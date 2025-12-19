Почему свежий Corvette Stingray с минимальным пробегом оказался на продаже — неожиданные подробности

19 декабря 2025, 12:17
Владелец продает почти новый Chevrolet Corvette 2026 модельного года спустя два месяца после покупки
Владелец продает почти новый Chevrolet Corvette 2026 модельного года спустя два месяца после покупки
В США выставлен на продажу Chevrolet Corvette 2026 модельного года с пробегом всего 1 800 миль (2 900 км). Владелец купил спорткар новым осенью, но уже решил расстаться с ним. Причины продажи и детали сделки вызывают вопросы. Цена автомобиля заметно снизилась за короткий срок. Интересно, сколько готовы предложить за почти новый Corvette.
На онлайн-аукционе в США был выставлен практически новый Chevrolet Corvette Stingray Coupe 2026 модельного года. Автомобиль сошел с конвейера в октябре 2025 года, и за два месяца пробег составил всего 1 800 миль (около 2 900 километров). Владелец решил продать машину, ссылаясь на нехватку времени для поездок и невозможность в полной мере насладиться спортивным автомобилем.
Согласно данным аукциона Cars & Bids, Corvette находится в отличном состоянии. Он имеет чистую историю без происшествий по Carfax, Florida-титул и не имеет никаких повреждений или следов эксплуатации. Кузов не имеет сколов, царапин или потертостей. В комплект входят два ключа и оригинальная сервисная документация.
Первоначальная цена этого Corvette Stingray составляла 76 495 долларов (6,1 млн рублей), что заметно выше базовой стоимости модели, начинающейся от 70 000 долларов. Разница обусловлена богатой комплектацией. Автомобиль оснащен пакетом Stingray R Appearance Package, включающим фирменную графику, специальные центральные колпаки и спойлер в отделке Carbon Flash. Также установлены 20-дюймовые задние и 19-дюймовые передние колесные диски, съемная панель крыши, аудиосистема Bose, спортивные сиденья с электроприводом и камера заднего вида. Кузов окрашен в ярко-красный Torch Red, а салон выполнен в светло-сером оттенке Sky Cool Grey.
Под капотом находится атмосферный 6,2-литровый двигатель V8. Благодаря спортивной выпускной системе и пакету Z51 он развивает 495 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента. Такая мощность позволяет автомобилю разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за 2,9 секунды и достигать максимальной скорости в 312 км/ч, что делает его одним из самых доступных и быстрых суперкаров на рынке.
Однако выгодно продать автомобиль не удалось. На аукционе максимальная ставка составила лишь 60 000 долларов, что почти на 20 тысяч меньше первоначальной цены. Владелец отказался от сделки, не желая нести такие потери всего за два месяца владения. Сейчас машина снова выставлена на продажу, а вырученные средства, по словам продавца, планируется направить на погашение автокредита.
Эта история показывает, что даже культовые модели, такие как Corvette Stingray, могут быстро терять в стоимости на вторичном рынке, особенно в базовых версиях. Вопрос о реальной цене почти нового спорткара с минимальным пробегом остается открытым. Покажет ли следующий этап продаж более высокий интерес покупателей, станет ясно со временем.
Похожие материалы Шевроле
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
-
19.12.2025, 10:38
Первый Chevrolet Super Sport: уникальный Corvette 1957 года с мотором Fuelie 283
Super Sport - культовый символ Chevrolet, который знают все. Но мало кто помнит, с чего все началось. Первый SS был не серийным, а уникальным шоу-каром. Его история удивляет даже знатоков. Почему он исчез так быстро? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
18.12.2025, 08:42
Суперкар против мощного SUV: Corvette Z06 и Dodge Durango Hellcat на четверти мили
На дрэг-стрипе встретились два совершенно разных автомобиля. Corvette Z06 и Dodge Durango Hellcat устроили захватывающую гонку. Результат оказался неожиданным для многих. Кто же оказался быстрее? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 08:40
Chevrolet Corvette ZR1 и Ford Mustang GTD: сравнение характеристик и цен в 2025 году
Chevrolet Corvette ZR1 и Ford Mustang GTD - два ярких представителя современных маслкаров. В статье разбираются их технические особенности, динамика и стоимость. Узнайте, какой из них окажется лучшим выбором для поклонников скорости. Сравнение поможет определиться с покупкой, если вы мечтаете о настоящем драйве.Читать далее
-
17.12.2025, 08:04
Сравнение Ford F-150 Raptor и C8 Corvette: кто быстрее на треке
Ford F-150 Raptor 2025 года с 3,5-литровым V6 и 450 л.с. вышел на дуэль с Chevrolet Corvette C8 Stingray на треке в Лас-Вегасе. Разница в динамике оказалась заметной, но итог гонки удивил многих. Кто же оказался быстрее на четверти мили? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 06:11
Уникальный Chevrolet Corvette Airbox 1957 года выставят на аукцион в США в 2026 году
В январе 2026 года на аукционе Mecum в Киссимми появится более 250 Chevrolet Corvette всех поколений. Среди них - редчайший экземпляр 1957 года с заводским гоночным пакетом Airbox. Эксперты ожидают, что этот Corvette может установить новый ценовой рекорд. Подробности о легендарном автомобиле и его истории - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 19:52
Редкая Corvette Z06 2023 года потеряла в цене почти 30 тысяч долларов за год
