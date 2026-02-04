Почему роскошные автомобили теряют в цене даже при минимальном пробеге и что заставляет владельцев отказываться от продажи

Владелец Rolls-Royce Wraith Black Badge не готов уступить $182 000 от цены нового авто

Rolls-Royce Wraith Black Badge - символ статуса и мощности, но даже такие автомобили не застрахованы от стремительной потери стоимости. Владелец, купивший машину в 2019 году, столкнулся с суровой реальностью рынка при попытке продать ее спустя годы. Почему даже редкие авто теряют в цене - разбираемся в деталях.

История с Rolls-Royce Wraith Black Badge, которая нашумела в автомобильных кругах, наглядно показывает, как даже самые престижные и дорогие автомобили могут обесцениться быстрее, чем кажется.

Владелец приобрел этот автомобиль в 2019 году, практически не эксплуатировал его, рассчитывая, что со временем инвестиция окупится. Однако спустя почти семь лет он решил выставить Wraith на продажу и был неприятно удивлен. Оказалось, что рынок не готов платить даже близко к первоначальной стоимости.

Rolls-Royce Wraith Black Badge — не просто автомобиль, а воплощение инженерного искусства и роскоши. На момент выхода на рынок в 2013 году это был самый мощный Rolls-Royce, оснащенный 6,6-литровым двигателем V12 с турбонаддувом, выдающим 632 л.с. и 870 Нм крутящего момента. Черная эмблема Black Badge придавала модели особого статуса, а многие детали отделки выполнялись индивидуально для каждого экземпляра. Но даже столь эксклюзивные машины не защищены от главного врага любого автомобиля — амортизации.

Владелец, вложивший значительную сумму, был уверен, что редкость и престиж модели сыграют ему на руку при перепродаже. Однако реальность оказалась иной: потенциальные покупатели не готовы платить за подержанный Rolls-Royce, пусть и с почти нулевым пробегом, цену, близкую к новой. Разрыв между ожиданиями владельца и реальными рыночными предложениями достиг 182 тысяч долларов — и это при том, что автомобиль практически не покидал гараж.

Ситуация с этим Wraith Black Badge — не исключение, а скорее правило для сегмента ультра-люксовых автомобилей. Даже если машина сохраняет свою актуальность с точки зрения дизайна и технических характеристик, рынок диктует свои условия. Появление новых моделей, изменение предпочтений покупателей и общая насыщенность рынка роскошными авто приводят к тому, что даже редкие экземпляры теряют в цене быстрее, чем ожидают их владельцы.

Эксперты отмечают, что подобные истории становятся все более частыми. Владельцы дорогих автомобилей, рассчитывающие на сохранение или даже рост стоимости, сталкиваются с суровой реальностью: рынок роскоши не прощает ошибок в расчетах. Даже идеальное техническое состояние и минимальный пробег не гарантируют высокую остаточную стоимость. В итоге многие предпочитают вовсе не продавать свои автомобили.

В этой истории стоит вспомнить и другие случаи, когда владельцы отказывались продавать свои машины из-за несоответствия ожиданий и предложений. Например, недавно мы столкнулись с владельцем Ram 1500 TRX, который не захотел расстаться с пикапом даже за 85 500 долларов.