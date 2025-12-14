Редкий Rivian R1S Launch Edition с минимальным пробегом выставлен на аукцион – почему так быстро?

Владелец Rivian R1S продает автомобиль за $80 000 после 6 800 км

На аукционе появился почти новый Rivian R1S 2023 года с пробегом всего 4 200 миль (6 800 км). Владелец решил расстаться с автомобилем по личным причинам. Машина оснащена топовой батареей и премиальным оснащением. Итоговая цена пока неизвестна. Интрига вокруг продажи сохраняется.

В США на онлайн-аукционе неожиданно появился почти новый Rivian R1S Launch Edition 2023 года выпуска. Пробег этого авто составляет всего 4 200 миль, что эквивалентно примерно 6 800 километрам. Причина столь быстрой продажи не раскрывается – владелец ссылается на личные обстоятельства, не вдаваясь в подробности.

Экземпляр выполнен в редком цвете Launch Green в интерьере Forest Edge. За все время эксплуатации машины был обнаружен лишь незначительный дефект – царапина на заднем колесном диске. В остальном состояние практически идеальное, что делает этот вариант особенно привлекательным для тех, кто подыскивает свежий автомобиль с незначительным пробегом.

Rivian R1S Launch Edition оснащен аккумуляторной батареей емкостью 135 кВт·ч, которая питает четыре электромотора. Совокупная отдача силовой установки составляет 835 лошадиных сил и 1 231 Нм крутящего момента. По данным EPA, запас хода достигает 517 километров. Владелец приобрел автомобиль в 2023 году за 79 300 долларов, что подтверждено сопроводительными документами.

В комплектацию входят 21-дюймовые диски, пневматическая подвеска, подогреваемый руль, передние сиденья с вентиляцией и подогревом, а также адаптивный круиз-контроль. В 2025 году была заменена 12-вольтовая батарея. Вместе с машиной покупатель получает фирменный стикер на стекло, две клавиши-карты, карабин-брелок и браслет-ключ.

Учитывая минимальный пробег, топовую комплектацию и отличное состояние, этот Rivian R1S может заинтересовать тех, кто ищет практически новый электромобиль. Остается только догадаться, за какую сумму в итоге уйдет этот необычный экземпляр.