Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

22 января 2026, 11:29

Почему электрокары теряют стоимость быстрее обычных машин — шокирующие факты

Tesla Model 3 снова удивила автолюбителей. Владелец решился на продажу, потеряв почти все вложенные деньги. Почему электромобили так быстро дешевеют? История, которая заставляет задуматься.

Некоторые автомобили теряют свою стоимость с поразительной скоростью и Tesla Model 3 — незабываемый пример этого феномена. В 2026 году один из владельцев электроседана решился на продажу, смирившись с большими потерями. История, которая еще несколько лет назад могла показаться невероятной, сегодня становится реальностью для многих поклонников электромобилей.

Когда-то Tesla Model 3 была символом прогресса и заветной мечтой для тысяч автолюбителей. Однако рынок подержанных электрокаров преподнес сюрприз, оказавшись менее выгодным, чем прогнозировали даже лучшие аналитики. Как выяснилось, спустя несколько лет после покупки стоимость этой модели на вторичном рынке может упасть практически до нуля.

По информации autoevolution, владелец приобрел Model 3 за значительные 57 тысяч долларов. На тот момент это казалось разумной инвестицией: электромобиль, современные технологии, экономия на топливе и обслуживании. Но спустя время реальность оказалась куда суровее. При попытке продать машину в 2026 году он понял, что ее цена на рынке подержанных автомобилей практически не составляет внушительной суммы. Покупатели не спешат отдавать деньги за бывший в употреблении электрокар, даже если он в отличном состоянии.

Причин такого обвала стоимости несколько. Во-первых, технологии в сфере электромобилей развиваются стремительно, и даже трехлетний автомобиль уже морально устарел. Во-вторых, батареи теряют заряд, а их замена стоит баснословных денег. В-третьих, на рынке появляется все больше новых моделей с лучшими характеристиками и по более доступной цене. В результате старые Tesla оказались никому не нужны, а их владельцы, как правило, смирились с убытками.

Ситуация с Model 3 – не единственный случай. Многие владельцы электромобилей сталкиваются с тем, что электрокары обесцениваются быстрее, чем традиционные бензиновые или дизельные машины. Это вызывает недоумение и даже разочарование у тех, кто еще недавно считал себя частью «зеленой революции» на дорогах. Некоторые эксперты считают, что рынок электрокаров еще не сформировался окончательно, и такие истории будут повторяться до тех пор, пока не сформируется устойчивая система оценки стоимости подержанных электромобилей.

Тем не менее, несмотря на все сложности, спрос на новые электромобили продолжает расти. Производители обещают более энергоемкие батареи, улучшенные технологии и снижение цены. Но пока владельцы Tesla Model 3 и других электрокаров демонстрируют собой суровую реальность: их автомобили теряют стоимость с пугающей скоростью, и продать их без серьезных финансовых потерь практически невозможно.

Упомянутые модели: Tesla Model 3 (от 3 800 000 Р)
Упомянутые марки: Tesla
