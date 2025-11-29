Роскошь на грани фантастики: тюнер воплотил необычную мечту клиента – или это розыгрыш?

29 ноября 2025, 05:32
Владелец Rolls-Royce Phantom заказал тюнинг с колесами из часов Rolex вместо дисков
Владелец Rolls-Royce Phantom заказал тюнинг с колесами из часов Rolex вместо дисков
В мире, где искусственный интеллект создает невероятные образы, реальный Rolls-Royce Phantom с колесами из часов вызывает удивление. Этот автомобиль действительно существует и поражает воображение. Узнайте, как владелец решил всегда быть вовремя и почему его Phantom теперь невозможно спутать с другим. Необычный тюнинг не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.
В эпоху, когда искусственный интеллект научился изображать белого медведя на палубе яхты или кота с разными глазами, сложно удивить кого-то необычным автомобилем. Однако в этот раз реальность превзошла самые смелые фантазии: Rolls-Royce Phantom, который действительно существует, получил уникальный тюнинг — вместо привычных колес на нем установленных часы Rolex.
Этот проект стал воплощением экстравагантности и любви к деталям. Владелец автомобиля обратился к тюнерам с необычным подходом: заменить стандартные диски на полностью рабочие часы. Теперь на каждом из четырех колес красуются огромные циферблаты, которые не только украшают автомобиль, но и показывают точное время. Подобный подход к тюнингу не просто выделяет Phantom из потока, а делает из него настоящее произведение искусства на колесах.
Автомобиль сохранил все свои фирменные черты, но теперь его невозможно спутать ни с каким другим Rolls-Royce. Владельца больше не оправдывают опоздания — ведь время всегда под рукой, точнее, под колесами. Каждый из четырех часов полностью функционален и синхронизирован, что требует внимания к деталям и техническому мастерству исполнителей.
Необычный тюнинг вызвал бурю обсуждений среди автолюбителей и коллекционеров. Одни считают такую доработку верхом безвкусицы, другие — гениальным достижением индивидуализации. В любом случае, этот Rolls-Royce Phantom стал символом того, как далеко может зайти фантазия владельца и мастерство тюнеров. В мире роскошных автомобилей подобные проекты встречаются редко, и каждый из них становится настоящей сенсацией.
Rolls-Royce Phantom с колесами из часов — это не просто транспортное средство, а вызов традициям и инновациям. Такой автомобиль невозможно не заметить на дороге, и он наверняка войдет в историю как один из самых необычных тюнинг-проектов последних лет. Остается только догадаться, какие еще идеи появятся у владельцев роскошных машин в будущем.
Похожие материалы Ролс Ройс
-
01.11.2025, 05:10
Проклятые машины: 5 автомобилей, за которыми ходят жуткие легенды
В ночь с 31 октября на 1 ноября во всём мире отмечали Хэллоуин. В России суббота оказалась рабочей, поэтому большинство тематических вечеринок перенесли на ночь с 1 на 2 ноября. Расскажем об автомобилях, связанных с мистическими историями: от «проклятого» DeLorean до машин, якобы похищенных призраками. Читать далее
-
24.08.2023, 09:01
Угонщик Rolls-Royce ушел от полиции в лучших традициях GTA (видео)
Полиция Лос-Анджелеса безуспешно пыталась остановить угнанный Rolls-Royce Phantom стоимостью не менее 500 тысяч долларов. Водитель мастерски маневрировал, пока, наконец, не укрылся в гигантском подземном паркинге.Читать далее
-
28.11.2025, 21:34
Необычный Rolls-Royce Dawn с кружевной решеткой и странным тюнингом вызвал споры
В Сети появился Rolls-Royce Dawn с необычным внешним видом. Машина получила решетку, напоминающую кружево, и тонкую светодиодную полосу сзади. Внутри – яркая красная отделка. Цена и подробности тюнинга держатся в секрете. Эксперты гадают, кто решится купить такой автомобиль.Читать далее
-
28.11.2025, 17:28
