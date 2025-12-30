Стоит ли брать Tank 300: неожиданные минусы китайского внедорожника — опыт владения

30 декабря 2025, 06:18
Опыт владения: владелец Tank 300 пожаловался на опасное поведение внедорожника и низкий комфорт
Автолюбитель протестировал Tank 300 и выявил неожиданные недостатки. Он отметил слабую динамику, неудобную посадку и странное поведение на трассе. Подвеска и шумоизоляция оставили неприятные впечатления. Почему этот внедорожник может разочаровать даже опытного автолюбителя?
Tank 300, один из самых обсуждаемых китайских внедорожников последних лет. Автолюбитель решил проверить его в реальных условиях. За тысячу километров пути и при пробеге машины в 40 тысяч километров водитель получил возможность оценить все плюсы и минусы модели. Внешне Tank 300 производит впечатление: массивный кузов, узнаваемый силуэт, напоминающий легендарный Jeep Wrangler. Однако, как выяснилось, сходство ограничивается только дизайном.
Владелец отмечает, что за годы за рулем ему довелось управлять самыми разными машинами - от старых «Волг» и Golf II до современных BMW, Lexus и Toyota. Но Tank 300 удивил его не в лучшую сторону. Главная претензия - двигатель. Для крупного и тяжелого внедорожника мотор оказался слишком слабым. Даже при движении в легкий подъем на скорости около 100 км/ч коробка передач вынуждена сбрасывать передачи, а обгоны становятся настоящим испытанием. При этом даже спортивный режим не спасает ситуацию, а езда по снегу или на скоростях выше 110 км/ч вызывает опасения за безопасность.
Салон Tank 300 также не порадовал. Высокому водителю сложно устроиться с комфортом: регулировки руля минимальны, а поясничная поддержка настраивается вручную, что выглядит устаревшим решением. Интерьер перегружен надписями и уведомлениями, которые отвлекают от дороги. К тому же, беспроводная зарядка быстро разряжает смартфон, а места для хранения гаджетов практически нет. Задние сиденья не раскладываются полностью, а их спинки установлены под неудобным углом. Материалы отделки - дерматин и дешевый пластик - быстро начинают скрипеть и источать неприятный запах. После долгой поездки у водителя болит спина и шея, а посадка и высадка осложнены высокой подножкой и неудачным расположением рулевой колонки.
Подвеска Tank 300 напомнила владельцу старые отечественные внедорожники. Машина сильно вибрирует на неровностях, раскачивается на малых скоростях и становится неустойчивой на трассе. Управлять автомобилем на скоростях выше 110 км/ч становится опасно, а система стабилизации либо отсутствует, либо работает некорректно. Шумоизоляция практически отсутствует: в салоне постоянно слышен гул от колес, а на скорости появляется дополнительный вой, который только усиливает дискомфорт.
Из достоинств водитель выделил только камеры высокого разрешения, но отметил, что подобная опция есть и у других современных автомобилей. В итоге он пришел к выводу, что Tank 300 не только неудобен, но и небезопасен. По его мнению, такие машины не должны попадать на рынок. После этого опыта автомобилист признался, что даже к ранее критикуемым моделям стал относиться с большим уважением.
