации Manufaktur Interior Package Plus салон отделан кожей Nappa, приборная панель в премиальном исполнении, сиденья оснащены расширенным пакетом массажа и вентиляции. Внутри - карбоновые вставки AMG, премиальная акустика Burmester и множество других опций.
Автомобиль оснащен пакетом AMG Night: решетка радиатора в темном хроме, защитная дуга и бампер в цвете «обсидиан», затемненные фары и 22-дюймовые кованые диски черного цвета. Его внедорожные качества обеспечиваются блокировкой дифференциалов. Под капотом расположен 4,0-литровый турбированный двигатель V8, выдающий 585 л.с. и 850 Н·м крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 4,2 секунды — впечатляющий результат для такой модели.
Пробег автомобиля крайне мал, поэтому владелец не стал дожидаться первого технического обслуживания. В комплекте идут две ключ-карты, фирменные всесезонные коврики, руководство пользователя и заводская инструкция. Кузов окрашен в цвет Polar White, а салон сочетает эффектные красные и черные оттенки.
На момент публикации лота текущая ставка на аукционе составляла $191 000, а до завершения торгов оставалось шесть дней. Эксперты полагают, что итоговая цена может превысить $200 000 из-за стабильно высокого спроса.
Причина, по которой владелец решил расстаться с практически новым Mercedes-AMG G 63, вложив в него значительные средства, остается загадкой. Возможно, сыграли роль изменившиеся обстоятельства или автомобиль не оправдал ожиданий. В любом случае, этот лот уже привлек внимание поклонников марки и коллекционеров. А вы рискнули бы приобрести такой почти новый G 63 с неизвестной историей?
Похожие материалы Мерседес
-
23.01.2026, 06:30
Mercedes готовит компактный G-Class: первые рендеры и детали электрической версии
Mercedes близок к запуску компактного G-Class с электроприводом. В сети уже обсуждают свежие рендеры и возможные гибридные версии. Как изменится культовый внедорожник? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 06:25
Американский рестомод на базе военного Гелендвагена с LS-мотором за $250 000 бросает вызов AMG G 63
Восточное побережье США стало ареной для дерзкой переделки армейского внедорожника. Классика Mercedes G-класса получила американское сердце и открытый верх. Проект уже обсуждают в автомобильных кругах. Цена шокирует даже фанатов эксклюзива. Чем удивит этот LS-свап в 2026 году?Читать далее
-
31.12.2025, 08:47
Сравнение Mercedes G 63, G 550, Defender P400 X и Grenadier в дрэг-гонке на 400 метров
Четыре легендарных внедорожника встретились на прямой. Каждый из них способен удивить не только на бездорожье, но и на асфальте. Итоги гонки оказались неожиданными. Узнайте, кто стал лидером в борьбе за звание самого быстрого внедорожника.Читать далее
-
17.12.2025, 15:20
Mercedes-Benz G 63 AMG с шестью колесами и 700 л.с. - внедорожник для апокалипсиса
Этот Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 создан для экстремальных условий. Три оси, шесть колес и 700 л.с. делают его уникальным. Внедорожник поражает не только мощностью, но и необычной деталью. Узнайте, чем удивляет этот редкий автомобиль.Читать далее
-
17.12.2025, 12:03
Маленький Mercedes G-Class удивил необычным дизайном и напомнил Suzuki Jimny
В сети появились неофициальные изображения компактного Mercedes Baby G-Class. Дизайн вызвал споры: модель сравнили с Suzuki Jimny. Ожидается, что новинка дебютирует в 2027 году. Под капотом могут быть как электромоторы, так и ДВС. Цена обещает быть заметно ниже, чем у старшего G-Class.Читать далее
-
13.12.2025, 06:06
Как может выглядеть новый Mercedes Baby G-Class по свежим рендерам и инсайдам
Свежие рендеры раскрывают возможный облик компактного внедорожника Mercedes. Ожидается электрическая версия, но не исключены гибрид и ДВС. Дизайн вдохновлен культовым G-Class, но с новыми деталями. Дата выхода и цена пока держатся в секрете.Читать далее
-
13.12.2025, 05:21
Фиолетовый Mercedes-AMG G 63 от Brabus с широким обвесом и дисками Forgiato
Фиолетовый Mercedes-AMG G 63 с обвесом Brabus и дисками Forgiato удивляет сочетанием дерзкого стиля и элегантности. Такой автомобиль нечасто встретишь на дорогах. Внутри могут скрываться доработки, но подробности держатся в секрете. Узнайте, чем еще выделяется этот уникальный внедорожник.Читать далее
-
11.12.2025, 19:37
Mercedes готовит компактный G-Class: первые тесты и рендеры нового внедорожника
Mercedes-Benz работает над уменьшенной версией G-Class. Прототипы уже замечены на дорогах. Подробности о проекте держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает. Ожидается, что модель удивит поклонников марки.Читать далее
-
11.12.2025, 11:32
За 160 млн рублей в России продают шестиколесный пикап Mercedes G63 Brabus
В России появился уникальный автомобиль. Это шестиколесный пикап от Mercedes. Его доработали в ателье Brabus. Пробег у машины совсем небольшой. Цена поражает воображение. Узнайте подробности об этом монстре.Читать далее
-
06.12.2025, 14:56
TopCar превратил Mercedes-AMG G 63 в агрессивный внедорожник с карбоновым обвесом
TopCar Design кардинально изменил Mercedes-AMG G 63. Внедорожник получил агрессивный облик и множество новых деталей. Использованы карбоновые элементы и уникальные решения. Внутри осталась классика, а вот снаружи – настоящий шоу-стоппер. Что еще скрывает этот проект?Читать далее
