Автор: Мария Степанова

18 мая 2026, 20:23

Tesla выкупила Cybertruck обратно: почему владелец сдал «электросуперкар» после 19 тысяч миль

Tesla Cybertruck в версии Cyberbeast оказался не только быстрым и технологичным, но и проблемным: владелец с VIN 29 спустя 2,5 года эксплуатации возвращает машину производителю. Какие неисправности и нюансы подтолкнули к такому решению - в материале.

История с Tesla Cybertruck, которую пережил одного из первых владельцев, наглядно показывает, что даже самые ожидаемые новинки могут преподнести немало сюрпризов. Спустя два с половиной года эксплуатации топовой версии Cyberbeast с VIN 29 владелец решил расстаться с электропикапом, несмотря на впечатляющие характеристики и внимание окружающих.

Cyberbeast Foundation Series — это не просто грузовик, а настоящий электросуперкар с мотором мощностью 845 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,6 секунды, максимальная скорость — 209 км/ч, запас хода достигает 515 км. В теории — мечта любого автолюбителя, но на практике всё оказалось куда сложнее.

Владелец отмечает, что ему нравятся технологичность, управляемость, просторный салон и даже внимание на дорогах. Однако за этим фасадом скрывались постоянные мелкие и серьёзные проблемы: от отваливающихся декоративных элементов до неработающей крышки багажника. Вода проникала внутрь кузова, а после мойки выходили из строя механизмы управления крышкой грузового отсека — и это далеко не полный список.

Особое разочарование вызвала ситуация с лобовым стеклом: несмотря на заявленную прочность, оно треснуло после неудачной попытки пройтись по нему. К счастью, панорамная крыша и крышка багажника выдержали испытания, но вопрос надёжности остался открытым.

Серьёзные проблемы возникли и с электроникой. Во время эксплуатации Cybertruck произвёл два отзыва: сначала из-за риска заклинивания педали акселератора, затем — из-за возможного отказа моторчика стеклоочистителя. Кроме того, владелец столкнулся с неисправностью дверного замка и, что особенно неприятно, с отказом одного из моторов силовой установки. Tesla согласилась заменить его перед дальней поездкой, но позже произошла ещё более критическая неисправность — сбой системы преобразования питания PCS2.

Эта проблема известна среди владельцев: из-за деградации внутренних узлов машина может полностью обесточиться прямо на ходу. В данном случае Cybertruck потерял ход на скорости 120 км/ч, полностью отключился (включая аварийную сигнализацию), и владелец оказался заблокированным внутри. Только механический аварийный трос позволяет выбраться из салона, а сам электропикап пришлось эвакуировать.

После череды поломок и регулярных визитов в сервис, Tesla согласилась выкупить машину обратно без обращения к закону. За 19 261 милю владелец сполна испытал все прелести владения. Он признаёт, что будет скучать по Cybertruck, но предпочтёт дождаться обновлённой версии, тем более что отличий в компонентах между моделями 2024 и 2026 годов пока не наблюдается.

Для российского рынка опыт эксплуатации Cybertruck может быть особенно полезен: несмотря на привлекательные характеристики, вопросы надёжности, сервисной поддержки и адаптации к климату остаются открытыми. Важно помнить, что электромобили с продвинутыми технологиями требуют не только внимания к деталям, но и готовности реагировать на неожиданные ситуации на дороге.

Стоит отметить, что проблемы с надёжностью и обслуживанием электромобилей — не только прерогатива Tesla. Например, внедрение гибридных силовых установок в тяжёлую технику также содержит сложности, о чём рассказывается в материале о новых решениях Rolls-Royce для карьерных самосвалов: как гибридные моторы меняют подход к эксплуатации техники . 

