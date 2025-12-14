Редкий Rivian R1S Launch Edition с минимальным пробегом выставлен на аукцион – почему так быстро?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 декабря 2025, 21:04

Владелец Rivian R1S продает автомобиль за $80 000 после 6 800 км

Владелец Rivian R1S продает автомобиль за $80 000 после 6 800 км

Редкий Rivian R1S Launch Edition с минимальным пробегом выставлен на аукцион – почему так быстро?

Владелец Rivian R1S продает автомобиль за $80 000 после 6 800 км

На аукционе появился почти новый Rivian R1S 2023 года с пробегом всего 4 200 миль (6 800 км). Владелец решил расстаться с автомобилем по личным причинам. Машина оснащена топовой батареей и премиальным оснащением. Итоговая цена пока неизвестна. Интрига вокруг продажи сохраняется.

На аукционе появился почти новый Rivian R1S 2023 года с пробегом всего 4 200 миль (6 800 км). Владелец решил расстаться с автомобилем по личным причинам. Машина оснащена топовой батареей и премиальным оснащением. Итоговая цена пока неизвестна. Интрига вокруг продажи сохраняется.

В США на онлайн-аукционе неожиданно появился почти новый Rivian R1S Launch Edition 2023 года выпуска. Пробег этого авто составляет всего 4 200 миль, что эквивалентно примерно 6 800 километрам. Причина столь быстрой продажи не раскрывается – владелец ссылается на личные обстоятельства, не вдаваясь в подробности. 

Экземпляр выполнен в редком цвете Launch Green в интерьере Forest Edge. За все время эксплуатации машины был обнаружен лишь незначительный дефект – царапина на заднем колесном диске. В остальном состояние практически идеальное, что делает этот вариант особенно привлекательным для тех, кто подыскивает свежий автомобиль с незначительным пробегом.

Rivian R1S Launch Edition оснащен аккумуляторной батареей емкостью 135 кВт·ч, которая питает четыре электромотора. Совокупная отдача силовой установки составляет 835 лошадиных сил и 1 231 Нм крутящего момента. По данным EPA, запас хода достигает 517 километров. Владелец приобрел автомобиль в 2023 году за 79 300 долларов, что подтверждено сопроводительными документами.

В комплектацию входят 21-дюймовые диски, пневматическая подвеска, подогреваемый руль, передние сиденья с вентиляцией и подогревом, а также адаптивный круиз-контроль. В 2025 году была заменена 12-вольтовая батарея. Вместе с машиной покупатель получает фирменный стикер на стекло, две клавиши-карты, карабин-брелок и браслет-ключ.

Учитывая минимальный пробег, топовую комплектацию и отличное состояние, этот Rivian R1S может заинтересовать тех, кто ищет практически новый электромобиль. Остается только догадаться, за какую сумму в итоге уйдет этот необычный экземпляр.

Упомянутые модели: Rivian R1S
Упомянутые марки: Rivian, Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ривиан, Тесла

Похожие материалы Ривиан, Тесла

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Вологда Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться