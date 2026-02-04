Почему роскошные автомобили теряют в цене даже при минимальном пробеге и что заставляет владельцев отказываться от продажи

4 февраля 2026, 06:26
Владелец Rolls-Royce Wraith Black Badge не готов уступить $182 000 от цены нового авто
Rolls-Royce Wraith Black Badge - символ статуса и мощности, но даже такие автомобили не застрахованы от стремительной потери стоимости. Владелец, купивший машину в 2019 году, столкнулся с суровой реальностью рынка при попытке продать ее спустя годы. Почему даже редкие авто теряют в цене - разбираемся в деталях.
История с Rolls-Royce Wraith Black Badge, которая нашумела в автомобильных кругах, наглядно показывает, как даже самые престижные и дорогие автомобили могут обесцениться быстрее, чем кажется.
Владелец приобрел этот автомобиль в 2019 году, практически не эксплуатировал его, рассчитывая, что со временем инвестиция окупится. Однако спустя почти семь лет он решил выставить Wraith на продажу и был неприятно удивлен. Оказалось, что рынок не готов платить даже близко к первоначальной стоимости.
Rolls-Royce Wraith Black Badge — не просто автомобиль, а воплощение инженерного искусства и роскоши. На момент выхода на рынок в 2013 году это был самый мощный Rolls-Royce, оснащенный 6,6-литровым двигателем V12 с турбонаддувом, выдающим 632 л.с. и 870 Нм крутящего момента. Черная эмблема Black Badge придавала модели особого статуса, а многие детали отделки выполнялись индивидуально для каждого экземпляра. Но даже столь эксклюзивные машины не защищены от главного врага любого автомобиля — амортизации.
Владелец, вложивший значительную сумму, был уверен, что редкость и престиж модели сыграют ему на руку при перепродаже. Однако реальность оказалась иной: потенциальные покупатели не готовы платить за подержанный Rolls-Royce, пусть и с почти нулевым пробегом, цену, близкую к новой. Разрыв между ожиданиями владельца и реальными рыночными предложениями достиг 182 тысяч долларов — и это при том, что автомобиль практически не покидал гараж.
Ситуация с этим Wraith Black Badge — не исключение, а скорее правило для сегмента ультра-люксовых автомобилей. Даже если машина сохраняет свою актуальность с точки зрения дизайна и технических характеристик, рынок диктует свои условия. Появление новых моделей, изменение предпочтений покупателей и общая насыщенность рынка роскошными авто приводят к тому, что даже редкие экземпляры теряют в цене быстрее, чем ожидают их владельцы.
Эксперты отмечают, что подобные истории становятся все более частыми. Владельцы дорогих автомобилей, рассчитывающие на сохранение или даже рост стоимости, сталкиваются с суровой реальностью: рынок роскоши не прощает ошибок в расчетах. Даже идеальное техническое состояние и минимальный пробег не гарантируют высокую остаточную стоимость. В итоге многие предпочитают вовсе не продавать свои автомобили.
В этой истории стоит вспомнить и другие случаи, когда владельцы отказывались продавать свои машины из-за несоответствия ожиданий и предложений. Например, недавно мы столкнулись с владельцем Ram 1500 TRX, который не захотел расстаться с пикапом даже за 85 500 долларов. Подробнее об этом случае можно узнать в материале по ссылке .
Похожие материалы Ролс Ройс
25.11.2020, 08:29
Rolls-Royce добавил в палитру неоновые цвета
Компания Rolls-Royce представила лимитированную палитру «Неоновые ночи» из трех ярких оттенков для моделей Dawn, Wraith и Cullinan в мощной модификации Black Badge. Всего планируется собрать только 12 автомобилей.Читать далее
08.09.2019, 16:21
Самые популярные люкс-автомобили в России в 2019 году
Даже в самые экономически тяжелые времена премиальные автомобили находят своих покупателей. Нынешний год не исключение, хоть и спрос на люксовые модели несколько снизился.Читать далее
05.12.2018, 11:45
Газ в пол. 7 самых мощных машин в России
Пробки пробками, а иметь в своем автопарке мощный и дорогой автомобиль мечтает практически каждый. Кто-то идет на поводу у своих желаний и выкладывает целое состояние за 12-цилиндровый двигатель под капотом.Читать далее
21.11.2018, 10:58
Гулять так гулять! 7 самых дорогих машин в России
Вы открываете объявления о продаже автомобилей. Вы в поисках чего-то особенного. Бесконечные безликие бюджетники не вызывают никаких эмоций. Хочется выделяться из потока и наконец-то понять, что означает выражение «король дорог».Читать далее
22.07.2016, 08:28
Дворец. Трон. Корона. Час счастья за рулем Rolls-Royce
- What are your impressions? С широкой белозубой улыбкой вопросил меня вышколенный британец Крис, как только неподдающаяся питерской сырости электрика закрыла дверь роскошного лимузина. Ищу в своем скудном лексиконе подходящее для ответа английское слово, и ничего кроме «Marvel!» на ум не приходит.Читать далее
04.02.2026, 06:16
Chery Lepas L8 выходит в Европу: гибридный SUV с запасом хода 1300 км и премиальным салоном
Chery запускает в Европе новый гибридный SUV Lepas L8, который по характеристикам и оснащению нацелен на конкуренцию с Audi Q5. Модель обещает впечатляющий запас хода и премиальный уровень отделки. Это может изменить расстановку сил на рынке.Читать далее
04.02.2026, 05:54
Редкий автодом на базе SCANIA: уникальный Volgabus Волжанин 528501 для зимних путешествий
В Санкт-Петербурге выставлен на продажу интегрированный автодом Volgabus Волжанин 528501 на шасси SCANIA. Модель отличается малым пробегом, полной автономией и возможностью использования для бизнеса или путешествий. Подробности - в материале.Читать далее
04.02.2026, 05:32
Два символа американского автопрома: кто пострадал сильнее - Tucker 48 или GM EV1
История Tucker 48 и GM EV1 - это не просто рассказ о технологиях, а пример того, как инновации могут быть остановлены на взлете. Почему эти автомобили до сих пор считаются символами несбывшихся надежд и что их объединяет - разбираемся в деталях.Читать далее
04.02.2026, 05:01
Haval F7 назван самым ликвидным китайским кроссовером в России
Свежие данные о ликвидности китайских автомобилей в России удивили даже скептиков. Исследование НАПИ показало, что один из кроссоверов выделяется стабильностью остаточной стоимости. Почему это важно для покупателей - в нашем материале.Читать далее
04.02.2026, 04:55
Самый дешевый Chevrolet Corvette 1969 года: шесть лет под солнцем Лас-Вегаса
Редкий Chevrolet Corvette 1969 года был куплен за символическую сумму, но вместо дороги оказался забыт под открытым небом. Почему судьба этой машины заинтересовала экспертов и что с ней стало - разбираемся в деталях.Читать далее
04.02.2026, 04:49
Geely Coolray после 26 000 км: реальные проблемы, доработки и нюансы эксплуатации
Geely Coolray 2023 года прошел 26 000 км за два года. В материале - честный разбор типичных неисправностей, нюансов обслуживания, доработок и реальных затрат. Почему этот кроссовер выбирают для города и путешествий - подробности в обзоре.Читать далее