Toyota Tacoma TRD Pro 2026: бело-черная классика с лифтом и 35-дюймовыми шинами
Toyota Tacoma TRD Pro 2026 года получила уникальный тюнинг. Внедорожник оснастили лифтом, белыми дисками и массивными шинами. Такой стиль выделяет пикап среди конкурентов. Узнайте, что еще изменилось в популярной модели.Читать далее
-
28.11.2025, 15:09
Виртуальный Chevrolet Chevelle с розовым золотом и черным кузовом удивил поклонников
Виртуальный Chevrolet Chevelle получил черный кузов и детали из розового золота. Художник создал уникальный образ с роскошными колесами и интерьером. Это не классический donk, а нечто совершенно новое. Узнайте, чем удивляет этот цифровой проект.Читать далее
-
27.11.2025, 20:22
Команда спасателей отправилась за Toyota Tundra, а нашла забытый Ford в овраге
Группа специалистов по эвакуации отправилась за внедорожником, упавшим в глубокий овраг. Их ждал сюрприз: на месте обнаружился еще один автомобиль. Как развивались события и что нашли спасатели, читайте в нашем материале. Неожиданные повороты и редкие находки – подробности внутри.Читать далее
-
27.11.2025, 19:53
Водитель DoorDash уснул на светофоре, а заказ клиенту доставила полиция
В Кап-Корале полицейский неожиданно стал курьером. Заказ DoorDash доставил не водитель, а сотрудник полиции. Причина — водитель уснул прямо на светофоре. История получила неожиданный поворот и вызвала бурю эмоций у местных жителей. Что произошло на самом деле — читайте далее.Читать далее
-
27.11.2025, 19:36
Harley-Davidson Golden Phantom: кастом с огромным передним колесом удивляет фанатов
Harley-Davidson Golden Phantom сразу бросается в глаза благодаря огромному переднему колесу. Этот кастомный байк основан на старой версии Breakout с мотором 114ci. Внешний вид мотоцикла поражает сочетанием классики и современных деталей. Почему этот проект вызывает столько обсуждений среди поклонников? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 14:51
Larte Design представил карбоновый обвес Winner для Mercedes-AMG GLS 63 2023–2025
Larte Design выпустил новый комплект Winner для Mercedes-AMG GLS 63. Внешность внедорожника стала заметно агрессивнее. Использованы карбон и композитные материалы. Мощность двигателя осталась прежней. Цена комплекта не раскрывается. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:39
Manhart превратил BMW X6 M в 720-сильный кроссовер с широким кузовом
Manhart MHX6 700 WB – это не просто тюнингованный BMW X6 M. Автомобиль получил 720 л.с., уникальный обвес и множество доработок. Внешний вид и характеристики впечатляют. Узнайте, чем удивляет этот кроссовер.Читать далее
-
26.11.2025, 18:16
Harley-Davidson Softail Slim в стиле Bugatti: кастом с характером суперкара
В мире мотоциклов и автомобилей все чаще появляются необычные коллаборации. Иногда производители объединяют усилия, чтобы создать нечто уникальное. Но что, если Harley-Davidson и Bugatti встретятся в одном проекте? Оригинальный кастом удивляет своим подходом и деталями. Узнайте, как классический байк получил черты суперкара.Читать далее
Похожие материалы Ролс Ройс
-
01.11.2025, 05:10
Проклятые машины: 5 автомобилей, за которыми ходят жуткие легенды
В ночь с 31 октября на 1 ноября во всём мире отмечали Хэллоуин. В России суббота оказалась рабочей, поэтому большинство тематических вечеринок перенесли на ночь с 1 на 2 ноября. Расскажем об автомобилях, связанных с мистическими историями: от «проклятого» DeLorean до машин, якобы похищенных призраками. Читать далее
-
24.08.2023, 09:01
Угонщик Rolls-Royce ушел от полиции в лучших традициях GTA (видео)
Полиция Лос-Анджелеса безуспешно пыталась остановить угнанный Rolls-Royce Phantom стоимостью не менее 500 тысяч долларов. Водитель мастерски маневрировал, пока, наконец, не укрылся в гигантском подземном паркинге.Читать далее
-
28.11.2025, 21:34
Необычный Rolls-Royce Dawn с кружевной решеткой и странным тюнингом вызвал споры
