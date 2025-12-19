Почему свежий Corvette Stingray с минимальным пробегом оказался на продаже — неожиданные подробности

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

19 декабря 2025, 12:17

В США выставлен на продажу Chevrolet Corvette 2026 модельного года с пробегом всего 1 800 миль (2 900 км). Владелец купил спорткар новым осенью, но уже решил расстаться с ним. Причины продажи и детали сделки вызывают вопросы. Цена автомобиля заметно снизилась за короткий срок. Интересно, сколько готовы предложить за почти новый Corvette.

На онлайн-аукционе в США был выставлен практически новый Chevrolet Corvette Stingray Coupe 2026 модельного года. Автомобиль сошел с конвейера в октябре 2025 года, и за два месяца пробег составил всего 1 800 миль (около 2 900 километров). Владелец решил продать машину, ссылаясь на нехватку времени для поездок и невозможность в полной мере насладиться спортивным автомобилем.

Согласно данным аукциона Cars & Bids, Corvette находится в отличном состоянии. Он имеет чистую историю без происшествий по Carfax, Florida-титул и не имеет никаких повреждений или следов эксплуатации. Кузов не имеет сколов, царапин или потертостей. В комплект входят два ключа и оригинальная сервисная документация.

Фото: Cars&Bid

Первоначальная цена этого Corvette Stingray составляла 76 495 долларов (6,1 млн рублей), что заметно выше базовой стоимости модели, начинающейся от 70 000 долларов. Разница обусловлена богатой комплектацией. Автомобиль оснащен пакетом Stingray R Appearance Package, включающим фирменную графику, специальные центральные колпаки и спойлер в отделке Carbon Flash. Также установлены 20-дюймовые задние и 19-дюймовые передние колесные диски, съемная панель крыши, аудиосистема Bose, спортивные сиденья с электроприводом и камера заднего вида. Кузов окрашен в ярко-красный Torch Red, а салон выполнен в светло-сером оттенке Sky Cool Grey.

Под капотом находится атмосферный 6,2-литровый двигатель V8. Благодаря спортивной выпускной системе и пакету Z51 он развивает 495 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента. Такая мощность позволяет автомобилю разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за 2,9 секунды и достигать максимальной скорости в 312 км/ч, что делает его одним из самых доступных и быстрых суперкаров на рынке.

Однако выгодно продать автомобиль не удалось. На аукционе максимальная ставка составила лишь 60 000 долларов, что почти на 20 тысяч меньше первоначальной цены. Владелец отказался от сделки, не желая нести такие потери всего за два месяца владения. Сейчас машина снова выставлена на продажу, а вырученные средства, по словам продавца, планируется направить на погашение автокредита.

Эта история показывает, что даже культовые модели, такие как Corvette Stingray, могут быстро терять в стоимости на вторичном рынке, особенно в базовых версиях. Вопрос о реальной цене почти нового спорткара с минимальным пробегом остается открытым. Покажет ли следующий этап продаж более высокий интерес покупателей, станет ясно со временем.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
