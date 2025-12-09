Tesla Cybertruck с уникальным фиолетовым цветом и длинным списком замененных деталей – почему цена так упала

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 декабря 2025, 18:25

Владелец продал свой Tesla Cybertruck за 61 000 долларов после многочисленных ремонтов

Владелец продал свой Tesla Cybertruck за 61 000 долларов после многочисленных ремонтов

Tesla Cybertruck с уникальным фиолетовым цветом и длинным списком замененных деталей – почему цена так упала

Владелец продал свой Tesla Cybertruck за 61 000 долларов после многочисленных ремонтов

Рынок подержанных Tesla Cybertruck стремительно теряет позиции. Один из владельцев реализовал свой электропикап всего за 61 000 долларов, хотя два года назад владелец заплатил за машину 244 000. Автомобиль выделяется редким фиолетовым цветом, полным приводом, системой подруливания задних колес и автопилотом.

Рынок подержанных Tesla Cybertruck стремительно теряет позиции. Один из владельцев реализовал свой электропикап всего за 61 000 долларов, хотя два года назад владелец заплатил за машину 244 000. Автомобиль выделяется редким фиолетовым цветом, полным приводом, системой подруливания задних колес и автопилотом.

Рынок подержанных Tesla Cybertruck переживает не лучшие времена. Еще недавно за эти электропикапы выстраивались очереди, а перекупщики и дилеры готовы были платить за них баснословные суммы. Однако сейчас ситуация изменилась: один из владельцев продал свой Cybertruck всего за 61 000 долларов, хотя два года назад аналогичный автомобиль ушел дилеру в Орландо за 244 000. Такая разница в цене вызывает немало вопросов у поклонников марки и потенциальных покупателей.

Этот конкретный экземпляр выделяется не только ценой. Машина окрашена в необычный фиолетовый цвет, который сразу бросается в глаза. Кроме того, автомобиль оснащен полным приводом, системой подруливания задних колес и фирменным автопилотом FSD. Но, пожалуй, самое интересное – это длинный список замененных деталей. За время эксплуатации владельцу пришлось неоднократно обращаться в сервис, чтобы устранить различные неисправности и заменить ключевые компоненты.

Многие автолюбители помнят, как в первые месяцы после старта продаж Cybertruck был настоящим дефицитом. Люди вносили предоплату в день презентации, чтобы оказаться в числе первых обладателей. Однако, как показывает практика, не все владельцы остались довольны своим выбором. По информации autoevolution, именно многочисленные ремонты и замены деталей стали одной из причин столь низкой цены при перепродаже.

Среди замененных компонентов – элементы подвески, электроника, а также некоторые кузовные детали. Владелец отмеет, что несмотря на все обновления, автомобиль продолжал преподносить сюрпризы. Это не могло не сказаться на его стоимости на вторичном рынке. Покупатели стали осторожнее относиться к покупке подержанных Cybertruck, особенно если у машины богатая сервисная история.

Эксперты отмечают, что падение цен на подержанные электропикапы Tesla связано не только с техническими проблемами, но и с общим насыщением рынка. Первоначальный ажиотаж спал, а новые владельцы все чаще сталкиваются с необходимостью дорогостоящего обслуживания. В результате даже уникальные экземпляры с редкой окраской и расширенной комплектацией теряют в цене. Остается только наблюдать, как будет развиваться ситуация с Cybertruck на вторичном рынке в ближайшие годы.

Упомянутые модели: Tesla Cybertruck
Упомянутые марки: Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тесла

Похожие материалы Тесла

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Архангельск Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться