Редкий кабриолет Chevrolet Corvette Z06 2025 года сменил хозяина с огромной скидкой – почему так произошло

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

27 ноября 2025, 19:26

Владелец потратил на новый Corvette Z06 2025 года более 160 тысяч долларов, но спустя всего 4700 км решил расстаться с машиной. Автомобиль ушел новому покупателю за 115 тысяч долларов, что стало неожиданным поворотом. Почему столь свежий спорткар оказался на вторичном рынке с такой скидкой? Подробности – в нашем материале.

В США на вторичном рынке появился необычный экземпляр – кабриолет Chevrolet Corvette Z06 2025 года выпуска в топовой комплектации 2LZ Z07. Машина выделяется черным кузовом с яркими оранжевыми полосами Edge Orange и салоном из черной кожи Mulan. По информации autoevolution, первый владелец приобрел этот спорткар совсем недавно, заплатив за него внушительную сумму – 160 015 долларов. Однако спустя всего 4700 километров пробега он решил расстаться с автомобилем, выставив его на продажу.

Покупатель, который приобрел этот Corvette, оказался в куда более выгодной ситуации: ему удалось купить практически новый спорткар за 115 000 долларов. Разница в цене составила 45 тысяч, что для такого автомобиля выглядит весьма значительной потерей для продавца. Причины столь быстрой продажи не раскрываются, но подобные случаи на рынке редки, особенно когда речь идет о свежих и востребованных моделях.

Chevrolet Corvette Z06 в кузове кабриолет – это не просто эффектный внешний вид, но и впечатляющие технические характеристики. Модель оснащена атмосферным V8 объемом 5,5 литра, выдающим более 670 лошадиных сил. Такой мотор позволяет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Комплектация Z07 включает карбон-керамические тормоза, спортивную подвеску и аэродинамический обвес, что делает автомобиль максимально подготовленным для трека.

Интересно, что несмотря на высокую стоимость и эксклюзивность, некоторые владельцы решаются быстро избавиться от таких машин. Возможно, дело в изменившихся жизненных обстоятельствах, желании попробовать что-то новое или просто в желании вернуть часть вложенных средств. Но для нового владельца это шанс получить практически новый Corvette Z06 с минимальным пробегом и существенной экономией.

Такие истории наглядно показывают, как быстро может меняться стоимость даже самых желанных автомобилей. Для одних это повод задуматься о целесообразности покупки новых спорткаров, для других – возможность выгодно приобрести мечту на вторичном рынке.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