В Сети появился Rolls-Royce Dawn с необычным внешним видом. Машина получила решетку, напоминающую кружево, и тонкую светодиодную полосу сзади. Внутри – яркая красная отделка. Цена и подробности тюнинга держатся в секрете. Эксперты гадают, кто решится купить такой автомобиль.Читать далее
-
28.11.2025, 17:28
Toyota Tacoma TRD Pro 2026: бело-черная классика с лифтом и 35-дюймовыми шинами
Toyota Tacoma TRD Pro 2026 года получила уникальный тюнинг. Внедорожник оснастили лифтом, белыми дисками и массивными шинами. Такой стиль выделяет пикап среди конкурентов. Узнайте, что еще изменилось в популярной модели.Читать далее
-
28.11.2025, 15:09
Виртуальный Chevrolet Chevelle с розовым золотом и черным кузовом удивил поклонников
Виртуальный Chevrolet Chevelle получил черный кузов и детали из розового золота. Художник создал уникальный образ с роскошными колесами и интерьером. Это не классический donk, а нечто совершенно новое. Узнайте, чем удивляет этот цифровой проект.Читать далее
-
27.11.2025, 20:22
Команда спасателей отправилась за Toyota Tundra, а нашла забытый Ford в овраге
Группа специалистов по эвакуации отправилась за внедорожником, упавшим в глубокий овраг. Их ждал сюрприз: на месте обнаружился еще один автомобиль. Как развивались события и что нашли спасатели, читайте в нашем материале. Неожиданные повороты и редкие находки – подробности внутри.Читать далее
-
27.11.2025, 19:53
Водитель DoorDash уснул на светофоре, а заказ клиенту доставила полиция
В Кап-Корале полицейский неожиданно стал курьером. Заказ DoorDash доставил не водитель, а сотрудник полиции. Причина — водитель уснул прямо на светофоре. История получила неожиданный поворот и вызвала бурю эмоций у местных жителей. Что произошло на самом деле — читайте далее.Читать далее
-
27.11.2025, 19:36
Harley-Davidson Golden Phantom: кастом с огромным передним колесом удивляет фанатов
Harley-Davidson Golden Phantom сразу бросается в глаза благодаря огромному переднему колесу. Этот кастомный байк основан на старой версии Breakout с мотором 114ci. Внешний вид мотоцикла поражает сочетанием классики и современных деталей. Почему этот проект вызывает столько обсуждений среди поклонников? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 14:51
Larte Design представил карбоновый обвес Winner для Mercedes-AMG GLS 63 2023–2025
Larte Design выпустил новый комплект Winner для Mercedes-AMG GLS 63. Внешность внедорожника стала заметно агрессивнее. Использованы карбон и композитные материалы. Мощность двигателя осталась прежней. Цена комплекта не раскрывается. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:39
Manhart превратил BMW X6 M в 720-сильный кроссовер с широким кузовом
Manhart MHX6 700 WB – это не просто тюнингованный BMW X6 M. Автомобиль получил 720 л.с., уникальный обвес и множество доработок. Внешний вид и характеристики впечатляют. Узнайте, чем удивляет этот кроссовер.Читать далее
-
26.11.2025, 18:16
Harley-Davidson Softail Slim в стиле Bugatti: кастом с характером суперкара
В мире мотоциклов и автомобилей все чаще появляются необычные коллаборации. Иногда производители объединяют усилия, чтобы создать нечто уникальное. Но что, если Harley-Davidson и Bugatti встретятся в одном проекте? Оригинальный кастом удивляет своим подходом и деталями. Узнайте, как классический байк получил черты суперкара.Читать далее
- 39 000 000 РRolls-Royce Phantom 2013 в Москве
- 89 800 000 РRolls-Royce Phantom 2013 в Москве
- 75 000 000 РRolls-Royce Phantom 2021 в Москве
- 65 000 000 РRolls-Royce Phantom 2019 в Москве
- 65 000 000 РRolls-Royce Phantom 2022 в Москве
- 85 500 000 РRolls-Royce Phantom 2025 в Москве
- 77 000 000 РRolls-Royce Phantom 2022 в Москве
- 74 990 000 РRolls-Royce Phantom 2022 в Москве
- 47 250 000 РRolls-Royce Phantom 2016 в Москве
- 62 000 000 РRolls-Royce Phantom 2021 в Москве