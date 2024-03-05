Владелец разбил свой Tesla Cybertruck в первый же день. Пикап оказался не таким уж непобедимым

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Первоначально сообщалось, что новенький внедорожник разбил парковщик 5-звездочного отеля в Беверли-Хиллз. Позже выяснилось, что за рулем сидел владелец Cybertruck. Или, учитывая повреждения, лучше сказать бывший владелец Cybertruck. Авария произошла поздно вечером в воскресение, 3 марта. Tesla врезался в бетонное ограждение, которое оказалось достаточно низким, чтобы внедорожник перескочил через него и одновременно достаточно высоким, чтобы оторвать колеса и разворотить всю подвеску.

На опубликованных в X/Twitter фотографиях видно, что пикап проехал достаточно далеко вперед, чтобы повредить рекламную стойку на территории отеля. Говорят, что внедорожник погиб в первый же день после доставки владельцу. У покупателя, по всей видимости, денег было больше, чем здравого смысла и водительского мастерства. Он купил внедорожник тяжелее и мощнее, чем смог справиться. К счастью, в аварии никто не пострадал, только автомобиль и самолюбие его владельца.

Упомянутые модели: Tesla Cybertruck

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