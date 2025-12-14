Редкий Rivian R1S Launch Edition с минимальным пробегом выставлен на аукцион – почему так быстро?

14 декабря 2025, 21:04
Владелец Rivian R1S продает автомобиль за $80 000 после 6 800 км
Владелец Rivian R1S продает автомобиль за $80 000 после 6 800 км
На аукционе появился почти новый Rivian R1S 2023 года с пробегом всего 4 200 миль (6 800 км). Владелец решил расстаться с автомобилем по личным причинам. Машина оснащена топовой батареей и премиальным оснащением. Итоговая цена пока неизвестна. Интрига вокруг продажи сохраняется.
В США на онлайн-аукционе неожиданно появился почти новый Rivian R1S Launch Edition 2023 года выпуска. Пробег этого авто составляет всего 4 200 миль, что эквивалентно примерно 6 800 километрам. Причина столь быстрой продажи не раскрывается – владелец ссылается на личные обстоятельства, не вдаваясь в подробности.
Экземпляр выполнен в редком цвете Launch Green в интерьере Forest Edge. За все время эксплуатации машины был обнаружен лишь незначительный дефект – царапина на заднем колесном диске. В остальном состояние практически идеальное, что делает этот вариант особенно привлекательным для тех, кто подыскивает свежий автомобиль с незначительным пробегом.
Rivian R1S Launch Edition оснащен аккумуляторной батареей емкостью 135 кВт·ч, которая питает четыре электромотора. Совокупная отдача силовой установки составляет 835 лошадиных сил и 1 231 Нм крутящего момента. По данным EPA, запас хода достигает 517 километров. Владелец приобрел автомобиль в 2023 году за 79 300 долларов, что подтверждено сопроводительными документами.
В комплектацию входят 21-дюймовые диски, пневматическая подвеска, подогреваемый руль, передние сиденья с вентиляцией и подогревом, а также адаптивный круиз-контроль. В 2025 году была заменена 12-вольтовая батарея. Вместе с машиной покупатель получает фирменный стикер на стекло, две клавиши-карты, карабин-брелок и браслет-ключ.
Учитывая минимальный пробег, топовую комплектацию и отличное состояние, этот Rivian R1S может заинтересовать тех, кто ищет практически новый электромобиль. Остается только догадаться, за какую сумму в итоге уйдет этот необычный экземпляр.
Похожие материалы Ривиан, Тесла
-
12.12.2025, 07:02
Странный сбой ПО не дает заряжать Rivian R1S и R1T от сети в мороз
Владельцы обновленных Rivian R1S и R1T заметили необычную ошибку. В мороз автомобили не заряжаются от обычной сети. Быстрая зарядка при этом работает. Компания уже готовит решение. Причины сбоя пока не раскрыты. Ожидается обновление программного обеспечения.Читать далее
-
10.10.2025, 13:06
Владелец Rivian R1S решил вернуться к минивэну после года эксплуатации
Владелец популярного электровнедорожника неожиданно меняет курс. Его решение удивило многих автолюбителей. Что заставило его отказаться от современного электрокара? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.09.2025, 19:58
Владелец Rivian R1S продает электрокроссовер после 9700 км пробега
Владелец решил выставить на продажу свой электрокроссовер. Причины такого шага не раскрываются. Автомобиль прошел менее 10 тысяч километров. Подробности сделки вызывают интерес у автолюбителей.Читать далее
-
26.09.2025, 04:09
Замена стекла на Rivian R1S оказалась неожиданно дорогой процедурой
Иногда даже мелкая поломка может обернуться крупными расходами. Неожиданные ситуации случаются с каждым. Некоторые функции автомобиля могут спасти от лишних трат. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
12.09.2025, 17:24
Rivian отзывает электрокары R1T и R1S из-за риска аварий
Компания выявила проблему в программном обеспечении. Под отзыв попали тысячи машин. Водителям советуют обновить систему. Подробности о ситуации читайте в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 20:41
УАЗ готовит выпуск нового рамного внедорожника Sollers S9 с АКПП и рессорами
В 2026 году на УАЗе стартует производство нового рамного внедорожника Sollers S9. Модель получит автоматическую коробку и рессорную подвеску. Подробности о сертификации и планах запуска держатся в секрете. Ожидается, что новинка удивит сочетанием технологий и локализации.Читать далее
-
14.12.2025, 20:28
Пять самых редких и необычных серийных автомобилей Porsche за всю историю марки
Porsche не раз удивлял мир лимитированными сериями. Некоторые из них отличались лишь деталями, но есть и по-настоящему уникальные экземпляры. В этой статье мы расскажем о пяти самых редких и интересных серийных Porsche. Узнайте, чем они выделялись и почему стали легендами. Откройте для себя малоизвестные страницы истории знаменитого бренда.Читать далее
-
14.12.2025, 20:24
В России стартовали продажи нового BYD Leopard Titanium 7 с гибридной установкой
В России появился новый рамный внедорожник BYD Titanium 7. Его называют китайским конкурентом Defender. Цена стартует от 5,4 млн рублей. Мощность гибридной установки – 490 л.с. Салон и оснащение на уровне премиум. Подробности о комплектациях и возможностях – в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 20:16
Сколько стоит лимитированный Mercedes-Maybach S 680 V12 и почему цена шокирует
Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition удивляет не только роскошью, но и ценой. Модель с 6,0-литровым V12 и эксклюзивной отделкой стоит дороже большинства конкурентов. Почему этот лимитированный седан так ценится и чем он отличается от обычных Maybach? Узнайте подробности о комплектации и стоимости.Читать далее
-
14.12.2025, 20:06
Почти новый Dodge Challenger SRT Demon 170 продан ради места для BMW M2 CS
Редкий Dodge Challenger SRT Demon 170 с минимальным пробегом ушел с аукциона почти по цене нового. Владелец решил освободить гараж для ожидаемого BMW M2 CS. Автомобиль сохранил отличное состояние и богатую комплектацию. Интересно, почему выбор пал не в пользу маслкара?Читать далее
-
14.12.2025, 19:57
Genesis G90 Wingback: концепт, который должен бросить вызов AMG и BMW M
Genesis отмечает десятилетие эффектным концептом G90 Wingback. Автомобиль получил прозвище Dr. Evil и стал частью масштабного празднования бренда. В центре внимания — премьера первого Magma и амбиции выйти на уровень топовых конкурентов. Чем удивит корейский флагман — читайте далее.Читать далее
Похожие материалы Ривиан, Тесла
-
12.12.2025, 07:02
Странный сбой ПО не дает заряжать Rivian R1S и R1T от сети в мороз
Владельцы обновленных Rivian R1S и R1T заметили необычную ошибку. В мороз автомобили не заряжаются от обычной сети. Быстрая зарядка при этом работает. Компания уже готовит решение. Причины сбоя пока не раскрыты. Ожидается обновление программного обеспечения.Читать далее
-
10.10.2025, 13:06
Владелец Rivian R1S решил вернуться к минивэну после года эксплуатации
Владелец популярного электровнедорожника неожиданно меняет курс. Его решение удивило многих автолюбителей. Что заставило его отказаться от современного электрокара? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.09.2025, 19:58
Владелец Rivian R1S продает электрокроссовер после 9700 км пробега
Владелец решил выставить на продажу свой электрокроссовер. Причины такого шага не раскрываются. Автомобиль прошел менее 10 тысяч километров. Подробности сделки вызывают интерес у автолюбителей.Читать далее
-
26.09.2025, 04:09
Замена стекла на Rivian R1S оказалась неожиданно дорогой процедурой
Иногда даже мелкая поломка может обернуться крупными расходами. Неожиданные ситуации случаются с каждым. Некоторые функции автомобиля могут спасти от лишних трат. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
12.09.2025, 17:24
Rivian отзывает электрокары R1T и R1S из-за риска аварий
Компания выявила проблему в программном обеспечении. Под отзыв попали тысячи машин. Водителям советуют обновить систему. Подробности о ситуации читайте в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 20:41
УАЗ готовит выпуск нового рамного внедорожника Sollers S9 с АКПП и рессорами
В 2026 году на УАЗе стартует производство нового рамного внедорожника Sollers S9. Модель получит автоматическую коробку и рессорную подвеску. Подробности о сертификации и планах запуска держатся в секрете. Ожидается, что новинка удивит сочетанием технологий и локализации.Читать далее
-
14.12.2025, 20:28
Пять самых редких и необычных серийных автомобилей Porsche за всю историю марки
Porsche не раз удивлял мир лимитированными сериями. Некоторые из них отличались лишь деталями, но есть и по-настоящему уникальные экземпляры. В этой статье мы расскажем о пяти самых редких и интересных серийных Porsche. Узнайте, чем они выделялись и почему стали легендами. Откройте для себя малоизвестные страницы истории знаменитого бренда.Читать далее
-
14.12.2025, 20:24
В России стартовали продажи нового BYD Leopard Titanium 7 с гибридной установкой
В России появился новый рамный внедорожник BYD Titanium 7. Его называют китайским конкурентом Defender. Цена стартует от 5,4 млн рублей. Мощность гибридной установки – 490 л.с. Салон и оснащение на уровне премиум. Подробности о комплектациях и возможностях – в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 20:16
Сколько стоит лимитированный Mercedes-Maybach S 680 V12 и почему цена шокирует
Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition удивляет не только роскошью, но и ценой. Модель с 6,0-литровым V12 и эксклюзивной отделкой стоит дороже большинства конкурентов. Почему этот лимитированный седан так ценится и чем он отличается от обычных Maybach? Узнайте подробности о комплектации и стоимости.Читать далее
-
14.12.2025, 20:06
Почти новый Dodge Challenger SRT Demon 170 продан ради места для BMW M2 CS
Редкий Dodge Challenger SRT Demon 170 с минимальным пробегом ушел с аукциона почти по цене нового. Владелец решил освободить гараж для ожидаемого BMW M2 CS. Автомобиль сохранил отличное состояние и богатую комплектацию. Интересно, почему выбор пал не в пользу маслкара?Читать далее
-
14.12.2025, 19:57
Genesis G90 Wingback: концепт, который должен бросить вызов AMG и BMW M
Genesis отмечает десятилетие эффектным концептом G90 Wingback. Автомобиль получил прозвище Dr. Evil и стал частью масштабного празднования бренда. В центре внимания — премьера первого Magma и амбиции выйти на уровень топовых конкурентов. Чем удивит корейский флагман — читайте далее.Читать далее