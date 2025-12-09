Tesla Cybertruck с уникальным фиолетовым цветом и длинным списком замененных деталей – почему цена так упала

Владелец продал свой Tesla Cybertruck за 61 000 долларов после многочисленных ремонтов

Рынок подержанных Tesla Cybertruck стремительно теряет позиции. Один из владельцев реализовал свой электропикап всего за 61 000 долларов, хотя два года назад владелец заплатил за машину 244 000. Автомобиль выделяется редким фиолетовым цветом, полным приводом, системой подруливания задних колес и автопилотом.

Рынок подержанных Tesla Cybertruck переживает не лучшие времена. Еще недавно за эти электропикапы выстраивались очереди, а перекупщики и дилеры готовы были платить за них баснословные суммы. Однако сейчас ситуация изменилась: один из владельцев продал свой Cybertruck всего за 61 000 долларов, хотя два года назад аналогичный автомобиль ушел дилеру в Орландо за 244 000. Такая разница в цене вызывает немало вопросов у поклонников марки и потенциальных покупателей.

Этот конкретный экземпляр выделяется не только ценой. Машина окрашена в необычный фиолетовый цвет, который сразу бросается в глаза. Кроме того, автомобиль оснащен полным приводом, системой подруливания задних колес и фирменным автопилотом FSD. Но, пожалуй, самое интересное – это длинный список замененных деталей. За время эксплуатации владельцу пришлось неоднократно обращаться в сервис, чтобы устранить различные неисправности и заменить ключевые компоненты.

Многие автолюбители помнят, как в первые месяцы после старта продаж Cybertruck был настоящим дефицитом. Люди вносили предоплату в день презентации, чтобы оказаться в числе первых обладателей. Однако, как показывает практика, не все владельцы остались довольны своим выбором. По информации autoevolution, именно многочисленные ремонты и замены деталей стали одной из причин столь низкой цены при перепродаже.

Среди замененных компонентов – элементы подвески, электроника, а также некоторые кузовные детали. Владелец отмеет, что несмотря на все обновления, автомобиль продолжал преподносить сюрпризы. Это не могло не сказаться на его стоимости на вторичном рынке. Покупатели стали осторожнее относиться к покупке подержанных Cybertruck, особенно если у машины богатая сервисная история.

Эксперты отмечают, что падение цен на подержанные электропикапы Tesla связано не только с техническими проблемами, но и с общим насыщением рынка. Первоначальный ажиотаж спал, а новые владельцы все чаще сталкиваются с необходимостью дорогостоящего обслуживания. В результате даже уникальные экземпляры с редкой окраской и расширенной комплектацией теряют в цене. Остается только наблюдать, как будет развиваться ситуация с Cybertruck на вторичном рынке в ближайшие годы.