Юбилейная Corvette Z06 2023 года с минимальным пробегом недавно сменила владельца. Машина стоила почти 140 тысяч долларов, но теперь ушла с молотка за 111 тысяч. Что стало причиной такой потери стоимости? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 15:14
Chevrolet Corvette ZR1 C8 2026 в стоке разгоняется до 100 за 2,4 секунды
Видеоблогер Brooks Weisblat первым испытал новый Chevrolet Corvette ZR1 C8 2026 года на дрэг-стрипе. Автомобиль в стандартной комплектации показал впечатляющие результаты. Подробности теста и планы на дальнейшие заезды - в нашем материале. Узнайте, чем еще удивит этот суперкар.Читать далее
-
15.12.2025, 20:31
Владелец купил Chevrolet Corvette за 97 тысяч долларов и продал через 5 тысяч миль за 70 тысяч
Chevrolet Corvette 2024 года с пробегом 5 тысяч миль недавно ушел с аукциона за 70 тысяч долларов. Изначально его стоимость составляла более 97 тысяч. Почему такие машины теряют в цене так быстро? Подробности в нашем материале. Узнайте, что влияет на стоимость современных спорткаров.Читать далее
-
14.12.2025, 14:20
Виртуальный Chevrolet Corvette Z06 C8 в стиле 90-х удивил необычным дизайном
В сети появился необычный рендер Chevrolet Corvette Z06 C8 с ярким двухцветным кузовом. Дизайн вдохновлен эстетикой 90-х и дополнен уникальными деталями. Внутри — светлая кожа, снаружи — черные акценты и агрессивный обвес. Чем еще удивил этот виртуальный спорткар — читайте в материале.Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
-
19.12.2025, 10:38
Первый Chevrolet Super Sport: уникальный Corvette 1957 года с мотором Fuelie 283
Super Sport - культовый символ Chevrolet, который знают все. Но мало кто помнит, с чего все началось. Первый SS был не серийным, а уникальным шоу-каром. Его история удивляет даже знатоков. Почему он исчез так быстро? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
18.12.2025, 08:42
Суперкар против мощного SUV: Corvette Z06 и Dodge Durango Hellcat на четверти мили
На дрэг-стрипе встретились два совершенно разных автомобиля. Corvette Z06 и Dodge Durango Hellcat устроили захватывающую гонку. Результат оказался неожиданным для многих. Кто же оказался быстрее? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 08:40
Chevrolet Corvette ZR1 и Ford Mustang GTD: сравнение характеристик и цен в 2025 году
Chevrolet Corvette ZR1 и Ford Mustang GTD - два ярких представителя современных маслкаров. В статье разбираются их технические особенности, динамика и стоимость. Узнайте, какой из них окажется лучшим выбором для поклонников скорости. Сравнение поможет определиться с покупкой, если вы мечтаете о настоящем драйве.Читать далее
-
17.12.2025, 08:04
Сравнение Ford F-150 Raptor и C8 Corvette: кто быстрее на треке
Ford F-150 Raptor 2025 года с 3,5-литровым V6 и 450 л.с. вышел на дуэль с Chevrolet Corvette C8 Stingray на треке в Лас-Вегасе. Разница в динамике оказалась заметной, но итог гонки удивил многих. Кто же оказался быстрее на четверти мили? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 06:11
Уникальный Chevrolet Corvette Airbox 1957 года выставят на аукцион в США в 2026 году
В январе 2026 года на аукционе Mecum в Киссимми появится более 250 Chevrolet Corvette всех поколений. Среди них - редчайший экземпляр 1957 года с заводским гоночным пакетом Airbox. Эксперты ожидают, что этот Corvette может установить новый ценовой рекорд. Подробности о легендарном автомобиле и его истории - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 19:52
Редкая Corvette Z06 2023 года потеряла в цене почти 30 тысяч долларов за год
Юбилейная Corvette Z06 2023 года с минимальным пробегом недавно сменила владельца. Машина стоила почти 140 тысяч долларов, но теперь ушла с молотка за 111 тысяч. Что стало причиной такой потери стоимости? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 15:14
Chevrolet Corvette ZR1 C8 2026 в стоке разгоняется до 100 за 2,4 секунды
Видеоблогер Brooks Weisblat первым испытал новый Chevrolet Corvette ZR1 C8 2026 года на дрэг-стрипе. Автомобиль в стандартной комплектации показал впечатляющие результаты. Подробности теста и планы на дальнейшие заезды - в нашем материале. Узнайте, чем еще удивит этот суперкар.Читать далее
-
15.12.2025, 20:31
Владелец купил Chevrolet Corvette за 97 тысяч долларов и продал через 5 тысяч миль за 70 тысяч
Chevrolet Corvette 2024 года с пробегом 5 тысяч миль недавно ушел с аукциона за 70 тысяч долларов. Изначально его стоимость составляла более 97 тысяч. Почему такие машины теряют в цене так быстро? Подробности в нашем материале. Узнайте, что влияет на стоимость современных спорткаров.Читать далее
-
14.12.2025, 14:20
Виртуальный Chevrolet Corvette Z06 C8 в стиле 90-х удивил необычным дизайном
В сети появился необычный рендер Chevrolet Corvette Z06 C8 с ярким двухцветным кузовом. Дизайн вдохновлен эстетикой 90-х и дополнен уникальными деталями. Внутри — светлая кожа, снаружи — черные акценты и агрессивный обвес. Чем еще удивил этот виртуальный спорткар — читайте в материале.Читать далее
- 16 357 077 РChevrolet Corvette 2022 в Москве
- 14 490 000 РChevrolet Corvette 2024 в Москве
- 26 500 000 РChevrolet Corvette 2024 в Москве
- 5 990 000 РChevrolet Corvette 2007 в Москве
- 56 030 000 РChevrolet Corvette 2025 в Москве
- 2 600 000 РChevrolet Corvette 1979 в Москве
- 6 490 000 РChevrolet Corvette 2014 в Москве
- 3 777 077 РChevrolet Corvette 2005 в Москве
- 4 250 000 РChevrolet Corvette 2005 в Москве
- 5 200 000 РChevrolet Corvette 2005 в Москве